Netflix: las series para maratonear este fin de semana

Para este fin de semana, Netflix ofrece distintas alternativas para quienes prefieren quedarse en casa y hacer una maratón de series. Entre producciones recientes y títulos que se convirtieron en favoritos del público, estas cinco opciones permiten elegir entre historias de crimen, dramas familiares y comedias para todos los gustos.

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“Monstruo: La historia de Lizzie Borden”

La serie lleva a la pantalla el caso de Lizzie Borden, una mujer acusada de asesinar a su padre y a su madrastra en Massachusetts en 1892. La producción reconstruye el crimen y se centra en la investigación, el juicio y las circunstancias que rodearon a la protagonista.

“Ginny & Georgia”

La ficción sigue a Georgia, una madre que se muda junto a sus dos hijos, Ginny y Austin, en busca de una nueva vida. Sin embargo, el pasado de Georgia vuelve una y otra vez para complicar su presente. La serie combina drama familiar, romances, conflictos adolescentes y secretos que se van revelando a medida que avanzan los episodios.

“Casados con hijos”

La clásica comedia argentina sigue a la familia Argento y sus particulares conflictos cotidianos. Guillermo Francella y Florencia Peña interpretan a Pepe y Moni, mientras que Luisana y Darío Lopilato son sus hijos, Paola y Coqui. Con capítulos independientes y situaciones de humor familiar, es una alternativa para quienes buscan una serie liviana y fácil de maratonear.

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“El joven Sheldon”

La serie funciona como una precuela de “The Big Bang Theory” y cuenta la infancia de Sheldon Cooper, un niño con una inteligencia extraordinaria que debe adaptarse a una familia y un entorno que no siempre comprenden su particular forma de ver el mundo. La serie muestra cómo se fue formando el personaje que años después sería uno de los protagonistas de “The Big Bang Theory”.

“Gambito de Dama”

La miniserie sigue a Beth Harmon, una joven prodigio del ajedrez que intenta convertirse en una de las mejores jugadoras del mundo mientras enfrenta distintos obstáculos personales. Ambientada principalmente durante las décadas de 1950 y 1960, la producción combina competencia, drama y crecimiento personal.

Para un fin de semana de maratón, Netflix ofrece opciones muy diferentes entre sí: una historia basada en un crimen real, un drama familiar, una comedia argentina, una precuela cargada de humor y una miniserie de siete episodios. La elección dependerá de si el plan es buscar misterio, drama, risas o una historia para terminar de una sentada.