Galería de fotos: los diez protagonistas del homenaje de Revista Noticias por sus 50 años
La ceremonia se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura porteña y distinguió al periodismo, la justicia, la ciencia, la literatura, el teatro, la música y los derechos humanos por su aporte a la libertad de expresión.
Hoy 22:29
En una ceremonia atravesada por la defensa de la libertad de expresión y el papel del periodismo frente al poder, la Revista Noticias celebró sus 50 años este martes en el Salón Dorado de la Legislatura porteña. El encuentro reunió a referentes de distintos ámbitos, que recibieron diez distinciones por sus trayectorias y sus aportes al pensamiento crítico, la investigación y el derecho a disentir.
Su directora, Alejandra Daiha, abrió la ceremonia con una reivindicación del oficio periodístico en tiempos de redes sociales, noticias falsas y descalificaciones públicas. "El periodismo sigue siendo necesario más que nunca por su misión de autentificar la realidad en medio de tanto ruido", sostuvo. También apuntó contra el clima de hostilidad hacia los periodistas y los agravios que, según señaló, parten del propio Presidente. "Solo el periodismo profesional puede sacar al poder de la zona de confort", remarcó.
A su turno, Jorge Fontevecchia, fundador de La Semana, la revista que años más tarde dio origen a Noticias, y presidente del Grupo Perfil, afirmó: "50 años no se cumplen, se construyen". Además destacó que "la independencia no tiene fecha de vencimiento".
Entre los diez reconocimientos entregados estuvieron los que recibieron Gladys Cabezas, hermana del fotógrafo José Luis Cabezas; el fotoperiodista Pablo Grillo; el jurista Luis Moreno Ocampo; el exministro de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda; el exjefe del Ejército Martín Balza; la escritora Luisa Valenzuela; el biólogo molecular Alberto Kornblihtt; la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski; el dramaturgo Mauricio Kartun y el músico Abel Pintos.
En imágenes, los diez homenajeados por los 50 años de Noticias