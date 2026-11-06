Andrea Sarnari cuestionó las exigencias comerciales de la UE: “Hay una intromisión en ese requerimiento de la soberanía argentina”

La presidente de la Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, analizó para Canal E los desafíos que enfrenta el sector agropecuario ante las nuevas exigencias comerciales de la Unión Europea y la implementación del reglamento 1115, que establece condiciones vinculadas con la deforestación para importar productos como carne vacuna y soja.

Andrea Sarnari cuestionó los criterios establecidos por Europa y sostuvo que representan una imposición sobre la legislación argentina. “Desde la Federación Agraria hemos sostenido que es una medida paraarancelaria”, afirmó.

Reglamento 1115: el cuestionamiento del campo a las exigencias europeas

Asimismo, explicó que la normativa exige que los productos importados provengan de campos donde no haya existido deforestación a partir de 2020: “Nos están condicionando desde Unión Europea a tener requisitos dentro de esos parámetros para exportar que no se condicen con nuestra legislación interna”.

En ese sentido, Sarnari planteó que la normativa también genera cuestionamientos vinculados con la soberanía nacional. “Hay una intromisión en ese requerimiento de alguna forma en la soberanía argentina, en la forma de cuidar el ambiente donde hacemos nuestra cría de ganado o nuestra producción agrícola”, describió.

Como ejemplo, explicó que existen diferencias en la interpretación de los montes productivos y el manejo de los bosques nativos. “Para Europa, desmontar significa talar cualquier tipo de árbol en un 5% de una población de árboles, por ejemplo”, detalló. Luego agregó: “Para la Argentina, eso no es tan lineal, porque nosotros también tenemos montes productivos”.

Controversia por la quita de precios a los productores



Otro de los ejes fue la controversia por las plataformas utilizadas para acreditar que la producción cumple con los requisitos europeos. “Claramente que no estamos de acuerdo con ninguna quita de precios, no queremos que eso suceda”, sostuvo la dirigente.

A su vez, reconoció que el mercado puede diferenciar los valores de la hacienda que reúne las condiciones para exportar a Europa, pero consideró que la respuesta no debe ser penalizar a quienes no participan de ese circuito: “Ojalá se premiara el buen trabajo y no se castigue aquel productor que no puede acreditar la trazabilidad para Unión Europea”. Además, aclaró: “No todos los productores ni toda la carne va a Unión Europea, también tenemos que ser claros, es un mercado bastante chico”.