Más allá del deceso de lluvias en el agro, advierten que, “no significa que el niño desapareció ni nada”

El analista y consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, pasó por Canal E y se refirió al escenario climático que atraviesa la región y explicó que la crecida de los ríos Paraná y Uruguay responde principalmente a las precipitaciones registradas en Brasil y Paraguay durante los últimos 90 días.

“En los últimos 90 días nosotros tuvimos precipitaciones muy significativas en lo que es la Cuenca Norte, todo lo que es el centro y el sur de Brasil, y eso fue, y también Paraguay, y eso fue el factor que generó la presión en los niveles de la Cuenca Media y la Cuenca Centro-Norte”, señaló Germán Iturriza.

La baja en el nivel de lluvias no significa que terminó el fenómeno de El Niño

Asimismo, indicó que algunas zonas de Corrientes, Formosa y el límite con Paraguay ya presentan áreas inundadas, aunque destacó que los pronósticos muestran una pausa en las precipitaciones. En ese sentido, aclaró que no se trata de un cambio definitivo en el fenómeno climático: “No significa que el niño desapareció ni nada, no significa absolutamente nada. Esto está en curso y es un proceso y no tiene por qué llover todo el tiempo por encima de lo normal”.

Sin embargo, Iturriza advirtió que la falta de lluvias puede complicar el desarrollo de algunos cultivos en las zonas que necesitan humedad. “Vamos a tener una semana con temperaturas por encima de lo normal y lluvias por debajo de lo normal”, anticipó.

Al evaluar las consecuencias para la producción agropecuaria, consideró que la pausa en las precipitaciones puede representar una oportunidad operativa para avanzar con las tareas rurales. “En la zona donde no va a llover le viene bárbaro para cosechar trigo”, explicó. Por eso, recomendó aprovechar los próximos días en Entre Ríos y el centro-norte de Santa Fe: “Es un gran momento para cosechar trigo, si es que pueden”.

La producción de maíz se encuentra en un momento clave



En cuanto al maíz temprano, el consultor advirtió que el cultivo se acerca a una etapa determinante. “Ese maíz ya empieza a estar en zona crítica reproductiva, hay que ver si le puede pegar o no, estas 7, 8 días de temperaturas altas”, sostuvo.

De todos modos, descartó que el escenario actual represente un impacto económico significativo para el sector: “El impacto por ahora, yo no lo veo como algo significativo, es marginal”. Además, recordó que todavía falta tiempo para definir los rindes de los principales cultivos: “Todavía queda mucha tela por cortar”.