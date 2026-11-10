Murió Héctor Aguer, el arzobispo emérito de La Plata que estuvo casi 20 años al frente de la Iglesia platense

La Iglesia argentina perdió este martes al monseñor Héctor Rubén Aguer, arzobispo emérito de La Plata, a los 83 años, según informó la arquidiócesis platense a través de un comunicado. En los últimos años residía en el Hogar Sacerdotal de Buenos Aires, donde transcurrió la etapa final de su vida.

Así lo comunicó el actual arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, junto con sus obispos auxiliares, Alberto Bochatey, Jorge González y Federico Wechsung, y los demás integrantes del clero local. "Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Mons. Héctor Rubén Aguer", señalaron en el texto difundido este martes. También agradecieron "por el don de su vida y por los años de fecundo ministerio episcopal entre nosotros".

Por el momento, la arquidiócesis no precisó cómo se realizarán las honras fúnebres. Según adelantó en el comunicado, los detalles serán informados más adelante. Mientras tanto, invitó a toda la feligresía a rezar por su "eterno descanso" y pidió también por el consuelo de sus familiares y seres queridos.

Posteo de Arzobispado de la Plata | Crédito: Instagram

Aguer residió durante sus últimos años en el Hogar Sacerdotal de Buenos Aires | Crédito: Archivo

Además de su recorrido pastoral, Aguer tuvo una marcada formación académica. Se licenció en Teología por la Universidad Católica Argentina en 1977 y recibió distintas distinciones por su labor intelectual y religiosa. Fue académico honorario de la Pontificia Academia de Santo Tomás de Aquino, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y académico correspondiente de la Academia Provincial de Ciencias y Artes de San Isidro.

También se desempeñó como gran prior para la Argentina de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y fue capellán conventual ad honorem de la Soberana Orden Militar de Malta.

Héctor Aguer, durante una entrevista televisiva | Crédito: UCALP

Cómo llegó a conducir la arquidiócesis de La Plata

Entre sus primeros años en Buenos Aires y su llegada al episcopado pasaron casi cinco décadas. Aguer nació el 24 de mayo de 1943 y construyó una extensa carrera dentro de la Iglesia.

Su ordenación sacerdotal llegó recién el 25 de noviembre de 1972, en una ceremonia encabezada por el entonces arzobispo coadjutor de Buenos Aires, Juan Carlos Aramburu. Casi dos décadas después dio otro paso importante en su recorrido eclesiástico. El 26 de febrero de 1992, el papa Juan Pablo II lo eligió obispo titular de Lamdia y auxiliar de Buenos Aires. Recibió la ordenación episcopal el 4 de abril de ese año, en la Catedral Metropolitana, de manos del cardenal Antonio Quarracino.

Años más tarde, la llegada a La Plata se produjo en 1998, cuando fue promovido a arzobispo coadjutor de esa arquidiócesis. Tomó posesión del cargo el 8 de septiembre de ese año y, tras la sucesión correspondiente, asumió como séptimo arzobispo de La Plata el 12 de junio de 2000.

Monseñor Héctor Aguer, durante una actividad de la Iglesia católica | Crédito: UCALP

Desde entonces quedó al frente de una de las jurisdicciones eclesiásticas más importantes de la provincia de Buenos Aires. Su gestión se extendió durante casi 18 años, hasta que el 2 de junio de 2018 el papa Francisco aceptó su renuncia por haber alcanzado la edad prevista por el derecho canónico para presentar el retiro de los obispos diocesanos. Pasó a ser arzobispo emérito, una condición que conserva quien deja el gobierno de una diócesis, pero mantiene el título episcopal.

Su participación durante 20 años en un programa de televisión

Aguer también tuvo una presencia sostenida en los medios de comunicación, especialmente a través de "Claves para un Mundo Mejor", el programa televisivo conducido por el periodista Héctor "Tito" Garabal, en el que participó alrededor de dos décadas.

Los conductores de "Claves para un Mundo Mejor" | Crédito: X @tito_garabal

El periodista Héctor junto al papa Francisco | Crédito: Archivo

La llegada al ciclo tuvo una particularidad. Fue el propio Jorge Bergoglio quien lo recomendó para ocupar ese espacio. Garabal había consultado al entonces arzobispo de Buenos Aires por la posibilidad de sumar a Antonio Quarracino, pero Bergoglio le propuso a Aguer. Con el tiempo, el vínculo se convirtió en una participación estable, en la que el arzobispo comentaba cuestiones de actualidad desde la mirada de la doctrina católica.

Aún más, el propio Aguer recordó ese recorrido: "Por “culpa” de Jorge Bergoglio estoy yo acá hace 20 años, haciendo lo que puedo, comentando la Doctrina de la Iglesia, situaciones de actualidad sobre las cuales hay que ofrecer un juicio católico".

Después de que Francisco aceptara su renuncia al arzobispado de La Plata, en junio de 2018, Aguer continuó vinculado al programa con una columna editorial que salía los sábados.

Héctor Aguer junto al periodista Héctor Garabal | Crédito: X @tito_garabal

Durante el aniversario número 30 del ciclo, volvió a destacar el trabajo de Garabal y de quienes lo acompañaban detrás de cámara. "Pienso sobre todo en Tito Garabal pero también pienso en todo su equipo: Chacho, María Paz, Liliana, Juan y tantos otros", expresó. También definió al programa como "el único programa de estas características que existe".

MV