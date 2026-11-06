Las proyecciones del REM estimaron una inflación del 1,8% para octubre: “Está bastante lejos de perforar el piso del 1”

La economista, Carina Farah, evaluó en Canal E las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que estimó una inflación del 1,8% para octubre, y advirtió que la desaceleración de los precios todavía encuentra un piso difícil de perforar.

“La inflación está como clavada ahí, un poquito por debajo del 2%, pero está bastante lejos de perforar el piso del 1”, señaló. Para Carina Farah, el dato más preocupante es que la estabilidad de los precios convive con una actividad económica debilitada y perspectivas de crecimiento limitadas.

La percepción del mercado sobre la inflación

“Las consultoras y todos los que son incorporados en este relevamiento de expectativas de mercado están dando cuenta de que la inflación sigue siendo bastante rígida”, explicó. Además, indicó que las proyecciones anticipan “un estancamiento y prácticamente continuar con esta situación de recesión saliendo recién para fin del año que viene”.

En ese contexto, Farah cuestionó el diagnóstico oficial sobre las causas de la inflación: “Me parece que el problema está claramente en la lectura de los motivos de la inflación que está haciendo el Gobierno”.

También señaló que existe un problema con la medición de los precios y la canasta de consumo: “La canasta que consumimos todos nosotros difiere mucho de la que está tomando el Indec”. Según sostuvo, esa diferencia alimenta la percepción de que los indicadores oficiales no reflejan el aumento del costo de vida que enfrentan los hogares.

Cambios en el consumo para llegar a fin de mes



La economista consideró que las recomposiciones salariales deberían alcanzar a todos los sectores y ser significativas, porque los trabajadores ya modificaron sus hábitos de consumo para adaptarse a la pérdida de ingresos. “Vos ya renunciaste a consumo y adecuaste un escalón más abajo tu consumo”, afirmó. Y agregó: “Las recomposiciones salariales tendrían que ser significativas, tendrían que ser en todos los sectores, en los sectores jubilados”.

También alertó sobre el mercado laboral y la posibilidad de que el desempleo aumente en las próximas mediciones. Asimismo, explicó que el trabajo en plataformas disimula parte del deterioro del empleo formal, aunque muchas de esas ocupaciones tienen condiciones muy precarias. “Son trabajos de los más precarizados”, sostuvo, y describió un escenario de “plataformas sobrepobladas de trabajadores que ven cada vez sus ingresos nominales cada vez más”.