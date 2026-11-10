Keiko Fujimori viajará a China en medio de la visita de León XIV a Perú y la comparan con Milei

A pocos días de que el Papa León XIV aterrice en suelo peruano, la trastienda política del viaje comenzó a generar fuertes chispazos. La noticia de que Keiko Fujimori emprenderá un viaje a China que le impedirá estar presente en la despedida oficial del Pontífice cayó como un cubo de agua fría en la opinión pública de ese país.

Para César Piscoya, teólogo y sociólogo peruano que mantiene una estrecha amistad con Robert Prevost desde hace tres décadas, no se trata de un simple cruce de agendas: hay un mensaje no verbal que busca amortiguar el previsible discurso crítico de la Iglesia sobre la corrupción y la justicia social. En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), el analista trazó un paralelismo directo entre la actitud del gobierno peruano y las tensiones vividas en la Argentina con el presidente Javier Milei.

César Piscoya es un teólogo y sociólogo peruano, reconocido a nivel internacional por su rol como colaborador y amigo cercano al Papa León XIV, nacido en Chiclayo, Perú. Mantiene un fuerte vínculo con el pontífice desde hace casi 30 años, habiendo sido Prevost, su director espiritual y mentor durante sus inicios en la Orden Agustina en Trujillo.

César, encantado, mucho gusto. Estamos los argentinos tratando de conocer a Prevost, no solamente al Papa León XIV, sino a la persona que le toca hoy ser Papa. Ustedes los peruanos tienen una ventaja muy grande: 30 años con él, en su caso de contacto directo. Ayúdenos a comprender realmente a la persona que está detrás de él, quien hoy tiene que conducir el Vaticano.

Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Creo que es importante poder comenzar por aquello que poco he escuchado, pero que muchos gestos han manifestado quién es Roberto. Es una persona muy sensible emocionalmente, aun cuando es de pocas palabras, aun cuando tiene ese don de la escucha, es una persona que se conmueve y se conmueve porque reconoce en nosotros, en cada uno, el valor que tenemos como persona. Y por eso lo hemos escuchado constantemente, ayudándonos a comprender cuánto valemos en dignidad y cuán importantes son los derechos y la lucha por esa justicia que demanda cada uno de nosotros y de la comunidad. Un segundo elemento que como persona nosotros, como agustinos en proceso de formación, reconocemos es el respeto que él tiene, que él logró cuando quería hacer una corrección fraterna, que es muy propia de la espiritualidad agustina. Por supuesto, tiene mucho que ver con el cuidado y el respeto a la persona, pero él utilizaba una, diríamos filosóficamente, un método mayéutico. Nunca había una acusación directa. Él siempre nos preguntaba: "¿Fue oportuno? ¿Debiste hacerlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Crees que esto demanda alguna acción de reparación?". Es increíble. Tu pregunta me remite a hace más de 20, 25 años, porque son acontecimientos que hemos vivido quienes hemos estado cerca de él. Otro elemento que creo que ya se escucha y constantemente lo están dejando por escrito es su humanidad. Esta persona no deja de ser por ello religioso, de una profundidad espiritual, como muchos otros también hombres y mujeres de fe en la Iglesia. Pero yo recuerdo, y te lo dejo como una anécdota, cuando él, particularmente preocupado porque los hermanos estaban como deseosos de ser sacerdotes y estaban como muy pendientes de cómo debería ser un sacerdote, nos llama a una reunión, a un espacio en la capilla y nos dice: "Veo la inquietud que tienen y les recuerdo que primero aquí formamos cristianos y luego nos preocuparemos por ser sacerdotes". Creo que esa dimensión humana, esa dimensión tan emotiva y sensible, y esa preocupación por la dignidad de la persona, caracterizan o viene caracterizando a quien hoy conocemos como León XIV. Tal vez esto podría ayudar de principio.

¿Hay alguna diferencia entre el Roberto y este León XIV? Yo le hacía una pregunta a uno de sus colegas, al obispo de donde había estado en su momento Roberto inicialmente en Perú. Yo le decía que en el caso de nuestro Papa argentino, Francisco, él en la Argentina se caracterizaba por estar siempre serio y cuando fue Papa estaba siempre sonriente. Me parece que todas las fotos que yo veo de Roberto en Perú lo veo generalmente sonriente, mientras que ahora lo veo más bien con cara seria. ¿Usted percibe alguna diferencia en algún sentido entre aquel Roberto Prevost y este León XIV?

El acercamiento, el que podamos ir aproximándonos a los contextos y a las personas, para Roberto siempre fue con mucho respeto. Él no tiene más que un año y unos meses de pontificado y creo que va de manera muy pausada, va con mucha calma y la confianza y la espontaneidad irán llegando con el tiempo. Es natural su forma hoy de ser. Pero siempre entra en diálogo, comparte y ríe cuando él comienza a tener como mayor cercanía, profundidad y confianza con quienes comparte la vida. Entonces yo creo que le damos un poquito más de tiempo y vamos a ver a un Roberto tan alegre, tan entusiasta, tan juguetón como lo fue con nosotros en casa.

Hay una estatua gigante, vimos una fotografía, que creo que en el Callao, ahí en las afueras de Lima, una estatua gigante del Papa León XIV. ¿Cómo cree que tomará él, con la humildad que lo caracteriza, ese tamaño de reconocimiento de una estatua de ese tamaño?

Quienes lo conocemos, sinceramente podemos decir que tal vez hará un gesto de gratitud, pero no por ello de aceptación. Es una persona muy sencilla, es una persona que detrás de bambalinas iba haciendo las cosas y poco le importaba si tenía que estar su nombre o tenía que ser el referente. Lo que a él le importaba era el servicio y la ayuda que generaba desde lo que conocía y podía lograr desde esas gestiones subadministrativas o pastorales. Habrá una aceptación, pero estoy seguro que tampoco será de todo su agrado.

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¿Y cómo se imagina el resto de la visita allí en Perú?

Para nosotros, en estos días previos, lo primero que late en el corazón es que vuelve un hermano peruano, vuelve un compatriota nuestro que, aun cuando nació en Chicago, nunca dejó de ser en su momento de Chulucanas, luego trujillano y finalmente chiclayano. Es un amigo que no quiere dejar de compartir con nosotros aquellos valores de solidaridad, de justicia, de hospitalidad que también lo aprendió en medio de este pueblo del norte peruano. También está muy atento, y nosotros también, de ayudarnos a comprender que la paz sin justicia y sin diálogo no es posible, y de seguro —y lo pongo entre comillas— nos dará un "jalón de orejas". Porque él conoce y nos conoce muy bien, y estamos esperando también a un León profético que nos ayude a superar estos problemas que están muy presentes en nuestro país con el tema de corrupción, y queremos que hable de ética, y queremos que hable de integridad, y queremos que nos ayude a comprender que el servicio público, como lo decía también allí en Argentina cuando hablaba de autoridad, tiene que orientarse al bien común.

¿Qué significancia política va a tener? Usted dice: "Nos gustaría que hable de corrupción"; él habla continuamente de democracia. ¿Qué resonancia política va a tener su visita, no solo pastoralmente, sino políticamente?

Yo creo que hay algo importantísimo y lo puedo ir como recordando y haciendo memoria: esta demanda de empleo para nuestra generación Z hoy, esta demanda de educación y oportunidad para que nuestra juventud no emigre, no se vaya. Y lo recordó también en Argentina. Esto será clave en su discurso. Cuando también tenga el tiempo —y creo que lo tuvo también allá con ustedes— de que pueda encontrarse con las familias de víctimas que han sufrido alguna situación difícil con la Iglesia, y aquí se espera que se logre también ese momento.

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Pero aquí hay algo un poquito también delicado, y es si las víctimas de la represión, estas familias, pudieran escuchar una llamada, una exhortación de Roberto a las autoridades, porque tenemos muchos desaparecidos desde el gobierno de Fujimori y que no se le está prestando atención a hoy. No termina como de prestar la atención que corresponde a la misma presidenta. Yo creo que políticamente estamos nosotros atentos a lo que él pueda en su discurso y, como lo sabe hacer, hacer una jalada de oreja a la presidenta, al gobierno de turno, y ayudarnos a comprender el valor que tiene esa justicia social, esa preocupación por el trabajo, ese cuidado por la casa común. Estamos muy, muy atentos a lo que él pueda ayudarnos a hacer eco en un gobierno que no quiere escuchar.

Aquí, en la Argentina, algo parecido sucede con el presidente Milei y en la actitud que asumió el gobierno: es aplaudir, a pesar de que el discurso del Papa León XIV sea lo opuesto a lo que pregona el gobierno, hacerse el desentendido, hacerse el tonto. ¿Cómo cree que va a ser la relación de Keiko Fujimori frente a las palabras llamando la atención de León XIV allí en Perú?

Nos apena decir que en este momento el gobierno, el premier está solicitando un viaje previo de Keiko a China antes de la salida de León y ya el pueblo lo está criticando porque entonces hay un lenguaje que no es verbal, pero está comunicando lo que acabas de mencionar: ese poco interés o de repente generar tan solo la atención porque el pueblo quiere que esté al lado, pero luego la banalidad de lo que él pueda decir. Qué triste decirlo. Pero este gesto, esta actitud y además los premieres están confirmando que sí, que es importante el viaje que Keiko tenga que hacer, ya nos dice mucho de lo que podemos esperar del gobierno ante la llegada de León.

Espéreme que me pierdo. ¿Keiko Fujimori no va a estar cuando llegue el Papa allí, se va a China?

No va a estar en su despedida, que es el día 16, cuando León está retornando. Entonces, la llamada de atención de los medios y del pueblo en general es: lo acoges, ojalá que lo escuches, pero no lo despides. Están incluso haciendo esa analogía o haciendo las comparaciones de lo que pasó luego del discurso de León con Milei, cuando Milei se para y se va por delante y lo deja a León tomando un vaso de agua. Esa analogía la están haciendo aquí los medios.

Bueno, llamativo. César Piscoya, muchísimas gracias. Lo vamos a volver a consultar cuando el Papa esté allí en Perú. Le mandamos un abrazo desde la Argentina. Muy gentil.

Muchas gracias. Hasta otro momento.

MEG