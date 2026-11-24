La Revista Noticias cumple 50 años de historia y lo celebró con un acto especial en homenaje a la libertad de expresión, el pensamiento crítico y el ejercicio del periodismo. Su primera edición salió en noviembre de 1976 bajo el nombre de La Semana, que en 1989 pasó a llamarse Noticias de la Semana, hasta adoptar su nombre actual.

En el acto se reconocieron a diez personalidades de diversos ámbitos por sus aportes a la libertad de expresión:

La primera personalidad reconocida fue el jurista Luis Moreno Ocampo, fiscal adjunto del Juicio a las Juntas y exfiscal jefe de la Corte Penal Internacional, quien recibió la distinción de manos de Carlos "Maco" Somigliana, excolaborador suyo en aquella fiscalía e integrante fundador del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Al agradecer, retomó la pregunta de Daiha sobre el sentido del oficio y evocó el juicio de 1985 como el hito que puso "la libertad de expresión al servicio de la justicia" al transformar la verdad en prueba judicial. Concluyó que el periodismo "tiene todo el sentido", aunque advirtió que por sí solo no alcanza y requiere liderazgo político y compromiso ciudadano.

50º Aniversario Noticias - Premiado Luis Moreno Ocampo | Crédito: Pablo Cuarterolo

El siguiente reconocimiento fue para Gladys Cabezas, hermana del fotoperiodista asesinado en 1997, quien recibió la distinción de manos de Gabriel Michi, colega de José Luis en la redacción y su compañero en aquella cobertura de verano en Pinamar. El homenaje incluyó un mensaje en video desde el exterior de María Agustina, la hija mayor del reportero gráfico, quien a casi 30 años del crimen remarcó: "casi toda mi vida". También agradeció el acompañamiento porque "nuestra lucha también fue la lucha de todos", pidió mantenerlo vivo en la memoria para que lo ocurrido "no le vuelva a pasar a nadie más" y cerró con el histórico "no se olviden de Cabezas". Al tomar la palabra, Gladys sostuvo que "esta lucha sigue todos los días" y cuestionó los recientes dichos del Presidente sobre mandar a los periodistas "a la hoguera", al señalar que esas expresiones dolieron en su familia y evocaron cómo a su hermano lo mataron esposado "simplemente por mostrar la realidad". Tras pedir más empatía, concluyó: "Viva la libertad de prensa, Cabezas presente".



50º Aniversario Noticias - Premiada Gladys Cabezas | Crédito: Pablo Cuarterolo

Para continuar, se reconoció al fotoperiodista Pablo Grillo, quien sufrió graves heridas tras recibir el impacto de una cápsula de gas lacrimógeno durante una manifestación frente al Congreso en 2025. El momento de recibir el premio estuvo marcado por el abrazo que le dieron Jorge Fontevecchia y Gustavo González. La distinción estuvo a cargo de su colega Kaloian Santos Cabrera, autor de las fotografías que permitieron identificar al cabo primero de Gendarmería Nacional Héctor Guerrero como el responsable del disparo. Al tomar la palabra, Grillo reivindicó el oficio hecho "con respeto" y el intento de "documentar con el alma, con el corazón y no dañar a nadie", al tiempo que cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad y apuntó contra el presidente Javier Milei: "Nos quiere dañar todo el tiempo". "Quiere que tengamos miedo", señaló, antes de llamar a sus colegas a seguir saliendo a "hacer su laburo sin miedo".

50º Aniversario Noticias - Premiado Pablo Grillo | Crédito: Pablo Cuarterolo

El siguiente premiado fue el exministro de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda, quien recibió la distinción de manos del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Leandro Vergara. Tras agradecer a Noticias, a Editorial Perfil y a Jorge Fontevecchia por defender la democracia constitucional y la libertad de prensa "en los momentos más difíciles", Maqueda subrayó que "la libertad de expresión no es un regalo", sino un "derecho preferente" nacido de la lucha histórica y consagrado en la Constitución que los jueces tienen el deber de preservar. En ese sentido, advirtió que hoy ese principio es atacado "desde la omnipotencia del poder político", que "cada vez que puede agravia a un periodista y lo hace con nombre y apellido" como una forma de amedrentar a quienes buscan la verdad.

También fue reconocido el exjefe del Estado Mayor General del Ejército Martín Balza, recordado por su histórica autocrítica sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura, quien no pudo asistir por un problema de salud. Su esposa, Gladys Aquino, recibió la distinción de manos de Jorge Fontevecchia, y el exmilitar agradeció a través de un video en el que dedicó el premio a los miles de generales, oficiales y suboficiales que comandó durante la década del noventa. En su mensaje, compartió una reflexión personal al señalar que, desde el retorno de la democracia, algunos sectores privilegiaron la consigna de "memoria, verdad y justicia" interpretada como "mi memoria, mi verdad, mi justicia", lo que a su juicio impidió alcanzar "la ansiada reconciliación". En cambio, evocó las tres palabras que dejó el papa León XIV durante su reciente visita al país "diálogo, justicia y paz" y deseó que contribuyan a la concordia y "a la convivencia juntos y no solo a existir juntos".

Tras el homenaje a Balza, Jorge Fontevecchia volvió a tomar la palabra para revelar un entretelón que expuso la tensión con el Gobierno. Recordó que, al igual que en 2009 por los 20 años de Noticias, el acto estaba originalmente acordado para realizarse en el Senado. Sin embargo, contó que mientras cubría las elecciones en Brasil recibió el llamado de un jefe de gabinete de la Cámara alta y de la Vicepresidencia: pese a la "relación tirante con el Gobierno", le dijeron que el evento podía hacerse allí, pero que "darle un premio a Balza ya era demasiado", y le consultaron si podían omitir esa distinción. "Acá está la respuesta", remató Fontevecchia, antes de agradecerle a la Legislatura porteña por haberles abierto las puertas para resolver el cambio de sede en apenas 15 días.

El sexto premio fue para la escritora Luisa Valenzuela, quien escribió una mayoría de sus relatos políticos más célebres mientras vivía en Buenos Aires durante los primeros años de la última dictadura. Recibió la distinción de manos de su colega Selva Almada. Tras agradecer el homenaje a la libertad de expresión, recordó que se crió bajo la influencia de Jorge Luis Borges y la idea del "arte por el arte", donde la política era "anatema en la literatura", pero explicó que la realidad terminó infiltrándose en su escritura gracias al ejercicio del periodismo desde muy joven. Ese oficio, sostuvo, la llevó a mirar el poder desde otro lugar: "nunca entendí qué es el poder, por eso lo escribí tanto y lo sigo escribiendo hasta hoy" y destacó cómo aquellos "atroces años de la dictadura" siguen reverberando en su obra a través de las palabras, los silencios y los cuerpos que dejaron una marca profunda.

50º Aniversario Noticias - Premiada Luisa Valenzuela a manos de Selva Almada | Crédito: Pablo Cuarterolo

Luego el reconocimiento fue para el biólogo molecular Alberto Kornblihtt, quien recibió la distinción de manos de Anabella Srebrow, doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, investigadora del CONICET y vicedirectora del IFIBYNE (Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias). En su intervención, enumeró cinco razones para sostener la ciencia en la Argentina: ser la fuente de la tecnología y el desarrollo independiente, evitar que al país le vendan "gato por liebre", generar pensamiento crítico como antídoto frente a las fake news y los dogmas, sustentar la enseñanza universitaria y preservar una tradición cultural que solo puede financiarse con inversión estatal en ciencia básica. Luego, advirtió que el Gobierno castiga todos esos valores "ahogando" el presupuesto y expulsando a los jóvenes investigadores, y cerró con un dato concreto: mientras a fines de 2023 la función ciencia y técnica representaba el 0,34% del PBI y la ley 27.614 preveía escalar hasta el 1% en 2030, con un piso cercano al 0,55% para este año, el presupuesto oficial actual la redujo al 0,16%.

50º Aniversario Noticias - Premiado Alberto Kornblihtt | Crédito: Pablo Cuarterolo

Tras el discurso de Kornblihtt, Jorge Fontevecchia volvió a intervenir con una anécdota que aprovechó para lanzarle una crítica a Javier Milei. Recordó entre risas que, años atrás, cuando el biólogo recibió el primer Premio Perfil a la Inteligencia, casi les "destruye" el galardón al cuestionar sobre el escenario que la inteligencia puede usarse tanto para el bien como para el mal. Con ese disparador, Fontevecchia dijo que quería "demostrar que Milei no es inteligente" y apeló a la perspectiva de los clásicos griegos —en la que lo verdadero, lo bueno, lo bello y lo útil van de la mano— para sostener que quien hace trampa o actúa mal lo hace por falta de conocimiento y, en definitiva, por falta de inteligencia.

Para continuar, la premiada fue Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina —organización con la que compartió el galardón—, quien recibió la distinción de manos del director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, Agustín Salvia. Al agradecer, advirtió que la libertad de expresión se deteriora cuando el insulto reemplaza al argumento, cuando investigar genera amenazas o cuando se utiliza la Justicia para intimidar, y alertó sobre uno de los riesgos más graves de la época: "que la censura deje de necesitar una prohibición porque el miedo ya hizo su trabajo". Tras recordar el trabajo del organismo para denunciar los ataques del Gobierno contra periodistas, destacó especialmente las historias de Pablo Grillo, José Luis Cabezas y Gladys Cabezas, y cerró con una definición: "Una democracia no se define solamente por quién tiene derecho a hablar; también se define por cuánto está dispuesto el poder a escuchar aquello que no quiere oír".

50º Aniversario Noticias - Premiada Mariela Belski junto a Jorge Fontevecchia | Crédito: Pablo Cuarterolo

La próxima distinción fue para el dramaturgo, director teatral y formador de autores Mauricio Kartun, quien recibió la distinción de manos del actor Mauricio Dayub. Al agradecer y felicitar a Noticias por sus 50 años, Kartun evocó aquel 1976 en el que nació la publicación y él ya había estrenado sus primeros trabajos como parte de una generación de dramaturgos "especialmente numerosa y extraordinariamente prolífica". Recordó que esa camada fue "diezmada" y silenciada entre el exilio, las desapariciones y quienes se llamaron a silencio, y dedicó el premio a todos aquellos colegas que no encontraron la posibilidad de expresarse.

50º Aniversario Noticias - Premiado Mauricio Kartun | Crédito: Pablo Cuarterolo

El décimo y último condecorado fue el músico Abel Pintos, quien recibió su premio a manos del referente de Red Solidaria, Juan Carr. Tras agradecer a Jorge Fontevecchia, a Gustavo González y a Noticias por "darle amplificación a aquellos que dicen pero no son escuchados", Pintos reflexionó sobre el valor de la escucha y recordó cuando cantó ante el Papa durante su reciente visita al Cottolengo Don Orione de Claypole. En ese marco, subrayó que los marginados y olvidados "tienen voz y dicen muchas cosas", y aprovechó el escenario para cumplir con el pedido literal de quienes viven en el hogar: "En el Cottolengo la discapacidad no la sufrimos, en el Cottolengo vivimos con alegría". Además de destacar los puentes entre cultura, educación, salud y solidaridad que impulsa junto a su socio Marcelo González desde su productora Plan Divino, dedicó el premio a los residentes del Cottolengo, a su equipo y a la memoria de José Luis Cabezas, al recordar que casi 30 años atrás, cuando empezaba a cantar, conoció a través de la revista tanto el horror de su crimen como el símbolo en el que se transformó.

50º Aniversario Noticias - Premiado Abel Pintos | Crédito: Pablo Cuarterolo

Abel Pintos cantó "Motivos" | Crédito: Pablo Cuarterolo

Durante el discurso de apertura, la directora de la revista, Alejandra Daiha celebró el "medio siglo de historia periodística" de la revista y agradeció a la Legislatura por la ley impulsada por Rodrigo Lloret desde la Universidad del Sur de Buenos Aires que renombró un tramo de la calle California, sede de Perfil, en homenaje a José Luis Cabezas, a casi 30 años de su crimen. Al reflexionar sobre el presente del oficio en la era de las redes sociales, sostuvo que el periodismo sigue siendo necesario "más que nunca" por su "misión de autentificar la realidad en medio de tanto ruido", y advirtió que desde el regreso de la democracia nunca se había vivido "un clima de tanta hostilidad hacia nuestra profesión, con insultos y descalificaciones que parten justamente del propio Presidente de la Nación". "Solo el periodismo profesional puede sacar al poder de la zona de confort" reafirmó. La directora de la revista cerró en nombre de la redacción: "Pese a todo, y es un todo muy complejo, estamos orgullosos de ser periodistas".

Jorge Fontevecchia, el presidente del Grupo Perfil y fundador de Noticias, comenzó su discurso inicial retomando la idea del papa Francisco de priorizar el tiempo para construir procesos de transformación a largo plazo, y afirmó que "50 años no se cumplen, se construyen". Definió a Noticias como una publicación que "aprendió a envejecer sin ser vieja" y subrayó que, medio siglo después, la redacción sigue enfocada en la próxima nota y la próxima tapa porque "la independencia no tiene fecha de vencimiento". Al recordar que dirigió La Semana desde los 21 años y los primeros cinco años de Noticias, sostuvo que el mayor logro de una organización no es solo perdurar, sino "sobrevivir a quienes la crearon", y destacó el rol de Gustavo González, actual CEO de la compañía, como guía histórica de la redacción. Finalmente, reivindicó a la publicación como la mayor revista de información en lengua española, remarcó que el aniversario celebra también el medio siglo de Editorial Perfil y su defensa de la libertad de prensa y la democracia y cerró señalando que el cumpleaños tiene "una dimensión histórica para el periodismo en su conjunto" porque "la historia continúa".

El evento comenzó 18.30 horas y tiene lugar en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, ubicado en Perú 160 y en el acto se entregan diez distinciones a personalidades de ámbitos variados. La selección reúne a referentes de la Justicia, el periodismo, la ciencia, la literatura, el teatro, la música y los derechos humanos, con un reconocimiento común a quienes hicieron de la investigación, la creación y el cuestionamiento una forma de defender la democracia.

El evento finalizó alrededor de las 21 y como cierre tuvo a Abel Pintos cantando su canción "Motivos", en un momento emocionante plagado aplausos.

La redacción de la revista Noticias | Crédito: Archivo

La primera tapa de La Semana, la revista que dio origen a Noticias | Crédito: Archivo

La creación de las distinciones esta a cargo de Marcelo Toledo, artista visual y orfebre argentino reconocido por llevar las técnicas tradicionales de la joyería a esculturas e instalaciones de gran escala. A lo largo de su carrera realizó piezas para el musical Evita en Broadway y fue distinguido como personalidad destacada de la cultura por la Legislatura porteña en 2023.

Para esta ocasión, diseñó obras conmemorativas que llevarán en su interior fragmentos del Muro de Berlín, un material que tiene una historia particular para Editorial Perfil. Poco después de la caída del muro, Alemania cedió bloques a cambio de la construcción de una escuela y uno de los de mayor tamaño llegó a la recepción del edificio de Perfil, en Barracas.

Uno de los fragmentos del Muro de Berlín que se conserva en la recepción del edificio de Editorial Perfil | Crédito: Archivo

La Legislatura porteña distinguió a Héctor Cavallero como Personalidad Destacada de la Cultura

En el evento están presentes el presidente de Editorial Perfil, Gustavo González, y el periodista Juan Luis González, junto a referentes de la medicina como el neurólogo Conrado Estol y el nutricionista Alberto Cormillot.

50º Aniversario Noticias - Puerta Legislatura | Crédito: Sergio Piemonte

También asisten figuras de la política y el ámbito judicial como los diputados Miguel Ángel Pichetto y Maximiliano Ferraro, el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el exembajador Diego Guelar, el empresario y exdiputado Francisco de Narváez, la dirigente juvenil Mila Zurbriggen y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, además del fotoperiodista Pablo Grillo acompañado por su padre, Fabián Grillo. Cabe destacar la presencia de Luisa Valenzuela, viuda de José Luis Cabezas.

50º Aniversario Noticias - Puerta Legislatura | Crédito: Sergio Piemonte

La convocatoria incluye también al director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, al presidente de FECOBA, Fabián Castillo, al productor teatral Carlos Rottemberg, al titular de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich, al diseñador Benito Fernández, al asesor de imagen Fabián Medina Flores, a la exmodelo y empresaria Anamá Ferreira, a Emilse Garzón y a Federico Waldman. También esta presente el músico Abel Pintos con su esposa, Mora Calabrese.

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