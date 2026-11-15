El 2,2% de inflación en octubre, equivalente a 2,4% con la nueva canasta de consumo que aún no aplica el Indec y que proyecta inflaciones mensuales para lo que queda del año también en el orden del 2%, cobra una dimensión más negativa cuando se lo combina con su espejo inverso: la caída de 1,7% de la actividad económica interanual en agosto, el último dato disponible del EMAE, habiendo ya caído intermensualmente 1,5% en julio, siendo estos promedios generales porque la industria cayó interanualmente 3,2% y el comercio, 3,5%.

Cada vez que hubo estanflación: 1989, 2011, 2019 y 2023, se produjo después cambio de gobierno

Todo indica que cuando se publique el EMAE de septiembre se confirmarán los dos trimestres de caídas de actividad económica consecutivas caracterizando una economía técnicamente en recesión. Y recesión más inflación es estanflación, el peor de los mundos.

La Argentina tiene una larga lista de estanflaciones, las más fuertes en los años 70 y 80, con tasas de inflación anuales de tres dígitos, pero si nos remontamos a la recuperación democrática, cada período de estanflación fue el preludio de un cambio político. En 1989-1990, el cambio de Alfonsín a Menem; en 2001-2002, la salida de la Convertibilidad; en 2018-2019, las devaluaciones de Macri y el regreso del peronismo; y 2023-2024, la derrota del peronismo y el surgimiento de Milei.

Como siempre se discute en ciencias sociales qué es causa y qué consecuencia, la repetición de la estanflación no es síntoma solamente de una crisis económica, sino de una crisis de legitimidad del modelo económico vigente y siempre terminó acompañada por una reorganización del poder político: no es casual que generalmente se produzcan el año previo a elecciones que posibilitan el cambio.

Y cada crisis no generó solamente un cambio de presidente, sino una modificación de las ideas económicas que una parte significativa de la sociedad estaba dispuesta a aceptar. En 1989, no solo hubo un cambio de presidente, sino la llegada de las privatizaciones. En 2002, de lo contrario: las estatizaciones. En 2019, la frustración con el cambio y un intento de regreso a lo anterior, y el fallido produjo en 2023 que una motosierra contra el gasto público fuera popular.

La inflación deteriora el ingreso y los ahorros, la recesión disminuye las ventas, el empleo y cualquier forma de progreso. Juntas son letales, piden un cambio de gobierno. Porque producen daños en todos los planos: el daño económico por la caída de la actividad, de los ingresos y del empleo; daño político por el debilitamiento del gobierno, la ruptura de coaliciones y la derrota electoral; más el daño epistémico por el descrédito de las ideas económicas que justificaban el programa de gobierno. Por eso, la estanflación altera las expectativas de la sociedad.

El escenario 2027 se divide en tres tercios: los “siperistas”, los que valorar un mayor orden macroeconómico, pero reclaman una segunda fase del mismo rumbo económico (“el proyecto”), quienes desean cambiar el propio rumbo y quienes lo apoyan sin reclamos. Si los “siperistas” llegaran a balotaje, obtendrán la presidencia, si los otros dos llegaran a balotaje, ganará aquel que logre ser la mejor segunda opción de los “siperistas”.

En cualquier caso habrá cambio: mucho, más o menos, o poco. Instrumentado por el opositor acérrimo, por otro moderado o por el mismo Milei siendo otro, con la dificultades que eso conlleva. De la estanflación no se sale indemne: cambia el gobierno o cambia algo en el gobierno.

En otras partes del mundo hubo gobiernos que pudieron continuar con sus políticas atravesando una estanflación, es el caso de Alemania con Helmut Schmidt (Partido Socialdemócrata) y Japón con Miki Takeo (Partido Liberal Democrático), en ambos casos de una estanflación infligida desde el exterior por el shock de la crisis del petróleo. No la superaron por ser países desarrollados, sino por el carácter de sus sociedades ya que la misma crisis petrolera de mediados de los 70 generó que los demócratas perdiesen en Estados Unidos y Reagan reemplazara a Carter, y en el Reino Unido, que los laboristas perdieran el gobierno con el surgimiento de Margaret Thatcher.

No es lo mismo una estanflación de dos trimestres que de un año o peor dos, pero tampoco es la misma la espera de una sociedad que atraviesa una estanflación por motivos exógenos y excepcionalmente que otra sociedad como la argentina que atraviesa una estanflación cada menos de cinco años desde 2019. La memoria acumulada de las crisis anteriores hace las veces de una estanflación más larga, una sociedad que atraviesa su primera estanflación todavía puede interpretar el sacrificio como una excepción mientras que una sociedad que ha atravesado varias comienza a interpretarlo como una condición permanente. Como se sabe, el tiempo económico no es el mismo que el psicológico. En el caso argentino seis meses de estanflación después de quince años de crecimiento no tienen el mismo significado que seis meses de estanflación después de quince años de estancamiento.

Juntas son letales: con la inflación se reduce el ingreso. La recesión, el empleo, las ventas y el futuro

Tampoco es lo mismo si una estanflación es exógena o endógena, una guerra, una pandemia, el aumento abrupto del petróleo no eximen al gobierno de responsabilidades pero ofrece una explicación que permite al gobierno disculpas pero cuando la estanflación se repite, aun lo extraordinario se ve como ordinario. La fatiga estanflacionaria de la Argentina es una categoría interpretativa para describir el desgaste social producido por la repetición de inflación, caída de ingresos, recesión y promesas de recuperación.

Del miedo a la frustración y la desconfianza, porque la estanflación no solamente destruye producción y poder adquisitivo. Una estanflación prolongada agota los recursos económicos de una sociedad y la estanflación recurrente agota sus recursos de esperanza. Cuando se repite, puede destruir algo más difícil de reconstruir: la confianza en que el futuro será mejor que el presente. Y la confianza es uno de los fundamentos de la legitimidad política.