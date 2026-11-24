Cuando la realidad no encaja en un modelo económico, lo más sensato debería ser revisar dicho sistema y tratar de detectar sus errores”. La frase no pertenece a un economista heterodoxo que cuestiona el rumbo de la Argentina. La sentencia, por el contrario, es de Javier Milei: la taxativa definición sobre el fracaso del rumbo económico de un país está incluida en Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, que el Presidente publicó a principios de 2024, cuando todavía podía permitirse la comodidad intelectual de explicar cómo debía funcionar una economía sin tener que responder por los magros resultados de su propia gestión.

¿Por qué referirse a este libro? Porque Milei presentará el próximo lunes una nueva obra, La moral como política de Estado, que es una reactualización del anterior, en uno de los tradicionales shows político-mediáticos que suele protagonizar Milei para festejar un plan económico que no ofrece mucho para celebrar.

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Basta un ejemplo: el dato que hoy revelará el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre podría aportar nuevos elementos para determinar si la Argentina completó dos trimestres consecutivos de contracción y, por lo tanto, ingresó técnicamente en recesión. El índice que elabora el Indec para medir la evolución mensual de la actividad económica y anticipar la marcha del PBI trimestral permitiría así confirmar dos problemas: que la economía argentina atraviesa un período de estancamiento y, lo que resulta aún más grave, que Milei parece dispuesto a confrontar con una realidad que contradice las expectativas de su propio modelo.

La paradoja adquiere mayor dimensión cuando se observa la magnitud del deterioro. El producto bruto cayó 0,6% en el segundo trimestre, mientras que la actividad económica retrocedió 1,7% interanual en agosto. La industria manufacturera perdió 3,2% y el comercio 3,5%. Sin embargo, la expansión de actividades como la minería, que creció 11,1%, no consigue compensar el debilitamiento del mercado interno ni la pérdida de dinamismo de buena parte del aparato productivo. Se configura así una economía cada vez más fragmentada, en la que algunos sectores vinculados con la explotación de recursos naturales avanzan mientras aquellos que dependen del consumo y del empleo retroceden.

Tampoco los mercados parecen compartir el entusiasmo presidencial. El viernes pasado, el riesgo país alcanzó los 1.070 puntos básicos, aunque ayer retrocedió un poco, mientras los bonos soberanos registraban fuertes caídas y el dólar mayorista llegaba a arañar el techo de 1.600 pesos. La reapertura de los mercados pondrá hoy a prueba la capacidad del Gobierno para contener la incertidumbre financiera. Y no se trata de un obstáculo puntual: el próximo año, la Argentina deberá afrontar vencimientos por 25.000 millones de dólares y la turbulencia financiera no logra disiparse. El riesgo ya no es kuka. El riesgo es Milei.

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La dimensión social del deterioro ofrece una evidencia más compleja. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 desaparecieron 32.429 empresas, mientras que la cantidad de trabajadores se redujo en casi 468.000. Y el consumo constituye la contracara de este oscuro escenario: según Scentia, las ventas masivas acumularon una caída de 2,3% durante los primeros diez meses del año, mientras los supermercados y mayoristas registraron retrocesos acumulados de 3,5%. La economía real parece haber ingresado en una dinámica que el relato oficial todavía se resiste a aceptar.

Es precisamente aquí donde el libro de Milei adquiere una relevancia distinta de la que su autor había previsto. En Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, el Presidente cuestiona a los economistas que subordinan la observación de los hechos a la preservación de sus preconceptos ideológicos. Su crítica a los modelos neoclásicos y neokeynesianos parte de una exigencia epistemológica razonable: ninguna teoría puede reclamar validez si necesita desconocer aquello que pretende explicar. Sin embargo, esa misma exigencia parece desaparecer cuando se trata de evaluar su gestión.

El 30 de noviembre, Milei tiene previsto presentar en el Palacio Libertad su nueva obra, ahora organizada en tres tomos: La gestación de la idea, La puesta en marcha de la idea y Una bitácora de las medidas adoptadas por el Gobierno. La escenificación promete ser una relectura complaciente de la gestión libertaria. Pero amenaza convertirse en una celebración que no encaja en la realidad.