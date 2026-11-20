La Casa Rosada y Javier Milei desplegaron en la semana una de sus agendas más cargadas del año. Actos con empresarios, discursos sobre el rumbo económico, distinciones internacionales y anuncios de inversión ocuparon los días del Presidente y de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, el esfuerzo del dispositivo político y comunicacional no alcanzó para aquietar a los mercados. El riesgo país superó la barrera de los 1.000 puntos básicos este viernes y el dólar avanzó día tras día, con una brecha que se estira cada vez más entre el dólar oficial y el contado con liquidación (CCL), la cotización que usan las empresas para dolarizar sus carteras en el exterior.

El arranque tampoco ayudó. El lunes temprano, antes de que abriesen los mercados, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, brindó una entrevista en Radio Mitre que, lejos de llevar calma, generó dudas y zozobra en el mercado. La desconfianza ya venía de antes: el indicador que elabora JP Morgan había tocado un piso de 402 puntos en julio y desde entonces no paró de subir, tal como contó PERFIL.

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Milei, en tanto, se multiplicó. En las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central calificó de “éxito rotundo” la baja de la inflación, aunque reconoció que no desciende a la velocidad que esperaba. En la Universidad de Belgrano recibió el título de Doctor Honoris Causa y prometió que para 2031 la Argentina comerciará con el 90% del mundo. Ante las grandes cámaras empresarias, en la cena del CICyP en el Alvear Palace, insistió en que “los impuestos son un robo” y pidió a los hombres de negocios que sean “benefactores sociales ganando mucho dinero”. También recibió en Casa Rosada a directivos de Toyota, que anunciaron una inversión de más de USS 1.300 millones en Zárate bajo el RIGI, y fue distinguido en la AMIA por la Organización Sionista Mundial.

Karina Milei junto a Diego Santilli, visitó la provincia de Corrientes gobernada por Juan Pablo Valdés | Crédito: NA

En casi todas esas escenas lo acompañaron Caputo o el canciller Pablo Quirno, convertidos en una presencia fija de la agenda presidencial. La semana tuvo además otros condimento especial: las versiones periodísticas que señalan que Quirno podría hacerse cargo de la cartera económica ante una eventual salida de "Toto".

El resto del Gabinete también salió a mostrarse: Federico Sturzenegger expuso en la OCDE, en París, y en Düsseldorf; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viajó a la Cumbre de Minería en Mendoza.

La entrevista que Milei le concedió a Eduardo Feinmann en A24 generó mucho ruido. Allí volvió a cuestionar la idea de que la gente no llega a fin de mes y, sin nombrarlo, apuntó contra el consultor y especialista en consumo Guillermo Oliveto, y contra la Consultora Zentrix dirigida por Claudio Montiel, por haber difundido una encuesta que daba cuenta de las dificultades de las familias.

Karina, sin escudos

La hiperactividad también alcanzó a la hermana presidencial, que recorrió una feria de emprendedores en el Palacio Duhau y la exposición Argentina Alimenta en La Rural, junto a los principales referentes de la industria alimenticia. Quienes la conocen de cerca explican la suba de su perfil. “Karina quedó sola”, resumen. La salida de Manuel Adorni dejó un hueco muy grande en el Gobierno, al que se sumaron las partidas del exsecretario de Comunicación Javier Lanari y de Belén Agudiez, una de sus colaboradoras más cercanas. Aun así, sus apariciones no logran llenar la agenda.

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Tampoco termina de convencer el vocero, Adrián Ravier, ni siquiera dentro de la Casa Rosada. Según pudo saber PERFIL, la gira federal de conferencias de prensa quedó postergada para el año próximo. La de Rosario estaba prevista para este jueves y no se concretó, y la de Neuquén ya había sido suspendida. Para colmo, su colaboradora más estrecha, Alexia Sagemüller, renunció hace pocos días.

Diputados | Crédito: NA

Golpes en el Congreso

El frente legislativo y político también sumó tensión que alimentó la desconfianza de los mercados. El miércoles, la sesión especial en Diputados se cayó por falta de quorum: el oficialismo reunió 126 legisladores, tres menos de los necesarios para tratar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El revés reavivó las internas en el oficialismo, a las que se agregaron las tensiones con Patricia Bullrich por quién capitalizaba la firma del dictamen de la reforma electoral.

La agenda cerrará este viernes por la noche en La Boca, donde Milei hablará en el lanzamiento de Tesla en la Argentina. Cerca del Presidente señalan que el gesto encierra un respaldo a Elon Musk y cierta rivalidad con los autos chinos, cada vez más presentes en el mercado local. El polo con Adolfo Cambiaso, previsto para la mañana del viernes en Cañuelas, se suspendió por el clima. Por el momento, la hiperactividad de Milei y de la Casa Rosada no han logrado frenar la tensión financiera de fin de año.





MC/ML