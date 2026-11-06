Netflix retira 7 películas en noviembre: la lista completa y hasta cuándo verlas

Noviembre trae cambios en el catálogo de Netflix Argentina. A lo largo del mes, la plataforma retirará siete películas que todavía pueden verse por tiempo limitado. La selección incluye títulos de terror, dramas históricos, comedias románticas y una adaptación cinematográfica de una de las historias de vampiros más conocidas. Las fechas de salida están distribuidas entre el 7 y el 30 de noviembre, por lo que los suscriptores tendrán distintas oportunidades para ponerse al día antes de que las producciones dejen de estar disponibles.

Las siete películas que se van de Netflix en noviembre"Diabólica tentación" – 7 de noviembre

Diabólica tentación

Megan Fox protagoniza esta comedia de terror de 2009 junto a Amanda Seyfried. La historia sigue a Jennifer, una adolescente popular que, después de un extraño episodio durante una noche con una banda de rock, termina poseída por una entidad demoníaca.

A partir de entonces, desarrolla un apetito sobrenatural por sus compañeros de escuela. Su mejor amiga, Needy, será quien intente detenerla antes de que la situación se salga de control.

"Coco antes de Chanel" – 14 de noviembre

Coco antes de Chanel

Audrey Tautou interpreta a Gabrielle Chanel en esta película biográfica francesa dirigida por Anne Fontaine. La producción recorre los primeros años de la diseñadora, antes de convertirse en una de las figuras más influyentes de la industria de la moda.

Desde su infancia en un orfanato hasta sus primeros trabajos como costurera y cantante de cabaret, el film muestra el camino que llevó a Coco Chanel a construir su identidad y desarrollar un estilo propio.

"Alejandro Magno: La versión final" – 14 de noviembre

Alejandro Magno: La versión final

Dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Colin Farrell, Angelina Jolie y Val Kilmer, esta película histórica reconstruye la vida de Alejandro Magno y su ambición de conquistar el mundo conocido.

La historia sigue al joven rey de Macedonia durante sus campañas militares, sus conquistas territoriales y los conflictos personales y políticos que atravesaron su ascenso como uno de los líderes más importantes de la Antigüedad.

"En tus zapatos" – 18 de noviembre

En tus zapatos

Cameron Diaz y Toni Collette protagonizan esta comedia dramática de 2005 sobre dos hermanas con personalidades completamente diferentes. Maggie y Rose mantienen una relación marcada por sus diferencias, los conflictos familiares y las dificultades para comprenderse. Sin embargo, un acontecimiento inesperado las llevará a revisar su vínculo y a descubrir aspectos de sí mismas que habían dejado de lado.

"Viviendo con mi ex" – 29 de noviembre

Viviendo con mi ex

Jennifer Aniston y Vince Vaughn encabezan esta comedia romántica de 2006. La película cuenta la historia de Brooke y Gary, una pareja que decide separarse después de una serie de discusiones, pero que se enfrenta a un problema: ninguno de los dos está dispuesto a abandonar el departamento que comparten.

Lo que comienza como una disputa por la vivienda se convierte en una particular batalla entre expareja, con situaciones incómodas, discusiones y estrategias para conseguir que el otro se vaya.

"Drácula de Bram Stoker" – 30 de noviembre

Drácula

El último título de la lista es un clásico del cine de terror dirigido por Francis Ford Coppola y estrenado en 1992. Protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder y Keanu Reeves, la película adapta la reconocida novela de Bram Stoker.

La trama sigue al conde Drácula, un vampiro que abandona Transilvania y viaja a Londres después de reconocer en Mina Murray a la mujer que considera la reencarnación de su antiguo amor. La historia combina terror, romance y fantasía en una de las versiones cinematográficas más recordadas del personaje.

"Son como niños" – 30 de noviembre

Son como niños

Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade y Rob Schneider protagonizan esta comedia de 2010. La película sigue a cinco amigos de la infancia que se reencuentran muchos años después para pasar un fin de semana junto a sus familias.

Lo que comienza como una reunión entre viejos amigos se transforma en una sucesión de situaciones disparatadas, competencias y recuerdos de juventud. Entre las diferencias de sus vidas adultas y las travesuras de sus hijos, el grupo descubrirá que algunas amistades pueden mantenerse intactas con el paso del tiempo.