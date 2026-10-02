Halloween en Netflix: las películas de terror para ver durante octubre

Octubre es el mes ideal para quienes disfrutan del terror y buscan una película para mirar con las luces apagadas. Netflix cuenta con distintas opciones para entrar en clima de Halloween, desde historias de vampiros y casas embrujadas hasta clásicos del género y producciones cargadas de suspenso. Estas son seis películas para sumar a la lista y maratonear durante el mes.

"Abigail"

La película sigue a un grupo de delincuentes que secuestran a Abigail, una niña de 12 años. Lo que parecía ser un secuestro sencillo cambia rápidamente cuando los integrantes del grupo descubren que la pequeña no es exactamente quien aparenta ser. La producción combina terror, humor negro, violencia y vampiros, con una historia que va aumentando la tensión a medida que los protagonistas intentan sobrevivir.

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"La sustancia"

Protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley, la película presenta a Elisabeth Sparkle, una estrella de televisión que atraviesa un momento de crisis después de ser despedida de su programa. En medio de esa situación, descubre una misteriosa sustancia capaz de crear una versión más joven y aparentemente perfecta de ella misma. El film combina terror corporal, ciencia ficción y una mirada sobre la obsesión con la juventud y la belleza.

"Terror en Silent Hill"

Basada en la popular saga de videojuegos, la película sigue a Rose, una mujer que busca desesperadamente a su hija después de que desaparece en un misterioso pueblo llamado Silent Hill. Al llegar al lugar, se encuentra con una ciudad cubierta por una extraña niebla y criaturas aterradoras que aparecen mientras el escenario cambia. El film apuesta por el terror sobrenatural y una atmósfera oscura.

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"La masacre en Texas"

Una de las historias más conocidas del cine de terror sigue a un grupo de jóvenes que queda atrapado en una zona rural de Texas y termina cruzándose con una familia perturbadora. Entre sus integrantes se encuentra Leatherface, el asesino que utiliza una motosierra y que se convirtió en uno de los grandes íconos del género.

"Embestida"

La película lleva el terror hacia un escenario inesperado: un grupo de personas debe enfrentarse a una amenaza que convierte una situación cotidiana en una lucha por sobrevivir. Con una propuesta centrada en la tensión y el peligro constante, la producción apuesta por mantener al espectador atento mientras los protagonistas intentan encontrar una salida.

"Ma"

La historia comienza cuando un grupo de adolescentes conoce a Sue Ann, una mujer adulta que parece amable y acepta comprarles alcohol. Y les ofrece su casa como lugar para una fiesta, pero la situación comienza a volverse cada vez más extraña. Protagonizada por Octavia Spencer, la película mezcla terror psicológico, suspenso y venganza.

Octubre ofrece así distintas formas de acercarse al terror: desde vampiros y criaturas sobrenaturales hasta violencia, terror psicológico y horror corporal. Con estas seis opciones disponibles en Netflix Argentina, la elección dependerá de cuánto miedo esté dispuesto a soportar cada espectador.