Cuánto cobra el papa León XIV y cuales son los beneficios que recibe

Aunque distintas publicaciones internacionales difundieron estimaciones sobre cuánto podría percibir el Papa León XIV por su función, el Vaticano no publica una remuneración oficial del Pontífice ni existe una cifra confirmada sobre sus ingresos personales.

Es por ello que cada tanto surgen estimaciones de revistas o medios especializados con sus respectivas investigaciones. Una de las más difundidas apareció en la revista estadounidense Fortune, que el 9 de mayo de 2025 publicó que, por ese entonces el nuevo Papa, podría recibir unos 30.000 euros mensuales, equivalentes a aproximadamente US$ 33.800 en ese momento. El cálculo representaría unos US$ 405.600 mil anuales y fue atribuido a Daniel Rober, profesor de Estudios Católicos de la Sacred Heart University.

Santilli cruzó a la oposición por el discurso del papa: “Quieren apropiarse de su palabra”

El monto surge de una estimación de un especialista citada por la revista, y no de una escala salarial oficial ni de un documento financiero publicado por la Santa Sede, por lo que no existe una confirmación institucional de que León XIV efectivamente perciba ese dinero.

De hecho, un día después de la publicación de Fortune, el diario estadounidense The Washington Post abordó la situación económica del primer Papa nacido en Estados Unidos y señaló que el Pontífice no tiene un salario fijo. De hecho, el Vaticano cubre sus gastos de alojamiento, alimentación, viajes y atención médica, además de proporcionarle una asignación mensual para gastos personales.

Papa León XIV

Cuáles son los beneficios económicos que recibe el Papa

Aunque no existe una cifra pública sobre sus ingresos personales, el Vaticano se hace cargo de buena parte de las necesidades cotidianas del Pontífice. Entre ellas se encuentran la residencia oficial, la alimentación, los traslados y la cobertura médica.

El Palacio Apostólico funciona como residencia oficial del Papa y cuenta con instalaciones destinadas tanto a su vida cotidiana como al desarrollo de sus actividades institucionales. También dispone de vehículos para sus desplazamientos y de una estructura de asistencia que acompaña el ejercicio de sus funciones.

Un artículo de Investopedia, actualizado el 25 de septiembre de 2026, volvió sobre la cuestión y remarcó que la Santa Sede no informa cuánto dinero entrega al Papa. La publicación también mencionó estimaciones de una asignación personal cercana a los US$ 2.814 mensuales, aunque tampoco existe confirmación oficial de ese monto.

Otro elemento que atraviesa su situación económica es su pertenencia a la Orden de San Agustín. Robert Francis Prevost ingresó a la congregación en 1977 y profesó sus votos de pobreza, castidad y obediencia en 1978. Esa formación religiosa forma parte de su trayectoria y está vinculada con una concepción de vida alejada de la acumulación de bienes personales.

Su antecesor, el papa Francisco, también había mantenido una política de austeridad durante su pontificado. En una entrevista recogida en el documental Amén. Francisco responde, el argentino aseguró que no cobraba un sueldo y que, cuando necesitaba dinero para alguna compra personal, debía solicitarlo.

El cambio de León XIV en los salarios del Vaticano

Más allá de la remuneración personal del Papa, la política salarial del Vaticano tuvo una modificación reciente. El 14 de septiembre de 2026, cuando cumplió 71 años, León XIV derogó las medidas de austeridad que había establecido Francisco en marzo de 2021 para contener los gastos de la Santa Sede durante la pandemia.

La decisión puso fin a los recortes salariales que habían afectado a distintos niveles de la estructura eclesiástica. Durante la gestión de Francisco, los cardenales habían sufrido una reducción del 10% en sus remuneraciones, mientras que los responsables de dicasterios y otros altos funcionarios tuvieron recortes del 8%. Para los clérigos y religiosos que trabajaban en las instituciones alcanzadas, la reducción había sido del 3%.

El Papa Francisco y el Papa León XIV

Además, se habían suspendido determinados aumentos por antigüedad para parte del personal. La derogación dispuesta por León XIV entró en vigencia el 1° de septiembre de 2026, aunque los efectos de las medidas aplicadas durante los años anteriores quedaron vigentes.

La decisión fue presentada como parte de una nueva etapa de normalización financiera, luego de que las restricciones excepcionales adoptadas por la pandemia dejaran de ser necesarias. En 2021, Francisco había justificado los recortes por el deterioro de las cuentas del Vaticano, la caída de los ingresos de los Museos Vaticanos y la necesidad de evitar despidos.





FN/ML