Wanda Nara debuta en el cine: los estrenos que llegan a la cartelera en octubre

Wanda Nara dará en octubre uno de los pasos más importantes de su carrera: llegará por primera vez a la pantalla grande como protagonista. La conductora encabezará “¿Querés ser mi hijo?”, una comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny que llegará a los cines argentinos el 22 de octubre.

En la película, Nara interpreta a Lucía, una mujer que descubre la infidelidad de su pareja después de varios años de relación y debe comenzar una nueva etapa de su vida. En medio de una situación laboral que podría cambiar su futuro, decide fingir que Javier, su joven vecino interpretado por Agustín Bernasconi, es su hijo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El problema aparece cuando la mentira comienza a transformarse en una relación inesperada. El film tiene además un antecedente mexicano: es la adaptación argentina de “¿Quieres ser mi hijo?”, una comedia estrenada en 2023 y protagonizada por Ludwika Paleta y Juanpa Zurita. La nueva versión conserva la premisa central de la película original, aunque traslada la historia y sus personajes al contexto argentino.

Premios Oscar 2027: Argentina eligió “La virgen de la tosquera” para Mejor Película Internacional

Los estrenos que llegan a los cines argentinos en Octubre

El mes comienza con “Digger”, la nueva película de Alejandro Gonzáles Iñárritu protagonizada por Tom Cruise. La historia sigue a un hombre poderoso que emprende una misión para demostrar que puede salvar a la humanidad antes de que el desastre que él mismo provocó termine por destruirlo todo. El estreno es el 1º de octubre.

El mismo día llegá “Verity: la sombra de un engaño”, adaptación cinematográfica de la novela homónima de Colleen Hoover. Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Harnett protagonizan este thriller psicológico sobre una escritora que llega a la casa de una reconocida autora para competa una serie de libros y termina encontrando secretos que pueden cambiar todo lo que creía saber sobre esa familia

A 20 años de su estreno original, “Cars” volverá a los cines argentinos. La película de Pixar sigue a Rayo McQueen, un auto de carreras que queda varado en Radiador Springs y descubre que hay cosas más importantes que ganar una competencia. El reestreno será el 8 de octubre, como parte de las celebraciones por las dos décadas del clásico animado.

Los fanáticos de los videojuegos tendrán su propio estreno con la nueva adaptación cinematográfica de “Street Fighter”. La historia vuelve a reunir a Ryu y Ken, quienes deberán dejar de lado sus diferencias cuando Chun-Li los recluta para en un torneo mundial de artes marciales. La película llegará a las salas argentinas el 15 de octubre.

La saga protagonizada por Jennifer Lawrence también regresará a los cines. El 15 de octubre se reestrenarán las cuatro películas originales de “Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha”, la nueva película de la franquicia que llegará a los cines argentinos en noviembre.

El terror también tendrá un lugar destacado el mes con “Clayface”, la nueva producción de DC Studios. La película cuenta el origen de Matt Hagen, un actor en ascenso cuya vida cambia después de quedar desfigurado y someterse a un tratamiento experimental para recuperar su apariencia. El estreno será el 22 de octubre.

Para cerrar el mes llegará “Wildwood: El bosque salvaje”, una película animada de fantasía dirigida por Travis Knight. La historia sigue a Prue McKeel, una adolescente que se interna en un bosque encantado para rescatar a su hermano secuestrado y termina descubriendo un mundo habitado por animales parlantes, criaturas fantásticas que esconden sus propias ambiciones. Su estreno en Argentina está previsto para el 29 de octubre.

Con una cartelera que combina grandes producciones internacionales, reestrenos, terror, animación y cine argentino, octubre tendrá propuestas muy diferentes para volver a las salas. Entre ellas estará ¿Querés ser mi hijo?, la película que marcará el debut de Wanda Nara como protagonista en la pantalla grande.