Polémica por el VIP de la misa del Papa organizado por la Jefatura de Gabinete con 4000 invitados

Argentina. Licenciada en Comunicación Social y Locutora Nacional. Periodista con inclinación por la política y la actualidad en Perfilcom.

La misa del papa León XIV en Palermo dejó imágenes para todos los gustos. Estuvo la multitud que llegó desde distintos puntos del país para participar de una celebración histórica, pero también hubo otra, bastante más selecta, integrada por famosos, empresarios y dirigentes que siguieron la ceremonia en primera fila, con catering y una carpa reservada para invitados especiales. El evento organizado por el Gobierno Nacional contó con alrededor de 4000 invitados. Y el VIP fue solicitado por la Jefatura de Gabinete con carpas, catering y baños de 14 metros cuadrados.

A ese sector llegaron Carolina "Pampita" Ardohain , Valeria Mazza y su marido, el empresario Alejandro Gravier ; Yanina Latorre , Analía Franchín , Alejandra Maglietti , Rocío Marengo , Marcela Tinayre , Florencia de la V , Nicolás Francella y Claudia Villafañe . También asistieron la modelo e influencer Angie Landaburu , el exjugador de balonmano Andrés Kogovsek y Pablo Goycochea , pareja de Flor de la V , junto a sus hijos.

Difícilmente podría pasar inadvertida esa presencia. Algunas de las invitadas, además, se ocuparon de mostrar cómo se veía la misa desde adentro del espacio reservado. Landaburu publicó fotografías junto a Valeria Mazza y Gravier, mientras que Yanina Latorre compartió imágenes del catering y contó detalles del protocolo que debían respetar quienes habían recibido una invitación.

Yanina Latorre, entre las invitadas a la misa del papa León XIV en Palermo | Crédito: Instagram

Pampita estuvo entre las figuras que siguieron la ceremonia desde el sector VIP | Crédito: Instagram

Entre las indicaciones también figuraban pautas de vestimenta . Debían asistir vestidas de negro, con prendas de manga larga y zapatos cerrados. A eso se sumaba un acceso diferenciado , que incluso la conductora relató: "Mi chofer la dejó directamente en la entrada del sector VIP".

Valeria Mazza y Alejandro Gravier, presentes en la misa | Crédito: Instagram

Analía Franchín estuvo entre las figuras del espectáculo invitadas | Crédito: Instagram

Fiestas del Gobierno de la Ciudad confirmaron que la administración porteña tuvo a disposición solo 250 lugares para funcionarios, familiares e invitados especiales. Sobre la organización de esos espacios, Jorge Macri dio su explicación en el programa de Vilouta, por Radio 10: " En un evento como este hay protocolos para recibir a muchas autoridades, periodistas, comunicadores, diplomáticos, etcétera, que tenían que llegar varias horas antes porque se cerraba la puerta. Y la decisión fue poner carpas, porque hubo varias; también hubo para miembros de la Iglesia, para gente que estaba trabajando en el evento, lugares donde pudieran refrescarse. Evidentemente, revisando todo lo que se hizo en un evento tan grande, me parece que las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no hubiera puesto eso, me parece que alcanzaba con agua y un café eventualmente para la espera, pero tampoco fue esa cosa tan descomunal, como se plantea.”

Según la reconstrucción del periodista Gonzalo Prado , la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería participaron de la confección de las listas y enviaron nominas a DF Entertainment para gestionar los códigos QR de acceso . En ese esquema, la Iglesia también tuvo participación en la organización de la visita y en la distribución de invitaciones.

De todos modos, la respuesta tuvo una segunda parte. Consultados específicamente sobre si dentro de ese cupo habían incluido a celebridades, desde el Gobierno porteño evitaron dar nombres y contestaron: " Tomamos la decisión de no informar la lista de agasajados ". Tampoco precisó cuántos de esos lugares terminaron ocupados por famosos, empresarios o invitados vinculados con el mundo del espectáculo.

Entre los convocados por la Ciudad estuvo el expresidente Mauricio Macri, que finalmente no estuvo presente porque se encontraba de viaje. También recibieron invitaciones la exvicepresidenta Gabriela Michetti , el exsenador Esteban Bullrich , la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez y Horacio Rodríguez Larreta , quien fue convocado como exjefe de Gobierno porteño.

Funcionarios del Gobierno de Javier Milei participaron de la misa | Crédito: Prensa Presidencia

María Belén Ludueña y Jorge Macri | Crédito: Prensa

Patricia Bullrich estuvo entre las figuras políticas presentes en la celebración | Crédito: X

Jorge Macri, por su parte, participó de la celebración junto a su esposa, María Belén Ludueña , y la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio . También estuvieron integrantes del gabinete porteño, como Fernán Quirós , Pablo Bereciartua y Gabino Tapia .

Flor de la V junto a su familia, entre los invitados al sector VIP | Crédito: Instagram

Claudia Villafañe y Nicolás Francella, dos de los invitados al sector preferencial | Crédito: Instagram

La lista, de todos los modos, era bastante más amplia que la de los funcionarios de la Ciudad. Entre los invitados también apareció el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi ; Nicolás Caputo ; Luis Galli , director general de Newsan; Aldo Roggio ; Hugo Sigman y Víctor Santa María . A ellos se sumaron los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzett i y Carlos Rosenkrantz , además de Inés Weinberg , presidenta del Tribunal Superior de Justicia porteño.

Los gastos millonarios y el pedido de informes en el Congreso

La controversia por el sector VIP se sumó a los cuestionamientos que ya existían alrededor de los gastos de la visita papal. Según informó Clarín , la estructura montada para la misa en el Monumento a los Españoles estuvo a cargo de DF Entertainment y tuvo una oferta de $8.690 millones , equivalente a unos US$5,6 millones al momento de la contratación. Consultada por Perfil sobre la organización del sector VIP, desde la productora se desligaron de esa parte del operativo: "No nos encargamos de eso. Solo hicimos producción", respondieron.

A través del procedimiento identificado con el número 79-0012-CDI26 , la contratación se tramitó bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete . De todos los modos, hay una distinción importante: el monto de $8.690 millones corresponde a la oferta presentada por la productora para los servicios de producción y coordinación general. Por sí solo, no permite establecer cuánto costaron específicamente la carpa VIP, el catering o las prestaciones destinadas a las personalidades invitadas.

De cara a ese panorama, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para pedir explicaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y al canciller Pablo Quirno . En sus redes sociales, cuestionó el armado de un sector VIP con catering para famosos mientras "dejaron afuera a cientos de periodistas que ya estaban acreditados para cubrir la visita del Papa".

También apuntó contra el Gobierno nacional y el porteño por no haber entendido, a su juicio, el significado de la llegada de León XIV al país y cerró con una pregunta que resume el eje de su reclamo: "¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?".

Posteo de Esteban Paulon | Crédito: X

La diputada Marcela Pagano cuestionó las contrataciones vinculadas con la visita y denunció que se realizó mediante procedimientos de urgencia, sin licitación pública. Según sus publicaciones, Jefatura de Gabinete contrató a DF Entertainment por $8.690 millones a través de una contratación directa en la que, pese a que se invitó a tres empresas, se presentó una sola oferta.

Pagano sostuvo que hubo al menos seis contrataciones de este tipo para la misa y la vigilia, entre ellas, para generadores, vallados, pantallas, sonido y transmisión, y que el monto total superaría los $20.350 millones , unos US$13 millones. "Una visita papal no es un terremoto. Se planifica", cuestionó, y reclamó que el Gobierno publique los expedientes y detalle qué empresas participaron y cuánto cobraron.

Posteo de Marcela Pagano | Crédito: X

El malestar por los privilegios

Las críticas no tardaron en aparecer. Uno de los cuestionamientos más directos fue el periodista Nacho Otero , que escribió: "Qué falta de respeto haber armado un corralito VIP para 'celebridades' con asientos y 'dress code' en la misa de hoy y haber dejado sentadas en el piso a monjas, sacerdotes y adultos mayores ". La publicación también fue difundida por la escritora Claudia Piñeiro.

A ese reclamo se sumó el de un voluntario que había trabajado desde la noche anterior y cuestionó la distancia entre el lugar que ocuparon los invitados especiales y el que les tocó a quienes colaboraron con el operativo. "Me enerva un poco ver a Pampita, Yanina Latorre, Analía Franchín y todo el falluterio sentadito a 3 metros del Papa cuando los voluntarios que estamos sirviendo desde las 20 hrs de anoche debíamos ver la misa parados tras la valla a 2,3 km del altar. Siempre lo mismo ", escribió.

Posteo de Nacho Otero | Crédito: X

Posteo de Pablo Lapuente Escobar | Crédito: X

MV/fl