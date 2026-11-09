Luis Palma Cané: “Si vuelve el kirchnerismo es atrasar a la Argentina 80 años otra vez”

El economista, Luis Palma Cané, analizó para Canal E el escenario financiero internacional tras la derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos y advirtió que la incertidumbre política y económica también condiciona las perspectivas de Argentina.

Sobre el comportamiento de los mercados, Luis Palma Cané consideró que todavía habrá movimientos vinculados con el resultado electoral estadounidense. “Yo creo que, lógicamente, hay reacomodamientos todavía por la enorme derrota que tuvo Trump”, explicó. Y anticipó: “Es de esperar que por ahora sigamos con un poco de volatilidad”.

Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta para los inversionistas

Frente a ese panorama, recomendó cautela a los inversores: “Desde el punto de vista del asset allocation, lo más prudente es ser prudente, digamos. O sea, no tomar posiciones bajo ningún punto de vista”. Para sintetizar su postura, mencionó la estrategia conocida como wait and see: “El wait and see es una buena definición”.

Al evaluar las oportunidades de inversión en activos argentinos, Cané reconoció que los rendimientos pueden resultar atractivos, pero advirtió que también reflejan los riesgos existentes. “Ahora, yo creo que apostar a la reelección de Milei ahora, con todo lo que falta, pueden aparecer tantos factores que, de nuevo, creo que no es prudente tomar posiciones de riesgo argentino”, sostuvo.

Asimismo, consideró que el escenario electoral todavía presenta demasiadas incógnitas y que los inversores deben contemplar distintos resultados políticos. En ese sentido, remarcó: “Es un tema de asumir riesgos, digamos, no te puedo dar otra respuesta”.

Críticas a un posible regreso del kirchnerismo



El economista también cuestionó la posibilidad de un regreso del kirchnerismo y afirmó: “Si vuelve el kirchnerismo, digamos, es atrasar a la Argentina 80 años otra vez”. Luego, manifestó que los cambios políticos y las tensiones internacionales profundizan la incertidumbre que condiciona las decisiones financieras. “La incertidumbre, nos guste o no, es el peor enemigo del mercado”, enfatizó.

A su vez, pidió prudencia al analizar las noticias vinculadas con las entidades bancarias, porque pueden afectar la confianza de los ahorristas. “A veces hay que ser un poco más prudente en todo lo referido a noticias del sistema financiero”, señaló. Y agregó que determinadas informaciones pueden generar preocupación injustificada: “Lo que hacen es erosionar la confianza en el sistema, lo cual es lo peor”.