Escuela austríaca vs. vaticana

Los ojos llenos de lágrimas de Javier Milei al despedir a León XIV en Ezeiza fueron interpretados por algunos como un acto de contrición: el reconocimiento emocional de una autoridad moral cuyos argumentos habían cuestionado aspectos centrales de su pensamiento económico. Especialmente en dos discursos: el pronunciado el domingo ante el propio presidente y el del lunes en la Universidad Católica Argentina, dirigido al mundo del

trabajo.

Pero las lágrimas no prueban una conversión. Y el verdadero interés de aquella escena reside en una historia que comenzó cuatro años antes.

En mayo de 2022, cuando todavía era diputado, Milei protagonizó un extenso debate con Juan Grabois organizado por Editorial Perfil. La imagen que ilustra esta columna muestra cómo el propio Milei identificaba a su adversario intelectual bajo la denominación textual de “escuela vaticana”, enfrentándola con los postulados de la escuela austríaca de economía que él defendía.

Aunque su interlocutor era Grabois, la controversia trascendía a las personas. Lo que estaba en discusión eran dos concepciones de la economía y de sus límites morales: la libertad de las transacciones individuales y la doctrina social de la Iglesia, que subordina la actividad económica a la dignidad humana y al bien común.

En aquel intercambio, Milei defendió incluso el derecho de una persona a dejarse morir de hambre, dentro de una discusión más amplia sobre la libertad individual, las necesidades materiales y la disposición del propio cuerpo.

Ya como presidente, en marzo de 2026, su gobierno integró, junto con Estados Unidos e Israel, el reducido grupo de tres países que votaron contra una resolución de Naciones Unidas que calificaba la esclavitud como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. Aunque esa decisión diplomática tuvo un contexto específico, también puede examinarse a la luz de las diferencias entre las concepciones libertarias y la doctrina social católica.

Lo que nadie podía imaginar en mayo de 2022 era que el sucesor de Francisco elegiría llamarse precisamente León XIV, reivindicando así la figura de León XIII, autor de Rerum Novarum, la encíclica de 1891 que inauguró la doctrina social de la Iglesia.

Se cumplieron 135 años de aquel documento del que desde entonces, sucesivos pontífices actualizaron sus principios frente a nuevas formas de desigualdad, explotación y transformación económica.

Para Milei, la mala fortuna es que quien llegó a la Argentina no fue simplemente un sucesor de Francisco, sino un pontífice que hizo de la referencia a León XIII y a la cuestión social una señal explícita de su identidad.

Grabois y Milei, en Perfil cuando debatieron en Periodismo Puro. (CEDOC)

El Papa recibió a representantes de barrios populares en Córdoba, donde participó Débora Koraj del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que integra el universo político y social de Juan Grabois, dato que permite comprender que, más allá de la presencia o ausencia pública de Grabois, lo que conserva relevancia para el Vaticano no es necesariamente una persona, sino la cuestión social y la experiencia de las organizaciones que trabajan con los excluidos.

Cuatro años después de aquel debate de Perfil, Milei volvió a encontrarse con la doctrina social de la Iglesia. Esta vez no frente a Grabois, sino frente a la máxima autoridad de una institución que lleva más de un siglo desarrollando una concepción moral de la economía diferente de la suya.

León XIV coloca en el centro de su identidad pontificia la tradición de la doctrina social inaugurada por León XIII. Si Milei llegó a calificar a Francisco como representante del Maligno en la Tierra, resulta paradójico que ahora se emocione ante un pontífice que reivindica explícitamente aquella tradición.

¿Los ojos llenos de lágrimas de Milei expresaban solamente una emoción o también comenzaban a conmoverse algunas de sus certezas económicas?

Quizás, como ocurrió cuando Francisco respondió con afecto a sus agresiones –hasta convertirse, en palabras del propio Milei, en el argentino más importante de la historia–, su emoción frente a León XIV represente el reconocimiento de una autoridad espiritual sin que necesariamente se hayan modificado sus diferencias doctrinarias.

Porque León XIII había planteado, 135 años antes, un problema muy cercano al que Milei respondió en 2022 defendiendo el derecho a dejarse morir de hambre. Rerum Novarum denuncia que un trabajador puede aceptar libremente un salario insuficiente para vivir porque su necesidad no le deja una alternativa real. Para las versiones más radicales del libertarismo, en cambio, el consentimiento, la ausencia de coacción y el respeto a la propiedad constituyen criterios fundamentales de legitimidad contractual.

La encíclica sostiene explícitamente que existe una justicia natural anterior y superior al acuerdo entre empleador y empleado. La necesidad extrema puede hacer que una aceptación aparentemente libre resulte injusta.

Allí reside una de las diferencias doctrinarias esenciales: el destino universal de los bienes, defendido por la Iglesia, frente a las concepciones libertarias que atribuyen a la propiedad privada una protección prácticamente absoluta; o la confianza en el mercado como mecanismo ordenador frente a la doctrina católica, que rechaza convertirlo en criterio supremo de valoración de todas las relaciones humanas.

Milei ya dio el debate en 2022. Y nada indica, hasta ahora, que haya cambiado de posición. Milei puede haberse conmovido ante León XIV sin que se haya conmovido una sola de sus certezas económicas.