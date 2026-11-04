Un archivo inédito de María Gabriela Epumer llega al cine: las imágenes que grabó durante ocho años de su vida

El próximo fin de semana en la 41.ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se estrena Perfume, un documental de María Gabriela Epumer. La película parte de las 50 horas de material audiovisual inédito grabado por la artista entre 1995 y 2003.

A través de registros amateur y calidad Low Fi, se pueden ver fragmentos de una vida que se terminó abruptamente cuando ella tenía 39 años. Fue parte de Viudas e hijas de Roque Enroll, tuvo su carrera solista y fue la gran coequiper de Charly García.

Esta revelación que es Perfume, nos deja espiar un universo que ya no existe y que, con solo un par de tomas, revelan el contexto, la personalidad y los afectos de Epumer. El comienzo, por ejemplo: ingresa María Gabriela a un backstage de los que será un show de García. Observamos principalmente hombres, somos testigos de cómo casi todos la relojean, le halagan el look. Ella no se ve porque es quien filma. En un costado están León Gieco, Mercedes Sosa y Pedro Aznar preparándose para el show. Y, por último, aparece Gustavo Cerati, con su presencia y voz expansiva y galante le dice (nos dice a cámara): “Qué lindo vestido”.

Charly García aparece a la media hora de empezada la película, con él comparte ensayos, grabaciones. Otra vez, la relación cotidiana, profesional, de trabajo artístico, de entrega, permite entender más de esa simbiosis que habían logrado.

Luego hay festivales a donde Epumer va con banda, shows con su guitarra en restaurantes, presentaciones de discos. Algunas entrevistas donde cuenta que estudio danzas clásicas, pero que la música la rodeó siempre, por su hermano Lito, su tía Celeste Carballo…

Perfume, una película de María Gabriela Epumer

Algo que permanece en todos esos recortes es la personalidad de María Gabriela, su modo imperturbable, su tono de voz y su guitarra precisa, su increíble interpretación de “Canción para los días de la vida” de Luis Alberto Spinetta. Perfume es eso, es un rastro de aroma que quedó exquisito, en este caso, de una persona que se fue antes de lo esperado.

El detrás de escena de “Perfume”

La directora, Lucía S. Ruiz, agradeció a la familia Epumer la confianza y la entrega de los archivos para crear el material. “Ese gesto de enorme confianza y generosidad de la familia Epumer nos transfirió una gran responsabilidad: encontrar la mirada que atraviese y matice ese caudal de materiales, siendo fieles al registro que la propia María Gabriela generó. Al ver la dimensión y la conciencia de ese registro leímos allí un mensaje. Perfume es un viaje que con el pulso y la guía de su protagonista, nos hace pensar en el tiempo. El presente y el pasado se acercan, conviven y aquello capturado resuena hoy hablándonos de la sensibilidad, del valor del trabajo en el arte y la identidad”, detalló.

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“El relato es esa consecución de momentos y esta película se nos presentaba como un fragmento de la vida de una persona que ya no está en este plano. Las escenas aparecieron en su propia materialidad: el registro en presente de una vida dispuesta a la creación”, explicarón las guionistas Andrea Testa y Lucía S. Ruiz.

Perfume, una película de María Gabriela Epumer

“Perfume es una película que estaba esperando ser en las cajas que los hermanos Epumer guardaron por tantos años. Nos encomendamos a este deseo colectivo, compartido con su familia, sus amigos y amigas, sus colegas y con la enorme comunidad que la admira. Por eso es que esta película contiene en sí misma una responsabilidad y un compromiso de estar mirando a través de la mirada de una artista que dejó un legado”, amplió Testa.

Perfume, una película de María Gabriela Epumer

“Perfume fue creciendo en forma de espiral, cada puerta que se abrió y cada recurso invaluable que apareció ayudó a darle vida. Eso es lo que el cine logra: que las personas se unan por una idea”, concluyó Testa.

Perfume, una película de María Gabriela Epumer

2026 / ’97 / Argentina - UruguayEQUIPO TÉCNICO

Dirección Lucía S. RuizCodirección Andrea Testa

Guion Andrea Testa y Lucía S. Ruiz

Montaje Lorena Moriconi

Dirección de Fotografía Federico Lastra

Dirección de Sonido Federico Moreira

Casas productoras: Pensar con las Manos (Argentina) y Los Besos Contenidos (Uruguay)

Distribuidora: Moving Pics