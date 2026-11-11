Atención: qué rutas sufrirán cortes y qué pasará con el Acceso Oeste durante la visita del Papa a Luján este miércoles

Este miércoles 11 de noviembre será complejo a nivel tránsito porque el Acceso Oeste está cortado por la visita que realiza el Papa León XIV a Luján. El corte arranca en la avenida General Paz y llega hasta la entrada de la localidad que visitará el Santo Padre.

Según Clarín, la medida comenzó este miércoles a las 00 horas y se aplica en ambos sentidos. Según el municipio bonaerense, las colectoras permanecerán habilitadas a lo largo de la jornada. Las rutas que tendrán cortes este 11 de noviembre son: Autovía 7 desde Ruta 6; Ruta 5, Ruta 6; Vieja Ruta 7; Ruta 34; Ruta 47 y Ruta 192.

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Desde la comuna aconsejaron “planificar el traslado con anticipación y priorizar el uso del transporte público”, por ejemplo, las líneas de los trenes San Martín y Sarmiento, que tendrán "una mayor frecuencia operativa".

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján

El operativo de seguridad por la visita de León XIV a Luján

Más de 11 mil efectivos de la Policía Bonaerense custodiarán el traslado del Papa León XIV, en el marco de la multitudinaria misa que dará este miércoles en la Basílica de Luján.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), serán 11.365 uniformados:

- 4.242 corresponden a seguridad y prevención (UTOI, FBA, GPM, Rural y Superintendencias de Seguridad AMBA e Interior).

- 2.230 cadetes e institutos.

- 1.706 orden público (Infantería y Caballería).

- 1.164 de investigación e inteligencia (DDI, Narcotráfico, Inteligencia y Crimen Organizado).

- 878 de seguridad vial.

- 514 de apoyo y logística (comunicaciones, políticas de género, servicios sociales, logística, transporte, ecológica, COP y traslado de detenidos).

- 371 de grupos especiales (GAD, Jaguar, Halcón, Explosivos, FOE y Negociadores).

- 260 de emergencias (Bomberos, Riesgos Especiales, COE y Dirección Aérea).

Papa León XIV vigilia y Misa de Luján

El cronograma es el siguiente:

- A las 8:00 se realizará un blindaje del espacio aéreo, implementándose un control total del espacio aéreo inferior y superior; encendiéndose inhibidores de señal y comunicaciones en toda la zona.

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- A las 9:00, la Policía de la provincia de Buenos Aires se hará cargo del control operativo de los retenes y desvíos en los nodos de General Paz y Acceso Oeste.

- A las 10:00 está prevista la llegada del Papa a Luján: el Papa arribará a la entrada de la ciudad (Rotonda Ana de Matos) y, desde allí, allí se realizará el transbordo al Papamóvil para comenzar el recorrido hacia la Basílica.

- A las 12:00 se cierra el evento, con la clausura de la misa y las actividades protocolares anunciadas en la Plaza Belgrano; a continuación, el Papa comienza su traslado directo hacia el Aeropuerto de Ezeiza.