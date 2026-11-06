En qué consiste el acuerdo para facilitar la trazabilidad de la soja y evitar perder mercados europeos

El presidente de la Federación de Acopiadores de Granos, Fernando Rivara, pasó por Canal E y explicó los alcances del acuerdo alcanzado con VISEC e INCAGRO para facilitar la incorporación de empresas de acopio al sistema de trazabilidad exigido por la Unión Europea.

Fernando Rivara recordó que la normativa europea alcanza a siete productos, entre ellos la soja y la carne vacuna. En ese sentido, señaló: “Nosotros, para mandar carne vacuna o soja, hasta ahora es solamente soja en cuanto a granos, también tenemos que cumplir con las normas que ellos imponen”.

Trazabilidad de la soja: el acuerdo para habilitar plantas de acopio

Asimismo, explicó que el sector decidió avanzar con la implementación del sistema para evitar perder compradores internacionales, incluso cuando existen aspectos de la regulación con los que no está de acuerdo. “El acopio como principal referente en lo que son los depósitos y acondicionamiento de granos de la República Argentina dice, señores, nosotros no nos podemos dar el lujo de perder un cliente”, afirmó.

Uno de los puntos que generó discusiones fue la exigencia de certificar las plantas de silos. Desde la Federación de Acopiadores consideraron que una imagen satelital y la inscripción correspondiente en los registros oficiales eran suficientes para acreditar las instalaciones. “Una simple foto satelital y que la inscripción en el SISA, en el ex RUCA de la Secretaría de Agricultura, donde nos habilitan como planta de acopio, era más que suficiente”, explicó Rivara.

Como resultado del trabajo realizado, destacó el avance de la incorporación de establecimientos al sistema: “Hay más de 660 plantas de silos habilitadas, hay más de 5 millones de hectáreas, el productor está respondiendo a esto”.

Cuál es uno de los principales cuestionamientos del sector



El dirigente reconoció que uno de los principales cuestionamientos del sector está relacionado con la segregación de la mercadería. “Básicamente la segregación de mercadería, segregación de la soja bicep, que no se puede mezclar con la soja no bicep, eso genera una serie de costos para la cadena”, señaló.

Al analizar las perspectivas para el próximo año, reconoció que los números de los productores presentan dificultades, principalmente por el incremento de los insumos y los gastos operativos: “El precio de venta de los granos es superior al de años atrás, el tema es que los costos, los insumos han aumentado más de lo que aumentó el grano”.