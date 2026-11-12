Ya nada será igual

Timothy Byrnes es uno de los mayores especialistas en el estudio del vínculo entre religión, política y poder. En Poder blando del papado católico, este docente de Ciencia Política de la Universidad Colgate, Estados Unidos, analiza cómo el Papa puede ejercer una influencia política mundial sin disponer de los recursos militares, económicos o coercitivos propios de los Estados más poderosos. Para el politólogo estadounidense, la autoridad moral , la legitimidad religiosa y la capacidad de intervenir en los grandes debates contemporáneos constituyen instrumentos del soft power que le permiten al vaticano trascender en el escenario internacional. Un poder que no necesita imponer decisiones para condicionar a quienes las toman.

¿Por qué reparar en la obra de Byrnes? Porque su trabajo resulta particularmente relevante para comprender cómo León XIV convirtió su visita a la Argentina en una gran intervención personal, capaz de objetar el rumbo político, económico e ideológico del gobierno de Javier Milei. La influencia de un pontífice no se mide solamente por sus declaraciones, sino también por la capacidad de obligar a otros actores a modificar sus comportamientos. Incluso cuando esos actores ejercen el poder de un Estado.

El intercambio de Nancy Pazos a Cristina Pérez en Luján antes de la misa del Papa León XIV que causó revuelo en la red



Es que el paso de Robert Prevost constituyó una clara demostración de ese poder blando del Vaticano al que se refiere Byrnes. Durante cuatro días, el hombre nacido en Chicago desarrolló una intensa agenda religiosa con agudas consecuencias políticas. La lectura fue inequívoca: el Papa llegó a la Argentina para rechazar, sin mencionarla, a la motosierra de Milei. Así lo interpretó la prensa internacional. El País sostuvo que León defendía a las víctimas del ajuste del Gobierno. ANSA destacó su reclamo de justicia social frente a los recortes en discapacidad y jubilados. El New York Times hizo de su lectura una revalorización de universitarios investigadores. La contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y el anarcocapitalismo de Milei adquirió dimensión mundial. Fenómeno barrial.

Los cuatro días de gira papal tuvieron una progresión vertiginosa. Primero, León estableció que la economía debía servir a las personas y no al revés. Después, llevó ese principio a los sectores afectados por las políticas públicas. Finalmente, en lo que fue su acto cumbre en Luján, vinculó la justicia social con la necesidad de reconstruir una comunidad. Y sintetizó su homilía de forma categórica: “El hambre apremia”. Una sentencia muy disonante con un discurso libertario que desconoce las dificultades que atraviesa la población.

Cada intervención de Prevost incorporó un nuevo cuestionamiento. La cobertura de PERFIL, que imprimió cuatro suplementos especiales dedicados al periplo del Papa, reflejó esa progresión: “Duro mensaje de León XIV a Milei”; “León XIV recargado contra Milei”; “León XIV: ‘El hambre apremia’” y “Emocionante despedida al nuevo papa argentino”. Lo significativo no fue reflejar la imponente sucesión de acontecimientos religiosos, sino dar cuenta de su contundencia política. Sin gritar, sin enfervorizarse, sin sobreactuar, el Papa dijo lo que nadie puede decir en Argentina sin recibir, inmediatamente, una andanada de insultos de Milei y una escalada de ataques digitales de su ejército de trolls.

Pero, en este caso, Milei hizo lo que nunca hizo desde que inició su carrera mediático-política como un ignoto, pero violento, panelista de TV: guardó silencio. “No sabemos qué hacer. No podemos responder. No podemos enojarnos”, confesó a PERFIL un hombre del oficialismo. Ocurre que Milei no podía contestar a León, ni calificarlo de “comunista”, “socialista” o “enemigo de la libertad”, sin entrar en conflicto con millones de fieles que protagonizaron una extraordinaria demostración de apoyo al Papa. La paradoja resultaba extraordinaria: León defendía principios semejantes a los que Milei suele denostar. Pero Milei no pudo ser Milei. El Presidente que construyó buena parte de su identidad política sobre la confrontación descubrió que existía una autoridad a la que no podía enfrentar con sus técnicas habituales. El agravio y la descalificación, que tantas veces utilizó como instrumentos de diferenciación ideológica, se había convertido en un riesgo político.

León XIV, ¿pastor o político?

La despedida en Ezeiza ofreció una imagen que permanecerá como símbolo de la visita. Milei apareció emocionado, con lágrimas (¿impostadas?), mientras agradecía al Papa. La emoción pudo haber sido genuina, pero la escena encerraba una contradicción: el mismo presidente que había escuchado durante cuatro días críticas a los pilares de su programa, despedía con honores al hombre que las había formulado. La fotografía final condensó la asimetría que Byrnes identifica entre el poder material de los gobernantes y la autoridad simbólica del papado.

Milei se encamina ahora a un desafío interesante: ¿podrá amenazar a quienes ponen en duda su motosierra sin caer, automáticamente, en una ofensa contra León XIV? Difícil pirueta a la que se encamina el Presidente. Porque el Papa se fue, pero sus palabras permanecen. Y cada vez que Milei vuelva a descalificar a quienes reclaman justicia social, deberá convivir con el recuerdo de un pontífice que defendió esas mismas demandas ante millones de argentinos. Que no queden dudas: la Argentina cambió en estos días. Y ya nada será igual.