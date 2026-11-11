Corte total en el Acceso Oeste por la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján

La masiva movilización de fieles que participa en la misa que oficia el papa León XIV en la Basílica de Luján llevó a las autoridades a coordinar un corte total sobre el Acceso Oeste (Ruta Nacional 7), una de las arterias viales más transitadas de la región.

En este contexto, se espera una jornada caótica en cuanto al tránsito ya que la restricción durará más de 10 horas, hasta que finalice la actividad del Sumo Pontífice.

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En la Autovía 7 desde la Ruta 6, habrá un corte en el cruce de ambas vías y los vehículos serán desviados hacia Open Door y Colonia Cabred, donde funcionarán estacionamientos. En sentido Junín-Luján, el corte estará ubicado en Cortínez.

Corte total en el Acceso Oeste | Crédito: Imagen Web

Mayor frecuencia de trenes para los fieles que asistan a la misa de León XIV en la Basílica de Luján

La Municipalidad recomendó utilizar el transporte público para trasladarse hasta la ciudad. Como parte del operativo, las líneas ferroviarias Sarmiento y San Martín ofrecerán servicios con mayor frecuencia para facilitar el viaje de los asistentes a la misa del papa León XIV frente a la Basílica de Luján.

Esquema de restricciones en la Ruta Provincial 6 y el casco urbano de Luján

El esquema de restricciones viales afectará a ambos sentidos de circulación en el tramo comprendido en la intersección con la Ruta Provincial 6 y los accesos principales al casco urbano de Luján.

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Para los conductores que deban circular hacia el oeste bonaerense (sentido San Andrés de Giles, Junín o la provincia de Mendoza) o dirigirse hacia el norte y sur mediante rutas transversales, las autoridades habilitaron una serie de desvíos obligatorios para evitar colapsar la zona de Luján:

-Hacia el norte (Pilar y Ruta 8): El tránsito proveniente de la Ciudad de Buenos Aires por el Acceso Oeste deberá desviarse a la altura del kilómetro 59 (Ruta Provincial 6) en dirección a Pilar para empalmar con la Ruta Nacional 8.

- Hacia el sur (Cañuelas y Ruta 3): Los vehículos que circulen por la Ruta Provincial 6 deberán continuar rumbo a General Las Heras y Cañuelas para conectar con la Ruta Nacional 3.

- Tránsito liviano local: Quienes se dirijan a localidades vecinas como General Rodríguez o Jáuregui deberán utilizar arterias secundarias como la ex Ruta Provincial 5 o caminos interurbanos señalizados.

Corte en el acceso Oeste | Crédito: Imagen Web

Las autoridades de Vialidad Nacional, el Ministerio de Seguridad y las fuerzas municipales de Luján desplegaron un dispositivo especial para garantizar el ingreso ordenado de miles de micros, caravanas de contingentes y peregrinos a pie.

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El despliegue vial comenzó durante las primeras horas de la jornada y se extenderá hasta la finalización de la ceremonia y la descongestión de la zona histórica de la ciudad.

Detalles del operativo: tramos afectados

- Corte principal de calzada: Se interrumpirá la circulación vehicular en el Acceso Oeste a la altura del kilómetro 62 en dirección a provincia.

- Exclusividad para transporte autorizado: La traza principal quedará reservada de manera exclusiva para micros de larga distancia con contingentes registrados, vehículos de emergencia y la comitiva oficial.

- Perímetro de exclusión peatonal: Se establecerá una amplia zona libre de vehículos a 15 cuadras a la redonda de la plaza Belgrano para resguardar a la multitud que asistirá a la misa del papa León XIV.

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