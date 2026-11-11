Entre lágrimas, Javier Milei despidió al Papa en su partida rumbo a Perú

Luján fue la última escala de León XIV en la Argentina y, después de cuatro días de actividades, ya despegó del Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Perú, donde continuará su gira por Sudamérica. Antes de la partida, lo despidió Javier Milei, acompañado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el canciller Pablo Quirno. El Presidente se mostró visiblemente emocionado y no pudo contener el llanto durante el último saludo.

Apenas despegó el avión papal, quedó atrás el operativo de seguridad que había obligado a cortar la autopista Ezeiza-Cañuelas, a la altura de Tristán Suárez. El destino de León XIV es Lima, donde aterrizará a las 17.30, hora local.

Despidió su visita con una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján , que convocó a más de tres millones de fieles, según las estimaciones. Al finalizar la ceremonia, expresó: "Gracias por recibirme con los brazos abiertos. Me sentí como en casa. ¡Hasta siempre, querida Argentina!". Sus palabras despertaron aplausos y vítores entre los miles de fieles que se acercaron al santuario para acompañarlo.

El Presidente se quebró en llanto durante la despedida | Crédito: AFP

Milei despide al Papa León XIV | Crédito: AFP

También pidió una bendición especial para el país: "Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera". Convocó a los presentes a continuar con su misión religiosa y llevar el mensaje más allá de la celebración. "Vayan y anuncien el Evangelio con alegría y gratitud", pidió.

"Gracias por recibirme con tanto cariño. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros", agregó antes de cerrar su último encuentro con los fieles argentinos.

León XIV saluda desde la ventanilla del avión | Crédito: AFP

Karina Milei también despidió al Papa en sus redes sociales. "Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre", escribió.

Además, sostuvo que los argentinos estuvieron "a la altura de esta histórica visita pastoral" y agradeció a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que trabajaron en la organización. "¡Gracias Santo Padre! ¡Argentina lo espera siempre!", concluyó.

Posteo de Karina Milei | Crédito: X @KarinaMileiOk

Javier Milei y Karina Milei despiden a León XIV en Ezeiza | Crédito: AFP

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El recuerdo a Francisco en la casa de la Virgen de Luján

En la homilía, en la casa de la patrona de la Argentina, recordó la devoción que Jorge Bergoglio sentía por la Virgen, a quien llamaba cariñosamente la "Patroncita morena". También recuperó una de las frases que Francisco solía usar para despedirse: "Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide".

Su recuerdo tuvo un significado especial en ese escenario, por el vínculo que Bergoglio mantuvo con la Virgen de Luján y porque sus restos descansan en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. León XIV volvió sobre ese homenaje después de la celebración, en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

Posteo del Papa León XIV | Crédito: X

En la misma publicación, el Papa retomó el mensaje de la homilía sobre la caridad y la importancia de estar cerca de quienes atraviesan momentos difíciles. "No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor, como estuvo su Madre, tanto en los momentos de cruz como en los tiempos de gozo, de gloria y de luz", expresó.

"Se trata de mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza", cerró.

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El homenaje también tuvo repercusión en los canales oficiales del Vaticano. Vatican News publicó un video con algunos de los momentos destacados de la misa en Luján y señaló que León XIV invitó a la Argentina a emprender "un camino de reconciliación, iluminación, comunión y misión".

Qué actividades tiene previstas León XIV durante su visita a Perú

El Pontífice pondrá rumbo a Lima, donde llegará este miércoles a las 17.30 (hora local). En Perú lo espera una agenda cargada, con actividades en distintas ciudades del país hasta el lunes 16 de noviembre.

Su primera jornada tendrá como escenario la capital peruana. Después de la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno, León XIV mantendrá un encuentro con la presidenta Keiko Fujimori. Más tarde, a las 19.45, se trasladará al Gran Teatro Nacional para reunirse con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Acto seguido, el jueves 12 seguirá en Lima, con encuentros con obispos, sacerdotes y otros representantes de la Iglesia. Por la tarde, participará de una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental.

Para el viernes 13 viajará a Chiclayo, una ciudad que conoce bien. Fue obispo de esa diócesis entre 2015 y 2023. Durante su paso por la región celebrará una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel y mantendrá encuentros con referentes de la Iglesia y del ámbito universitario. La recorrida continuará el sábado 14 en Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, donde también está prevista una celebración religiosa.

León XIV junto a José Balcázar, durante su visita a Perú | Crédito: Archivo

Expectativa en Lima por la llegada de León XIV | Crédito: Archivo

El domingo 15, el recorrido continuará por Cusco, con un encuentro con fieles en el parque arqueológico de Saqsaywaman y el rezo del Ángelus frente a la Catedral. Después viajará a Pucallpa, donde se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrará una misa.

Su visita concluirá el lunes 16 en Lima y Callao. León XIV visitará una casa de acogida para adultos mayores, celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas y participará de la ceremonia de despedida antes de emprender el regreso a Roma.

León XIV también tiene nacionalidad peruana, país al que llega para continuar su gira sudamericana | Crédito: Archivo

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