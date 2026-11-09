Día 1064: Hacerse el boludo

Con el perdón del Santo Padre , empezamos con un título un poco directo, porque es exactamente la actitud que nuestro presidente tomó al escuchar la ponencia del Papa . En vez de tomar el discurso y reflexionar sobre sus palabras, la táctica que eligió es una vieja y lamentable costumbre de la política: hacerse el boludo .

Verlo aplaudir mientras se decía que había que cuidar a los jubilados —mientras los ajusta y los reprime todos los miércoles—, aplaudir mientras se decía que hay que fomentar la educación universitaria o cuidar a los discapacitados, hace pensar que estamos frente a alguien totalmente cínico . Eso sí, cada vez que tiene que mentir o hacerse el boludo en una entrevista, su discurso se vuelve más enrevesado y difícil de entender. Escuchemos qué le dijo a Luis Majul después de las palabras de León.

Milei en entrevista con Majul: "No quiero meter al Papa en debates locales rastreros con cero nivel intelectual"

Ahora escuchemos el siguiente audio en el que Milei se asume como alguien de diálogo; es insólito.

Milei con Majul: "Estoy a favor del diálogo, no soy como la caricatura que hace de mí la oposición y el periodismo".

En la misma afirmación en que Milei se reconoce como alguien de diálogo para sintonizar con las palabras del Papa, ataca a la oposición y la tilda de no tener nivel intelectual y de ser demagógica . O sea, es alguien de diálogo, pero parte de no reconocer como iguales a quienes deben interpelar. En criollo, se hace el boludo, pero no logra hacerlo bien.

Pero no es la primera vez que Milei se hace el boludo ante un Papa. Recordemos lo que decía de Francisco.

Milei: "El Papa es el representante del Maligno en la Tierra".

Horrible. Ahora, escuchemos lo que dijo ayer.

Milei: "Francisco fue el argentino más importante de la historia".

Milei acusa a los demás de no tener honestidad intelectual , pero realmente es él quien carece de este atributo. Es increíble cómo se repite esto de "dime de qué te jactas y te diré de qué careces". Sumado a que su ferocidad como presidente fue resultado de la falta de límites que se le impuso desde la oposición, el periodismo y la sociedad, porque ahora frente al Papa sabe cómo contenerse.

Es tan grosera la interpretación forzada de Milei de que el mensaje del Papa no lo contradice que la prensa del mundo no la convalida. El Papa no necesitó mencionar a Milei por su nombre para que sus palabras fueran interpretadas en relación con su gobierno. Y esa interpretación no provino exclusivamente de medios argentinos: apareció simultáneamente en agencias internacionales y diarios de Estados Unidos, Francia, España, Italia y el Reino Unido.

Tomando algunos medios, podemos ver que la cobertura de la prensa internacional sobre la visita del Papa León XIV a la Argentina convergió en analizar la gira más allá de lo religioso, leyéndola como un tenso cruce institucional y económico con el gobierno de Javier Milei.

En Inglaterra, The Guardian tituló: "El Papa León lanza una dura reprimenda a las medidas de austeridad de Milei". Agencias internacionales como Reuters titularon: "El Papa le dice al aliado de Trump, Milei, que los líderes deben conocer los límites del poder", y Associated Press: "El Papa llega a Argentina y le dice a Milei que las personas, no la economía, deben estar primero". En Estados Unidos, The Washington Post tituló: "El Papa León formula una crítica velada a las medidas de austeridad en la patria de su predecesor", y The Wall Street Journal: "Un papa misionero se enfrenta en Argentina a un populista que empuña una motosierra ", recogiendo tanto las críticas de la Iglesia a los recortes como los logros de Milei en bajar la inflación. Por su parte, The New York Times y Financial Times coincidieron en presentar el viaje como el choque entre dos visiones contrapuestas para el futuro del país; este último tituló textualmente: "El Papa León y Javier Milei ofrecen visiones contrapuestas para la Argentina".

Argentina está en el foco del mundo y no es para menos. Las visitas de los papas han generado efectos determinantes. El último papa que visitó la Argentina, Juan Pablo II , logró frenar la guerra que íbamos a tener con Chile por el canal de Beagle; luego visitó su Polonia natal y fue determinante en la caída del régimen estalinista. Es probable que haya sido elegido para hacer contrapeso al creciente endurecimiento de los regímenes soviéticos que, conforme iban decepcionando a la sociedad, se regresaban más autoritarios.

León XIV en la Argentina: cómo será el recorrido del Papa y los detalles de la misa en Palermo

El Papa León XIV funciona como un contrapeso al auge de la extrema derecha y, en particular, de Trump, de quien es compatriota. La elección de un papa norteamericano que se opone tajantemente a los valores del líder de la extrema derecha mundial configura uno de los datos más interesantes del momento. Decíamos la semana pasada que los candidatos demócratas que ganaron la elección histórica de medio término norteamericana tienen un discurso muy similar al del Papa León, y nos aventurábamos a pensar en la influencia del Sumo Pontífice sobre la derrota trumpista . ¿Qué efectos tendrá la visita a nuestro país? ¿Será algo comparable a lo que hizo Juan Pablo II frenando una guerra en nuestro país o incluso acelerando cambios políticos?

Como era de esperarse, la visita del Papa está revolucionando el país. El Gobierno perdió toda centralidad y, por estos días, lo más importante es lo que diga y haga León XIV: sus gestos, sus visitas y su discurso, que ayer tuvo un alto voltaje político. El Sumo Pontífice marcó una agenda contraria a la del gobierno de Javier Milei . Habló de cuidar a los jubilados ya los discapacitados, y de pensar en los desocupados y en la gente que no llega a fin de mes. Habló de ecología y de los pueblos originarios. Además, llamó al diálogo, a poner límites al poder, ya que los gobernantes respetan la ley y juegan dentro de las instituciones. Milei estaba sentada al lado del Papa y se lo veía seria e incómoda, aplaudiendo.

Muchas de las cosas que dijo el Papa son internacionales pero muchas otras son exclusivamente para la Argentina. En Uruguay por ejemplo no habló de la universidad, no habló de discapacitados, de jubilados, tampoco de corrupción , palabra que sí nos usamos ayer en la Argentina.

Escuchemos algunas de las definiciones más importantes del Papa.

Papa León: "La economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía".

Este segmento, que habla de los jubilados y de quienes tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas —o sea, en palabras que no le gustan a Milei, "los que no llegan a fin de mes"—, remata con una máxima categórica: la economía debe estar al servicio de la persona y no al revés . Para Milei, la mano invisible del mercado es perfecta y ordena los gustos, preferencias, capacidades y talentos de la sociedad. Quien no se adapta puede vender un órgano o elegir morirse de hambre. Es prácticamente un darwinista de mercado : quien no se adapta no merece estar dentro del sistema. Para el Papa, esto no puede suceder; Hay que hacer un esfuerzo para que todas las personas tengan un lugar, porque la dignidad del ser humano es lo más importante. Escuchemos el siguiente fragmento.

Además de los jubilados, los discapacitados y el periodismo, otro de los colectivos más atacados es el de la comunidad universitaria y la investigación científica. Recordemos que Milei lleva más de 370 días sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y eligió reprimir la última marcha de este sector, algo que no se había atrevido a hacer en el pasado por la masividad y la amplitud de las convocatorias. Escuchemos las palabras del Papa al respecto de la importancia de la universidad y la investigación.

El Papa León defiende el fomento a la universidad y la investigación.

Hacíamos un paralelismo entre León XIV y Juan Pablo II. Este último también fue un papa político y colaboró con la caída de los regímenes estalinistas en Europa del Este. Probablemente Juan Pablo II sea para Europa del Este lo que pueda ser León para América y Occidente: quienes logren canalizar la aspiración de amplios sectores que sufren el auge de regímenes opresivos y crueles. Escuchemos un fragmento de un documental en el que un embajador polaco en el Vaticano, que vivió ese momento cuando era joven, cuenta en primera persona cómo esta visita impactó en su vida y en la de su país.

La visita de Juan Pablo II en Polonia.

El movimiento Solidarność (Solidaridad) nació en agosto de 1980 en los astilleros Lenin de Gdańsk, impulsado por una profunda crisis económica, la escasez de alimentos y un descontento social generalizado contra el régimen comunista polaco. Liderado por el electricista Lech Wałęsa, surgió inicialmente como una huelga de trabajadores que reclamaban libertad sindical y mejores condiciones laborales. Sin embargo, rápidamente trascendió la esfera gremial para convertirse en el primer sindicato independiente y masivo dentro del bloque soviético, agrupando a unos 10 millones de trabajadores , intelectuales y sectores de la Iglesia Católica. Su novedad radicó en desafiar el monopolio del poder del Partido Unificado de los Trabajadores Polacos mediante la resistencia pacífica, el debate público y la organización obrera autónoma, lo que desarticuló el relato oficialista que pretendía encarnar los intereses de la clase trabajadora.

Como decía el vídeo, la influencia de Juan Pablo II fue un factor decisivo en este proceso. Su histórica visita a su patria en junio de 1979 actuó como un potente catalizador espiritual y cultural que transformó la psicología colectiva de la sociedad polaca. Con su famoso llamado a no tener miedo ya renovar la faz de la tierra, el pontífice no planteó una insurrección política directa, sino que devolvió a los ciudadanos el sentido de dignidad personal, los derechos humanos y la identidad nacional frente a la opresión ideológica del Estado. La presencia masiva de fieles en sus misas permitió a los polacos descubrir su enorme número y fuerza colectiva, creando el caldo de cultivo ético y la cohesión social que se materializaron en la creación de Solidarność apenas un año después.

El régimen intentó sofocar el movimiento en diciembre de 1981 mediante la imposición de la ley marcial por parte del general Wojciech Jaruzelski , ilegalizando a Solidarność y encarcelando a sus líderes. A pesar de la represión, la red sindical sobrevivió en la clandestinidad respaldada por el apoyo constante del Vaticano y la Iglesia local. Hacia finales de la década de 1980, el colapso económico del sistema estalinista, combinado con la política de apertura impuesta por Mijaíl Gorbachov en la Unión Soviética, obligó al gobierno comunista a negociar. Esto se desembocó en los Acuerdos de la Mesa Redonda en 1989 y la convocatoria a elecciones parcialmente libres en junio de ese mismo año, donde Solidarność obtuvo una victoria aplastante. Este triunfo electoral forzó la formación del primer gobierno no comunista en Europa del Este tras la Segunda Guerra Mundial, marcando la definitiva caída del régimen estalinista en Polonia y desencadenando un efecto dominó que culminó con la disolución de todo el bloque soviético.

Jorge Macri le entregó las llaves de la Ciudad de Buenos Aires al papa León XIV

Decíamos que los candidatos demócratas tenían una impronta de ideas humanistas muy cercanas a lo que empezó a plantear Francisco y ahora continúa León . Además, es interesante que, a diferencia de progresistas de otras épocas, varios candidatos tienen una fuerte influencia espiritual de diferentes religiones: los hay musulmanes, judíos, protestantes o incluso ortodoxos griegos.

La elección transformó a Trump en lo que en Estados Unidos se llama un pato rengo; es decir, alguien que espera su retirada del poder, no podrá reelegir y probablemente tampoco seleccionar a un sucesor. El impacto de esta elección en nuestro país es decisivo.

Desde el momento en el que asumieron Francisco y Trump —en diferentes años—, la relación entre el Vaticano y la Casa Blanca adquirió tensiones. Ahora se redoblaron con la elección de León XIV.

La relación diplomática entre la Santa Sede y el gobierno de Donald Trump adquirió un matiz particular con la elección de Robert Prevost como el Papa León XIV, al tratarse del primer pontífice nacido en Estados Unidos. Sin embargo, la condición de estadounidense del Papa no evitó que quirieran fricciones de fondo. Al asumir el pontificado, León XIV se encontró ante el desafío de gestionar un escenario internacional tenso, en el que las prioridades de la Casa Blanca en materia de política exterior, seguridad fronteriza y soberanía nacional han chocado frontalmente con el magisterio social del Vaticano.

Para encauzar este complejo vínculo bilateral y aplacar los roces doctrinarios e ideológicos con la administración estadounidense, el papa León XIV designó al experimentado diplomático italiano Gabriele Caccia como nuevo Nuncio Apostólico en Washington. La elección de un representante diplomático con amplia trayectoria en las Naciones Unidas responde a la necesidad de la Santa Sede de mantener un canal institucional sólido y neutral. De este modo, la embajada vaticana busca ejercer un contrapeso de mediación frente a las severas críticas del pontífice hacia las políticas migratorias y el uso de la fuerza militar de la administración Trump, al tiempo que intenta tender puentes con el sector conservador de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.

Volviendo a nuestro país, Milei, que ya venía golpeado por la derrota y posterior fuga de Bolsonaro (a la que ayudó), ahora ve debilitarse a su principal aliado. En ese contexto se enfrenta la visita de este papa contrario a las ideas de la extrema derecha.

Hoy León visitó el Cottolengo Don Orione, donde viven más de 400 internos con distintas discapacidades y realizan diferentes tipos de actividades. Los discapacitados vienen sufriendo la atención constante de su médica y tuvieron que presenciar junto a sus familias el escándalo de corrupción de la ANDIS. En ese caso surgió el audio filtrado de "3 % para Karina", que luego terminó formando parte de un tema antigobierno con la melodía de Guantanamera.

En esta visita del Papa, Karina, secretaria general de la Presidencia, es la encargada de coordinar la relación entre el Gobierno y la delegación vaticana que acompaña al Papa. Sin embargo, no estará en la visita al Cottolengo; quien sí estuvo para recibirlo en la institución de Claypole es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y figura principal de la oposición, Axel Kicillof. Esta visita también tendrá un alto voltaje político.

Luego, León dio una misa en el Monumento a los Españoles, completamente multitudinaria, donde se dirigió directamente al público. El Gobierno se encuentra a la expectativa de las palabras del Sumo Pontífice.

El papa León XIV en la Argentina: Homenaje en plaza San Martín, reunión en Casa Rosada y discurso en el Palacio Libertad

Antes de llegar a nuestro país, León estuvo en Uruguay, y es interesante analizar la misa en el vecino oriental y la que hizo en Argentina. En el marco uruguayo, caracterizado por una secularización histórica donde "la fe puede ser confinada al ámbito privado", el pontífice desplegó un mensaje pedagógico e integrador. Para conectarse con la idiosincrasia local, utilizó metáforas cotidianas como el mate —al que definió como un "ritual de encuentro y oración"— y recurrió a la célebre cita de José Gervasio Artigas: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana".

Su llamado apeló a superar la indiferencia y trascender el pragmatismo individualista: "Cuando todos les digan que piensen primero en ustedes mismos, no tengan miedo de hacerse los últimos". Asimismo, exhortó a los jóvenes y matrimonios a desafiar las corrientes culturales pidiéndoles "¡No le teman al 'para siempre'!", construyendo una liturgia de cercanía cívica, diálogo cultural y testimonio personal.

En contraste, la celebración multitudinaria oficiada en Argentina adquirió una densidad simbólica e interpelativa de fuerte resonancia sociopolítica. En un país marcado por el fervor popular y por profundas grietas sociales, la prédica papal viró hacia la responsabilidad comunitaria, la dignidad humana y el ejercicio ético del poder. Frente a las máximas autoridades y sectores de la dirigencia, León XIV recordó que "quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia y reconocer los límites del poder que le ha sido confiado", remarcando la necesidad imperiosa de fortalecer la educación, la investigación y la atención hacia los ancianos y los trabajadores golpeados por la crisis. Así, mientras en suelo uruguayo el mensaje operó como una invitación reflexiva a redescubrir la fe en una sociedad laica, en Argentina resonó como un reclamo directo a la conciencia colectiva ya la justicia social en un contexto de evidente fractura social.

En fin, la llegada del Papa está marcando un antes y un después en la coyuntura política de este país y, al igual que en Estados Unidos, abre una perspectiva de cambio.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi.

MEG