El guiño a la Virgen de Luján detrás de la vestimenta que eligió León XIV para despedirse de la Argentina

La última misa de León XIV en la Argentina tuvo un detalle que saltó a la vista apenas apareció frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján , cuando dejó atrás los tonos blancos, dorados y ocres que había utilizado en otras celebraciones para vestirse de celeste y blanco.

A simple vista, la combinación coincide con los colores de la bandera nacional , aunque también tiene una referencia religiosa mucho más directa al tratarse de los colores del manto de la Virgen de Luján , patrona del país.

De hecho, la referencia a la Virgen también estuvo presente en los detalles de la casulla , la prenda exterior que utilizan los sacerdotes durante la misa. El diseño combinó el celeste con una franja blanca central y bordados dorados. En el centro se destaca una corona rodeada de rayos y un monograma mariano , debajo del cual aparece la palabra Regina , que significa "Reina" en latín y remite a uno de los títulos tradicionales de María dentro de la Iglesia católica.

Por su parte, la mitra, el tocado litúrgico que lleva el Papa sobre la cabeza, acompañaba la misma combinación.

Misa del Papa León en la Basílica de Luján | Crédito: AFP

El Papa eligió una casulla celeste y blanca para celebrar la misa en Luján | Crédito: Juan Obregon

Los colores de las vestiduras que se usan durante la misa no se eligen porque sí. La Iglesia católica tiene un calendario litúrgico que establece qué tonalidades corresponden a cada celebración y momento del año.

A modo de ejemplo, el blanco se utiliza en las fiestas de la Virgen María, Navidad y Pascua, entre otras solemnidades. El rojo está asociado con la Pasión de Cristo, Pentecostés y los mártires; el verde se usa durante el Tiempo Ordinario y el morado, en Adviento y Cuaresma.

Distinto es el caso del celeste, que no está contemplado entre los colores litúrgicos habituales. Su presencia en la casulla de León XIV tiene una referencia religiosa. Es una tonalidad muy ligada a la imagen de la Virgen María y, particularmente, a la Virgen de Luján.

León XIV celebró la misa frente a la Basílica de Luján ante dos millones de fieles | Crédito: AFP

De Palermo a Luján, los cambios de vestimenta del Papa en cada misa

En cada una de las misas que celebró durante su visita, el Pontífice lució prendas diferentes, con bordados, colores y detalles que tuvieron su propia historia. La última, frente a la Basílica, fue quizás la más fácil de asociar con el lugar y los tonos del manto de la Virgen de Luján.

Sin embargo, en Palermo, durante la misa frente al Monumento a los Españoles, había predominado el blanco, acompañado por bordados dorados y ocres. La mitra siguió esa misma línea, con detalles ornamentales que completaban el conjunto. Para esa celebración se confeccionaron distintas piezas litúrgicas, entre ellas una casulla, una estola y una capa pluvial.

Misa del Papa León XIV en el monumento a los Españoles, Palermo | Crédito: Pablo Cuarterolo

León XIV con una casulla blanca y detalles dorados y ocres | Crédito: AFP

En Córdoba, en cambio, predominó el color marfil, acompañado por bordados dorados, marrones y azules. Los motivos del piso y los detalles de las bóvedas de la Catedral cordobesa fueron tomados como referencia para confeccionar los ornamentos.

El Papa León XIV lució una casulla blanca con bordados dorados, marrones y azules | Crédito: AFP

León XIV durante la misa en Córdoba | Crédito: AFP

En ambos trabajos participó Tomás Valentín Gómez, un sastre oriundo de San Luis que estuvo a cargo de confeccionar parte de las vestiduras papales para la visita. El artesano trabajó junto a la hermana Marta, responsable del taller de costura del santuario de Lourdes, con quien también había preparado ornamentos para una celebración de León XIV en ese destino.

Su experiencia en Lourdes ofrece otro antecedente para entender cómo se combinan la liturgia y las particularidades de cada lugar. En aquella visita, el Papa había utilizado una casulla verde, correspondiente al Tiempo Ordinario, con detalles propios del santuario, entre ellos una rosa bordada.

Papa León XIV santuario Lourdes, Francia | Crédito: X @news_vaticano

El último mensaje de León XIV frente a la Virgen de Luján

León XIV se despidió de la Argentina en Luján, frente a la patrona del país y ante una multitud que, según las estimaciones preliminares, superó los tres millones de personas. "Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la “Patroncita morena” en su corazón", expresó durante la celebración. No fue una mención al pasar. Francisco tenía una profunda devoción por la Virgen de Luján y solía encomendarse a ella en distintas ocasiones.

Además, encontró un punto de contacto entre la patrona argentina y el comienzo de su propio pontificado. Recordó que fue elegido el 8 de mayo, justamente el día de la festividad de Nuestra Señora de Luján, y aprovechó la ocasión para pedirle que lo acompañe en la misión que tiene por delante.

"Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto", manifestó.