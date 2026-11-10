Fuertes críticas de la izquierda a los discursos del Papa en Argentina: qué dijeron Myriam Bregman, Romina Del Plá, Christian Castillo y Gabriel Solano

Los discursos del Papa León XIV en Argentina generaron fuertes críticas de los principales referentes del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), incluyendo a figuras como Myriam Bregman y Romina Del Plá, que usaron sus redes sociales para expresar lo que piensan de la máxima figura de la Iglesia Católica y sus declaraciones.

El diputado Christian Castillo escribió en su cuenta de X: “Discurso conservador contra el aborto y exaltación de la familia patriarcal. Ni una palabra sobre el genocidio en Gaza, no sea que se incomode el presidente amigo de Netanyahu (ni sobre el genocidio en nuestro país cuando la jerarquía eclesiástica fue cómplice y tenemos un presidente negacionista)”.

El Papa León XIV reclamó el uso justo y equitativo de la propiedad privada y alertó que "privar a una persona de un trabajo es herir su dignidad"

Y sumó: “Llamados a la unidad nacional entre explotados y explotadores. Apenas alguna mención a la situación de los más vulnerables. Nada fuera de lo previsible en lo dicho hasta ahora por León XIV".

Para cerrar afirmando: "Buscar ahí una alternativa a la ultra derecha es una ilusión reaccionaria. Mejor mirar a la juventud y la clase trabajadora que gana las calles de Francia, ¿no?”.

Posteo de Christian Castillo

Más críticas de referentes de la izquierda

El dirigente Gabriel Solano escribió en su cuenta de X: “Con orgullo destacó que el Frente de Izquierda es la única fuerza política de la Argentina que no concurre a las actividades del Papa. No nos sumamos a los falsos discursos de ‘unidad nacional’ con quienes agreden al pueblo todos los días, ajustando a jubilados, personas con discapacidad o destruyendo la educación y la salud”.

Y luego denunció que “empresarios que financian el viaje del Papa son los mismos que aplican la reforma laboral esclavista, despiden en masa y destruyen el salario. Defendemos la separación de la Iglesia del Estado como un principio fundamental de nuestro programa. Al mismo tiempo que defendemos el derecho de las personas a ejercer sus creencias religiosas, combatimos ideológicamente la influencia de las distintas organizaciones religiosas en la población”.

Posteo de Gabriel Solano contra el Papa

Por su parte, la diputada nacional Myriam Bregman cuestionó el comunicado del Grupo de los Seis (G6) que propuso armar una mesa de diálogo nacional de la que participen los empresarios, los trabajadores y el Gobierno en sintonía con el mensaje de conciliación nacional del Papa.

La dirigente ironizó: “Estos sí que no pierden oportunidad. Saben que ganaron mucho en esta etapa donde se quitaron brutalmente derechos a los trabajadores y trabajadoras, formales e informales, tantos que ya no se puede ni vender paltas en la calle. Ven los nuevos aires que recorren al mundo como en Francia, el cuestionamiento a la concentración de la riqueza, al gasto en políticas guerreristas y la bronca en las calles en países como Paraguay”.

En su primer día, León XIV envió un mensaje de fuerte tono político frente a Milei: "La economía debe estar al servicio de la persona"

Para luego agregar: “Tienen conciencia de clase, no pierden un minuto para ver cómo defienden lo conquistado. Por eso, aprovechan todo mensaje conciliador para defender sus privilegios y también para afianzar la subordinación de las direcciones políticas y gremiales cómplices".

Posteo de Myriam Bregman contra el Papa

La legisladora cerró su mensaje diciendo: "Ni un paso atrás, nada con los que nos quieren esclavos y en silencio. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Gran desafío tenemos por delante”.

Posteo de Romina del Plá contra el Papa

La diputada nacional Romina Del Plá remarcó que “estamos en las antípodas del Papa, la iglesia, y del coro de políticos que aplauden como focas la ‘unidad nacional’ contra los intereses de millones de personas”.