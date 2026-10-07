Digger: de qué trata la nueva película de Tom Cruise dirigida por Iñárritu

Tom Cruise dejó de lado las misiones de acción para interpretar a un empresario petrolero que pretende salvar al mundo del desastre que él mismo provocó. Ese es el punto de partida de Digger, la película dirigida por Alejandro González Iñárritu que combina sátira, humor absurdo y una amenaza ambiental. Su llegada a los cines abrió una discusión sobre la propuesta artística y encendió las alarmas comerciales: recaudó aproximadamente 20 millones de dólares en su primer fin de semana mundial.

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El resultado representa un comienzo difícil para una producción cuyo presupuesto fue estimado entre 160 y 180 millones de dólares, sin contar la promoción. La presencia de Cruise y del director de Birdman y The Revenant no alcanzó para impulsar una convocatoria acorde con esa inversión durante los primeros días de exhibición.

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En paralelo, el actor planteó una manera de evaluar sus proyectos que excede el rendimiento inmediato. Durante una entrevista con el pódcast On Film With Kevin McCarthy, publicada el día del estreno, explicó que su atención está puesta en crear películas capaces de perdurar. Sus declaraciones precedieron al balance completo del fin de semana y expresan una postura sobre su trabajo, más que una respuesta posterior a las cifras.

De qué trata Digger: petróleo, poder y una catástrofe ambiental

Cruise interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero cuyas operaciones de extracción en Groenlandia desencadenan el desprendimiento de una enorme masa de hielo. El bloque avanza hacia las costas del norte de Europa y amenaza con provocar un desastre ambiental. La emergencia obliga al empresario a enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones.

La premisa contiene la contradicción que organiza la historia: el responsable de la crisis quiere convertirse en su salvador. La sinopsis oficial presenta a Rockwell como el hombre más poderoso del mundo, embarcado en una misión desesperada para demostrar que puede rescatar a la humanidad antes de que la catástrofe que desató destruya todo.

Desde ese conflicto, la película aborda la explotación de recursos naturales, la ambición empresarial y la relación entre poder y responsabilidad. El peligro ambiental comparte espacio con la necesidad del protagonista de preservar su imagen y ocupar el centro de la solución.

Iñárritu desarrolla esa historia mediante una comedia negra atravesada por la exageración y el absurdo. Rockwell reúne los rasgos de un empresario desmesurado, convencido de su importancia y de su capacidad para controlar una situación que amenaza con superarlo. La narración incluye, además, un giro que modifica la lectura de los acontecimientos.

Tom Cruise y un personaje alejado de sus héroes de acción

El papel propone un cambio de registro para Cruise, cuya imagen cinematográfica de los últimos años estuvo fuertemente ligada a Misión: Imposible y Top Gun. En Digger, la transformación física y la caracterización del magnate ocupan un lugar central en la construcción del personaje.

El desafío consiste en encarnar a una figura caricaturesca dentro de una historia que combina una amenaza de grandes dimensiones con comportamientos ridículos. La película desplaza así el foco de las hazañas físicas hacia un protagonista cuya ambición y percepción de sí mismo alimentan el conflicto.

Riz Ahmed interpreta al especialista en seguridad ambiental Dr. Nirav Ganesh, mientras que John Goodman encarna al presidente estadounidense Compton. El reparto incluye también a Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons.

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Cruise participa, además, como productor junto con Iñárritu y Mary Parent. El guion fue escrito por el director, Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone y Sabina Berman. La producción fue rodada íntegramente en VistaVision, con fotografía de Emmanuel Lubezki, colaborador del realizador mexicano.

Cuánto recaudó Digger y por qué preocupa su presupuesto

Durante su primer fin de semana, Digger obtuvo alrededor de ocho millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, a los que se sumaron 12 millones en 73 mercados internacionales. La recaudación global quedó en unos 20 millones, un arranque reducido para una película de semejante escala económica.

A los costos de producción estimados entre 160 y 180 millones de dólares se agregaron aproximadamente 100 millones de dólares en marketing, según informó Variety. La inversión vuelve especialmente exigente el recorrido comercial que la película necesita completar para recuperar sus costos.

Las estimaciones sobre ese punto de equilibrio presentan diferencias. Ejecutivos consultados por la publicación especializada lo ubicaron cerca de 350 millones de dólares de recaudación mundial, mientras que un portavoz del estudio señaló un umbral de 300 millones. Ambas proyecciones quedaron lejos de los ingresos registrados durante el lanzamiento.

El primer fin de semana no determina por sí solo el resultado definitivo de una película. Sin embargo, ofrece una primera medida de su convocatoria y, en este caso, muestra la dificultad de sostener una apuesta costosa que necesita ampliar considerablemente su público.

Qué dijo Tom Cruise sobre el estreno y el legado de sus películas

En su conversación con Kevin McCarthy, Cruise explicó que durante el proceso creativo piensa en el recorrido de una obra a largo plazo. “Siento que vamos a crear algo que sea una obra cinematográfica perdurable”, expresó, según la entrevista reproducida por Infobae.

El actor y el director mencionaron Blade Runner, de Ridley Scott, al reflexionar sobre películas cuya valoración creció con el tiempo. La comparación expone su interés por la permanencia y las nuevas lecturas que puede adquirir una producción, aunque no permite anticipar un destino similar para Digger.

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Cruise también recordó títulos de su filmografía como Rain Man y Born on the Fourth of July, al hablar de una época en la que algunas películas permanecían durante largos períodos en cartelera. Su planteo apunta a que el vínculo entre una obra y sus espectadores pueda continuar más allá de la atención concentrada en el lanzamiento.

Durante el fin de semana de estreno, el actor agradeció públicamente el trabajo del elenco y del equipo. En un mensaje en sus redes sociales, destacó la dedicación de quienes participaron, describió la experiencia como inolvidable y manifestó su orgullo por el resultado.

Por qué Digger genera opiniones contrapuestas

La recepción de Digger expone diferencias sobre el funcionamiento de su sátira. Las objeciones se concentran en el tono excesivo y las decisiones narrativas; las valoraciones favorables destacan la actuación de Cruise y la apuesta por una comedia incómoda que lleva sus situaciones al extremo.

El tratamiento del humor ocupa un lugar central en esa discusión. La película combina acontecimientos graves con personajes y reacciones desmesuradas, una elección que puede generar tanto adhesión como rechazo. El debate pasa por cuánto contribuye esa exageración a desarrollar los temas y sostener la historia.

La producción inició su lanzamiento internacional el 30 de septiembre de 2026 y llegó a Norteamérica el 2 de octubre, con exhibiciones también en IMAX. Su recorrido continúa bajo dos preguntas: si conseguirá ampliar la convocatoria después de un comienzo débil y si encontrará, con el tiempo, la permanencia que Cruise espera para ella.

LT