El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de Javier Milei aumentó un 4,1% en noviembre de 2026 y alcanzó los 2,04 puntos, según el último relevamiento de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). La mejora mensual se produjo después de varios meses de estabilidad, aunque el indicador todavía acumula una caída interanual del 17,5%. El estudio, realizado entre el 3 y el 17 de noviembre en distintas localidades del país, mostró avances en los cinco componentes que integran el índice, con diferencias significativas según la edad, el género y la zona geográfica de los encuestados.

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El informe de la universidad señala que la confianza en el Gobierno se mantiene alrededor de los 2 puntos desde abril, con aumentos y retrocesos mensuales de magnitud moderada. De hecho, la mayor parte del deterioro registrado durante 2026 se concentró entre enero y mayo, mientras que las variaciones posteriores fueron compatibles con el margen de error de la encuesta. Por ese motivo, la recuperación de noviembre todavía no permite identificar una tendencia sostenida de crecimiento en la confianza hacia la administración nacional.

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