Día 1065: Por qué está bien politizar las palabras del Papa

Acorralado por un mensaje tan claro como contundente de humanismo y justicia social que transmite el Papa, el gobierno de Javier Milei salió a instalar que no había que politizar las palabras de León XIV.

Lógicamente, al ser un líder espiritual, el más importante del mundo, esto tiene eco en fieles que consideran que la política es algo ajeno a la religión, que se ocupa de los temas más trascendentes del alma. Sin embargo, nosotros consideramos que sí, que hay que politizar las palabras del Papa y vamos a explicar por qué.

Se entiende con ejemplos concretos:

-Si sostiene que la propiedad privada tiene una función social, establece que el derecho del propietario debe convivir con obligaciones hacia los demás.

-Si afirma que el trabajo debe garantizar una vida digna, ofrece un criterio para juzgar salarios, condiciones laborales y legislación.

-Si defiende la solidaridad, exige pensar cómo se distribuyen los costos y los beneficios de vivir en sociedad.

-Si sostiene la subsidiariedad, discuta cómo deben repartir las responsabilidades entre el Estado, las familias, las empresas y las organizaciones sociales.

En todos esos casos aparecen preguntas políticas: quién decide, quién recibe, quién paga y qué derechos deben garantizarse.

Sus afirmaciones establecen prioridades colectivas. Son criterios para evaluar decisiones económicas y formas de distribuir poder, oportunidades y recursos. Tienen contenido político aunque no indiquen a qué partido votar.

Política viene del griego polis, es decir, ciudad. Cuando se hablaba de la polis se hablaba de lo público, de lo que sucedió en la ciudad, entre sus habitantes. La noción de política y democracia existía mucho antes que la existencia de los partidos políticos. Entonces, siempre que alguien esté hablando de algo público, es un discurso que tiene política. Si el Papa habla del trabajo, la desocupación, el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral, la economía, el medio ambiente, el cuidado de los jubilados, los discapacitados y la necesidad de cuidar la universidad, ¿cómo no vamos a decir que está hablando de algo político? Obviamente lo está haciendo y, además, está tomando una postura concreta. Escuchemos la siguiente frase de León.

El Papa y su definición del rol del Estado en el ámbito laboral.

Esto fue ayer en la conferencia que dio en la UCA, dedicada al mundo del trabajo. “El acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas”. Este mensaje claramente es político. Habla sobre un tema público, el acceso al trabajo, y además toma una posición: debe ser prioridad del Estado y sus políticas públicas que todos acceden al trabajo. Es decir, el mercado no se regula solo. Debe haber políticas públicas que ayuden a que todo el mundo tenga trabajo. Entonces, en todo caso, se puede discutir si está bien querer apropiarse de las palabras del Papa y utilizarlas políticamente, pero no si son políticas, como es obvio que lo son.

El Gobierno acusa a la oposición de querer utilizar las palabras del Papa contra la gestión libertaria. Ahora bien, las palabras de León efectivamente se oponen a la agenda del Gobierno. Esto es obvio e innegable. De hecho, el siguiente enlace es aún más claro al respecto.

El Papa llama a terminar con la polarización.

León habla de terminar con la polarización, mientras el Gobierno habla del bien contra el mal, la libertad contra el partido del Estado y tilda a la oposición y al periodismo de “hijos de puta”. Entonces, efectivamente hay quienes plantean en la oposición que hay que hacer un frente suficientemente amplio para superar la grieta en Argentina y enfocarse en las soluciones, siguiendo las premisas de un Estado que regule, aunque no asfixie a la iniciativa privada, pero tenga en cuenta a los más postergados.

Estos dirigentes lo vienen diciendo hace años y no tienen por qué dejar de decirlo ahora porque el Gobierno los acusa de querer adueñarse de las palabras del Papa. Y si hay otros dirigentes que fueron convencidos por mejores palabras, del Papa en este caso, mejor que se sumen a que las discutan por simple oposición. El problema de Milei es que en lo más profundo de su concepción está en contra de una mayoría social que adhiere a estas ideas que, como ya dijimos en estas columnas, son en resumidas cuentas las ideas que ganaron en la elección de medio término en Estados Unidos y las que planteó Lula a la hora de dar vuelta la elección contra Flavio Bolsonaro. ¿Estamos viviendo un cambio de vientos de época? Habrá que esperar y ver, pero la visita del Papa al país y el resultado de estas elecciones generan esperanzas. Esperamos que la oposición esté a la altura del desafío para poder encarnarla

Escuchemos qué dijo el gobernador Axel Kicillof ante las palabras del Papa.

Axel Kicillof se refirió a la visita del Papa.

La contundencia del Santo Padre no se agotó en las calles ni en los gestos protocolares. Durante su paso por la Universidad Católica Argentina , ante un auditorio colmado de empresarios, líderes sindicales y referentes académicos, el Pontífice volvió a plantar una bandera doctrinal irrefutable al afirmar que el trabajo nos ayuda a colaborar con la obra de Dios y a contribuir a la realidad social. Allí remarcó nuevamente ayer y con énfasis en que la economía debe estar indispensablemente al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía , en una crítica implícita pero inapelable a los dogmas del libre mercado que hoy intentan regir el destino nacional.

Tras su paso por la UCA y los encuentros ecuménicos en el Palacio San Martín y las Vísperas en la Catedral, la itinerancia del Santo Padre continúa con un despliegue federal masivo. La agenda marcó un hito central en la provincia de Córdoba , donde se celebró una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones y un posterior encuentro con el clero en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

La misa del Papa: silbidos y abucheos contra Javier Milei y Karina desde el sector de discapacitados

En suelo cordobés las estimaciones previeron la presencia de alrededor de un millón de fieles , ratificando el enorme fervor popular que despierta su presencia en el interior. Luego del regreso a Buenos Aires para una vigilia juvenil, el cierre de esta gira histórica tendrá lugar en el santuario mariano de Luján . Allí se proyecta la convocatoria más impresionante del viaje, con una masa de peregrinos que se espera alcance entre 3 y 4 millones de personas colmando la plaza frente a la Basílica. La fuerza incontenible de estas multitudes no hace más que ratificar que el mensaje humanista del Papa no solo es profundamente político, sino que ya caló hondo en la conciencia de un pueblo que exige un rumbo económico con justicia social.

Volviendo a la pregunta del principio, sobre si hay que politizar las palabras del Papa , recordemos que el Gobierno plantea que Milei tiene una misión divina, encarna las fuerzas del cielo y está del lado del bien. Es decir, para el Gobierno está bien politizar el discurso religioso, pero está mal politizar cuando León habla de trabajo precario, economía e impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral.

Claramente, es una maniobra para no hacerse cargo de que un discurso, el del Papa, se hace mayoritario y el suyo se hace minoritario. Como dijimos ayer, Milei se hace el boludo para evitar sentirse auditado por las palabras del Papa y espera que simplemente esta visita termine. Pero luego de esto, no tendrá un camino de rosas hasta la campaña del año que viene. En primer lugar, Bullrich le abrió un frente interno cada vez más difícil. Exhibió un bloque de 15 parlamentarios , se diferencia en cada aspecto particular y demostró tener el apoyo del círculo rojo.

Larreta dijo que está dispuesto a hacer un frente con Santoro y Lousteau para recuperar la ciudad y esto presiona a los Macri , que no tienen acuerdo entre sí. Jorge y Mauricio discuten si ir con Milei o jugar por la suya para preservar la identidad del PRO. Los gobernadores, ante la caída de popularidad de Milei y los vientos de cambio, no parecen convalidar la idea de suspender las PASO y el peronismo empezó a sentarse para resolver sus divergencias.

Para colmo, los números en la economía están cada vez peores. La semana pasada, el riesgo país aumentó 134 puntos básicos y cerró el viernes en 939 unidades, su nivel más alto del último año. Aunque el lunes retrocedió a 872 puntos, el alza del indicador que elabora JP Morgan complica el programa financiero del Ministerio de Economía y la acumulación de reservas del Banco Central.

Esto se debe a que está todo conectado. La ausencia de políticas para incentivar la producción local y la generación de empleo, algo que efectivamente reclama el Papa, hace que se avance por el camino de la recesión . Esto hace caer la popularidad de Milei y preocupa a los inversores que compraron y renovaron bonos durante el Gobierno de Milei y que consideran que este puede no reelegirse. Para colmo, Trump perdió y se teme que Bessent no tenga margen para volver a ayudar financieramente a la Argentina, como lo hizo el año pasado.

Fuertes críticas de la izquierda a los discursos del Papa en Argentina: qué dijeron Myriam Bregman, Romina Del Plá, Christian Castillo y Gabriel Solano

El Gobierno debe poder entender el momento y cambiar de rumbo económico. La visita del Papa sería un buen punto de inflexión para hacerlo. Pero Milei parece incapaz de revisar el núcleo de su pensamiento y, como ya dijo en reiteradas ocasiones, “prefiere morir con las botas puestas”.

Del lado de Las Fuerzas del Cielo, se intentó reducir el impacto de la visita del Papa a la narrativa libertaria de una manera más absurda: utilizando una profecía, la de Parravicin , llamada el Nostradamus argentino. Vemos el siguiente tuit que hizo Santiago Caputo y vamos a intentar explicarlo.

Posteo en X.com de Santiago Caputo | Crédito: x.com

El vínculo entre la visita papal y las profecías de Benjamín Solari Parravicini que trazó a Santiago Caputo responde a una operación narrativa y simbólica del Gobierno. Caputo, conocido por su inclinación hacia la mística del "Nostradamus argentino" —e incluso por llevar tatuado al "Hombre Gris" en la piel—, apeló a las psicologías del artista para interpretar el momento político y espiritual de la Argentina.

En las lecturas populares de Parravicini, la Argentina atravesó un período de oscuridad y inestabilidad extrema antes de ser encauzada por una figura austera y disruptiva, ajena al sistema tradicional, denominado el "Hombre Gris" . Los libertarios interpretan a Javier Milei como la encarnación de ese personaje. Dentro de ese mismo universo profético, la resolución del conflicto nacional y el advenimiento de una "nueva era" están indefectiblemente ligados al plano espiritual, la paz y la presencia del Papa como pastor que bendice o atestigua la transformación del país.

Al publicar que "todo marcha acorde al plan" tras los discursos e hitos de la visita papal, Caputo buscó neutralizar el impacto político de las críticas del Pontífice. En lugar de cuadrar el acontecimiento como un choque ideológico entre el modelo libertario y el humanismo social de la Iglesia, la narrativa oficial reabsorbió la presencia del Papa como una pieza predestinada. Así, el viaje papal deja de ser leído como una oposición al Gobierno para convertirse en el hito espiritual que consolida el cambio de época trazado en la profecía.

Sería pintoresca si no fuera quien dirige la SIDE, ARCA y otros organismos del Estado.

Ahora, León visita Córdoba con estas mismas ideas , ¿qué efecto tendrá en los votantes del cordobesismo y en sus dirigentes? ¿Podrán superar su histórico enojo con el kirchnerismo y trazar un acuerdo con sectores del peronismo porteño y bonaerense para justamente ofrecer una alternativa superadora a este modelo del descarte, como diría Francisco?

Efectivamente, el modelo del peronismo cordobés, con su equilibrio entre lo público y lo privado, su discurso pragmático y su enfoque federal, es parte de lo que renovaría a una opción peronista que incluye al resto de la oposición. Veremos si las palabras políticas de León generan un efecto en ese sentido.

Una doctrina puede tener contenido político sin identificarse con un partido ni ofrecer un programa de gobierno. Los mismos principios pueden admitir distintas soluciones, cuya eficacia y justicia deben discutirse ; para eso están las campañas electorales como las que están comenzando.

Hace tiempo que no teníamos la posibilidad de hacer columnas tan esperanzadoras, y efectivamente las coordenadas del momento nos lo permitieron. Esperamos que, como dijo Francisco , “no estemos viviendo solo una época de cambios, sino un cambio de época” y que la cultura del descarte sea descartada para dar lugar a la dignidad humana y la concordia.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi

MEG