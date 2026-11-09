Incertidumbre en el Ministerio de Economía: “La probabilidad de éxito del programa económico no está garantizada”

El economista, Federico Glustein, evaluó en Canal E que el aumento del riesgo país refleja la desconfianza de los mercados sobre la capacidad del gobierno de Javier Milei para sostener su programa económico y afrontar los compromisos financieros.

“La probabilidad del éxito del programa económico no está garantizada”, sostuvo Federico Glustein. Y agregó que, “lo que está viendo el mercado es que hay una cierta complejidad para manejar algunos fundamentals macro”.

El mercado no tiene confianza en que el Gobierno pueda cumplir con los vencimientos de deuda

Entre los principales factores de preocupación mencionó los vencimientos de deuda del próximo año y las dificultades para refinanciar las obligaciones del Estado. “La dificultad que tiene el Gobierno para cumplir con las obligaciones que tiene el programa económico, la deuda que hay que pagar el año que viene, las obligaciones propias”, explicó.

Para Glustein, esas dificultades alimentan la incertidumbre y presionan sobre el indicador: “Empieza a subir el riesgo país y a generar mucha desconfianza, que es lo que este indicador, en realidad, a ciencia cierta termina mostrando”.

Uno de los desafíos inmediatos del Gobierno será la licitación del Tesoro, con vencimientos por 10,5 billones de pesos. “Yo apunto primero más a la tasa por una cuestión más de estabilidad”, señaló.

Cómo hará el Gobierno para recuperar la confianza de los inversionistas



En ese sentido, el economista anticipó que el Gobierno podría ofrecer rendimientos elevados para intentar recuperar la confianza de los inversores. “El Gobierno va a tener que ofrecer una tasa muy alta en términos reales para tratar de seducir a ese mercado”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que la estrategia oficial se concentre en contener el dólar mediante tasas elevadas sin resolver el problema de la actividad económica. “El Gobierno, para mí, esto es una opinión personal, no termina de comprender que la economía tiene que salir de la recesión”, afirmó. Y agregó: “Si vos subís demasiado la tasa, probablemente sigas teniendo esta complejidad en la actividad”.