En una ceremonia atravesada por la defensa de la libertad de expresión y el papel del periodismo frente al poder, la Revista Noticias celebró sus 50 años este martes en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. El encuentro reunió a referentes de distintos ámbitos, que recibieron diez distinciones por sus trayectorias y sus aportes al pensamiento crítico, la investigación y el derecho a disentir.

Su directora, Alejandra Daiha, abrió la ceremonia con una reivindicación del oficio periodístico en tiempos de redes sociales, noticias falsas y descalificaciones públicas. "El periodismo sigue siendo necesario más que nunca por su misión de autentificar la realidad en medio de tanto ruido", sostuvo. También apuntó contra el clima de hostilidad hacia los periodistas y los agravios que, según señaló, parten del propio Presidente. "Solo el periodismo profesional puede sacar al poder de la zona de confort", remarcó.

A su turno, Jorge Fontevecchia, fundador de La Semana, la revista que años más tarde dio origen a Noticias, y presidente del Grupo Perfil, afirmó: "50 años no se cumplen, se construyen". Además destacó que "la independencia no tiene fecha de vencimiento".

Entre los diez reconocimientos entregados estuvieron los que recibieron Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo José Luis Cabezas; el fotoperiodista Pablo Grillo; el jurista Luis Moreno Ocampo; el exministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda; el exjefe del Ejército Martín Balza; la escritora Luisa Valenzuela; el biólogo molecular Alberto Kornblihtt; la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski; el dramaturgo Mauricio Kartun y el músico Abel Pintos.

En imágenes, los diez homenajeados por los 50 años de Noticias

El dramaturgo Mauricio Kartun recibió la distinción de manos del actor Mauricio Dayub | Crédito: Pablo Cuarterolo

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El fotoperiodista Pablo Grillo recibió la distinción de manos de su colega Kaloian Santos Cabrera | Crédito: Pablo Cuarterolo

Gladys Cabezas recibió la distinción de manos de Gabriel Michi, compañero de José Luis Cabezas en la redacción de Noticias | Crédito: Pablo Cuarterolo

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El biólogo molecular Alberto Kornblihtt | Crédito: Pablo Cuarterolo

La escritora Luisa Valenzuela recibió una de las distinciones por su trayectoria | Crédito: Pablo Cuarterolo

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Abel Pintos recibió una de las diez distinciones por los 50 años de la Revista Noticias | Crédito: Pablo Cuarterolo

El fotoperiodista Pablo Grillo | Crédito: Pablo Cuarterolo

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Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina | Crédito: Pablo Cuarterolo

Mariela Belski recibió la distinción de manos de Agustín Salvia | Crédito: Pablo Cuarterolo

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Luis Moreno Ocampo recibió la distinción de manos de Carlos "Maco" Somigliana | Crédito: Pablo Cuarterolo

El jurista Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto del Juicio a las Juntas y exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional | Crédito: Pablo Cuarterolo

Gladys Aquino recibió la distinción en representación de su esposo, el exjefe del Ejército Martín Balza | Crédito: Marcelo Escayola

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Juan Carlos Maqueda recibió una de las distinciones de manos de Leandro Vergara | Crédito: Nestor Grassi

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Gladys Cabezas abrazó a Jorge Fontevecchia | Crédito: Marcelo Escayola

Pablo Grillo abrazó a Jorge Fontevecchia | Crédito: Marcelo Escayola

Gladys Cabezas y Pablo Grillo compartieron un momento de charla durante la ceremonia | Crédito: Marcelo Escayola

Pablo Grillo: "Uno trata de documentar con el alma"

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Las distinciones fueron diseñadas por el artista visual y orfebre argentino Marcelo Toledo | Crédito: Marcelo Escayola

MV