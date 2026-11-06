Tras la derrota de Trump, “el sueño de bloquear el ingreso de la influencia estratégica china en América se verá golpeado”

La derrota política de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos abrió un nuevo escenario para la economía internacional y plantea interrogantes sobre el respaldo financiero que puede recibir Argentina. Ante este panorama, este medio se comunicó con el economista, Martín Simonetta.

“Bueno, estamos ante un nuevo mundo, un cambio de reglas, un cambio con una nueva lógica a nivel global”, sostuvo Martín Simonetta al describir el panorama que se abre tras el resultado electoral estadounidense.

Trump debilitado y un nuevo escenario geopolítico mundial

Asimismo, consideró que el presidente estadounidense enfrentará dos años de gestión con menor capacidad de maniobra política: “Vamos a tener dos años del gobierno en un contexto de pato rengo en los Estados Unidos, el país líder del mundo, junto con China, un gobierno retirado ya, sin control parlamentario”.

Según Simonetta, este resultado puede afectar la estrategia de Estados Unidos para limitar la influencia china en América Latina. En particular, mencionó el denominado escudo de las Américas y señaló que, “el sueño de bloquear el ingreso de la influencia estratégica china en América se verá golpeado”.

También vinculó el resultado electoral con otros acontecimientos internacionales, como la victoria de Lula en Brasil y la situación de Israel. “Trump mismo lo dijo, que una de las causas de su derrota tuvo que ver con la guerra a Irán, el alto precio del petróleo, como eso afectó a los bolsillos”, indicó.

El financiamiento de Estados Unidos hacia Argentina se verá afectado



Uno de los principales interrogantes pasa por la continuidad del apoyo financiero de Estados Unidos a Argentina. El economista planteó que el gobierno argentino debe prepararse para un contexto en el que ese respaldo podría ser más limitado: “Hoy en día debemos pensar un escenario para que el gobierno de Estados Unidos sea mucho más restrictivo a la hora de prestar o de alentar a organismos a que presten”.

En ese sentido, recordó la importancia que tuvieron el Fondo Monetario Internacional y el respaldo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, durante el proceso electoral argentino. “Entonces, es como que Argentina tiene que pensar en llegar a las elecciones con fondos propios, y esto es un desafío enorme”, afirmó.