Santilli cruzó a la oposición por el discurso del papa: “Quieren apropiarse de su palabra”

El jefe de Gabinete Diego Santilli respaldó este lunes las declaraciones del papa León XIV sobre la corrupción, la educación y la situación social de la Argentina, pero cuestionó a los dirigentes políticos "que buscan sacar provecho de su mensaje". Lo hizo ante la prensa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, un día después del discurso que el pontífice pronunció en el Palacio Libertad, donde pidió defender la democracia, poner límites al poder y atender las necesidades de los sectores más vulnerables.

“Estamos en un mundo con muchas complicaciones, con muchos enfrentamientos bélicos no queridos. Es una etapa de reflexionar, de escuchar, y tampoco es bueno que haya dirigentes políticos queriendo apropiarse de la palabra del Papa”, sostuvo el funcionario.

Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

Santilli rechazó las "lecturas parciales" del discurso y apuntó contra quienes intentan “quedarse con una cuota” de las declaraciones del pontífice para utilizarlas en la discusión política. En este sentido, apuntó contra los dirigentes opositores que interpretaron las palabras del pontífice como un cuestionamiento al Gobierno de Javier Milei, especialmente por sus referencias a la pobreza, la situación de los jubilados, la educación y la necesidad de poner límites al poder.

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El Gobierno rechazó que las palabras del Papa fueran una crítica a Milei

El mensaje de León XIV abrió distintas lecturas entre oficialismo y oposición. Durante su discurso en el Palacio Libertad, León XIV también reclamó mayor atención a la educación, la salud, las personas con discapacidad y los jubilados.

Además, pidió poner “límites al poder” y advirtió sobre la situación de quienes, pese a tener trabajo, no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Sus palabras tuvieron repercusión en la oposición. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo que el Gobierno debía “tomar nota” de esos planteos, en medio de las críticas a la política económica y social de Javier Milei.

Santilli, en cambio, descartó que el discurso estuviera dirigido contra el Ejecutivo y defendió su coincidencia con los principios expresados por el jefe de la Iglesia católica. “El Papa habló de todo: de la corrupción, de los recursos naturales, del ser humano que tiene que trabajar, del estudio, de la educación. Son los valores judeocristianos, de la doctrina de la Iglesia, ¿cómo no los vamos a tomar bien?”, expresó.

El papa León XIV junto al presidente Javier Milei durante su encuentro en la Casa Rosada

El funcionario también retomó la definición del pontífice sobre la necesidad de poner la economía al servicio de las personas. “Es lo que estamos haciendo”, aseguró. En ese sentido, sostuvo que la administración de Milei "recibió un país con un 55% de pobreza y que actualmente el indicador se ubica en torno al 32%". Cifras que fueron presentadas por Santilli como parte de su balance de gestión, aunque reconoció que “falta un montón”.

León XIV también pidió dejar de lado las diferencias políticas y apostar al diálogo. Santilli acompañó ese mensaje, pero advirtió que no alcanza con sentarse a conversar si después no hay resultados. “El diálogo siempre es bueno cuando vos lográs transformaciones; en la Argentina muchas veces se habló de diálogo y nada se hizo”, señaló.

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Para el jefe de Gabinete, el desafío no pasa únicamente por abrir canales de conversación, sino por alcanzar acuerdos que permitan avanzar con cambios. “Tiene que servir para escuchar, para entender y no para la mezquindad de algunos dirigentes políticos. Ya vivimos diálogos que no funcionaron”, insistió.

La reunión entre Javier Milei y León XIV

Sobre la reunión privada entre Javier Milei y León XIV, Santilli aclaró que no estuvo presente. Mientras el Presidente conversaba con el pontífice, el jefe de Gabinete mantuvo encuentros con el secretario de Estado del Vaticano y los cancilleres de ambos países.

El encuentro entre el mandatario y el Papa se desarrolló en privado y, según fuentes del entorno presidencial, se extendió durante unos 30 minutos. Santilli fue contundente y negó que las palabras del Papa fueran una crítica a la gestión de Milei y aseguró que el Gobierno comparte sus planteos sobre el trabajo y el desarrollo económico. “Queremos un país que crezca, que se desarrolle, que produzca, que genere futuro para todas las familias”, concluyó.





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