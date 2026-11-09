Anticipan el impacto político de la misa del papa León XIV: “Va a ser realmente importante para el destino de la Argentina”

La misa del papa León XIV en la Argentina podría convertirse en uno de los momentos centrales de su visita, con un mensaje que trascienda lo religioso y tenga repercusiones en el escenario político. Así lo planteó Santiago Llull, quien consideró que las definiciones del Pontífice sobre la economía, la educación y la discapacidad pueden funcionar como una señal hacia el gobierno de Javier Milei.

En diálogo con Mariano Gorodisch por Canal E, el analista sostuvo que el contenido de la misa será clave para interpretar el posicionamiento del Papa frente a la realidad argentina. También advirtió que el mensaje económico ya dejó planteada una discusión sobre las prioridades del Gobierno y el costo social del ajuste.

La misa de León XIV y su posible impacto político en el Gobierno de Milei

Llull consideró que la misa tendrá una relevancia particular porque será una instancia en la que el Pontífice podrá dirigirse a un público más amplio. A diferencia de las actividades previas, que incluyeron encuentros con representantes políticos y visitas institucionales, el mensaje religioso podría tener una lectura política más marcada.

"Me parece que el discurso de hoy, la misa de hoy, va a ser realmente importante para el destino de la Argentina", afirmó. Para el analista, la visita se produce en un contexto internacional en el que comienzan a perder fuerza los discursos más rígidos y confrontativos.

En esa línea, sostuvo que el mensaje de León XIV puede leerse en continuidad con algunas de las posiciones de su antecesor, el papa Francisco. Recordó que el actual Pontífice fue nombrado cardenal durante el papado de Jorge Bergoglio y consideró que existe una línea de continuidad entre ambos.

El mensaje económico del Papa y la discusión sobre el superávit

Uno de los puntos que Llull destacó fue la mirada de León XIV sobre la relación entre la economía y las necesidades de la población. El analista resumió el planteo con una idea central: la actividad económica debe estar al servicio de las personas y no exigir que la sociedad soporte sus costos sin atender otras necesidades.

"La economía a favor de la gente y no la gente bancando la economía", expresó. A partir de esa definición, planteó una discusión sobre el objetivo fiscal del Gobierno y las consecuencias de priorizar el equilibrio de las cuentas públicas.

En particular, dejó abierta una pregunta sobre el rumbo económico de la administración de Milei: "¿Qué pasa con el superávit, está bien tener superávit y privarnos de otras cosas esenciales?".

Además de la economía, Llull resaltó que el Papa hizo referencias a la educación y la discapacidad, dos cuestiones que consideró centrales dentro de su mensaje. También mencionó la emoción que mostró durante su visita al Cotolengo, al hablar de las personas con discapacidad y de quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

La continuidad entre Francisco y León XIV y las señales hacia la política argentina

Para Llull, la elección del nombre León XIV y su vínculo con Francisco son elementos relevantes para interpretar el sentido de la visita. Sin embargo, aclaró que la relación del anterior Pontífice con la política argentina tuvo momentos de fuertes tensiones.

En ese sentido, recordó los conflictos entre Francisco y sectores del kirchnerismo, y mencionó las denuncias sobre presuntas tareas de espionaje durante el período previo a su llegada al Vaticano. Su planteo fue que la continuidad entre ambos papados no debe confundirse con una identificación automática con un espacio político local.

El analista también consideró que la visita puede coincidir con un momento de reacomodamientos dentro de la política argentina. Entre los posibles puntos de inflexión, mencionó las tensiones alrededor de La Libertad Avanza y la posibilidad de que algunas figuras se alejen del espacio para construir alternativas propias.