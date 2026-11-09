Orlando Ferreres enumeró los seis factores que explican la suba del riesgo país

El economista, Orlando Ferreres, en diálogo con Canal E, analizó las causas del fuerte aumento del riesgo país argentino y enumeró seis factores que, a su entender, explican la preocupación de los mercados financieros.

Según detalló Orlando Ferreres, el indicador pasó de 402 puntos el 10 de julio a 939 puntos el último viernes, lo que representa una suba del 133%. “Eso, digamos, indica que las perspectivas no son buenas, es mucho el aumento que hay”, advirtió, también evaluó el escenario político y económico que enfrenta el gobierno de Javier Milei.

Riesgo país: las dudas sobre el pago de la deuda y los vencimientos de 2027 y 2028

Asimismo, ubicó entre las principales preocupaciones del mercado la capacidad del Gobierno para reunir los fondos necesarios para afrontar los próximos compromisos de deuda. “Dudas sobre el pago de los vencimientos. Este es uno que el mercado le tiene miedo a que no se encuentren todos los fondos cuando lleguen los vencimientos del 27 y 28”, explicó.

En ese contexto, Ferreres consideró que un eventual apoyo financiero de Estados Unidos podría contribuir a cubrir las necesidades argentinas: “Claro, puede ser el swap de Estados Unidos, pero no un swap adicional como el que tuvo en la última etapa de la elección, que fue, digamos, un apoyo muy grande de Bessent que salvó la elección”.

Incertidumbre electoral y menor actividad económica

El segundo factor señalado es la incertidumbre sobre quién gobernará Argentina después de las elecciones presidenciales de 2027. “¿Quién va a ganar? El mercado se pregunta eso. Hoy por hoy se dice Milei, pero llegado el momento cuando aparezca algún otro candidato, puede ser potencial para el país”, afirmó.

El tercer elemento es la desaceleración de la economía. Según explicó el economista, la menor actividad durante el segundo y tercer trimestre impactó sobre la recaudación tributaria y los ingresos del Estado. “El punto número 3 es el menor dinamismo de la actividad. Hay menor actividad en el segundo y tercer trimestre”, señaló.

Estados Unidos, tasas internacionales y dificultades para volver al mercado

Ferreres también mencionó el resultado electoral adverso para los republicanos en Estados Unidos como un elemento que podría complicar la llegada de asistencia financiera a Argentina. “Eso hace más difícil un apoyo financiero de Argentina como el que hubo la otra vez”, explicó al referirse al avance demócrata en las elecciones estadounidenses.

A ese escenario sumó el incremento de las tasas de interés internacionales: “La suba de la tasa de interés internacional, que subió bastante, está más o menos en cinco puntos anuales, que es un número alto”.

El sexto factor es el elevado costo que tendría para el país conseguir financiamiento en los mercados internacionales. “Hoy con 9,39 de riesgo país más 5 del rendimiento del bono americano, estamos arriba del 15%, y eso es imposible de colocar”, advirtió.