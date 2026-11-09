El papa León XIV celebró la misa en Palermo con un escenario de casi ocho pisos

Frente al Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, una estructura blanca de casi 24 metros de altura cambió por completo uno de los paisajes más conocidos de Palermo. Desde ese escenario, con un techo ondulado, una cruz monumental y un altar de piedra, el papa León XIV celebró este lunes una misa ante cerca de dos millones de personas.

El diseño no salió de un estudio de arquitectura especializado en grandes espectáculos. Lo ideó un sacerdote: Eugenio Uda, con el objetivo de que cada elemento de la escenografía transmitiera un mensaje religioso.

Las dimensiones también llamaron la atención. El escenario principal midió 22 metros de ancho y 16 de profundidad, y la cubierta se extendió unos 44 metros. Con casi 24 metros de alto, la estructura equivale a un edificio de unos ocho pisos.

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Los tres símbolos

El conjunto combinó una estética moderna con tres símbolos centrales del cristianismo, cada uno con un lugar y un significado propios.

El primer elemento fue el llamativo techo. Su sucesión de curvas blancas podía recordar a una serie de nubes o a las formas del art nouveau, pero representaba una paloma, símbolo del Espíritu Santo. La idea era transmitir una presencia espiritual que acompaña a la Iglesia y se proyecta sobre los fieles reunidos frente al altar.

El segundo elemento fue una gran cruz blanca, ubicada a un costado del escenario. Representa a Cristo como guía de los creyentes y fue pensada para verse desde distintos puntos de la avenida del Libertador, donde se concentró la multitud.

El tercero estuvo en el altar. Su revestimiento de piedra remite a San Pedro, a quien la tradición católica considera la base sobre la que se construyó la Iglesia. También simboliza la continuidad del papado y el lugar de León XIV como su sucesor.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, contó que el diseño lo trabajó el equipo pastoral porteño y destacó cómo esas primeras ideas se convirtieron en una estructura de semejante tamaño.

Una ciudad temporaria

El escenario fue solo la parte más visible de un operativo mucho más grande. Alrededor del monumento se montó una ciudad temporaria, con estructuras metálicas, carpas, palcos, centros de operaciones, puestos sanitarios, baños químicos y sectores para la prensa y los equipos técnicos.

Hubo pantallas LED gigantes, torres de iluminación y sistemas de sonido sincronizados para que la ceremonia pudiera seguirse desde los sectores más alejados. También se armaron espacios para los coros y un área especial para personas con discapacidad o movilidad reducida.

El costo informado del montaje fue de 8.690 millones de pesos, unos 5,6 millones de dólares. Estuvo a cargo de DF Entertainment, una de las principales productoras de espectáculos del país.

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Esta vez, el desafío fue otro: levantar en pocos días un espacio para dos celebraciones religiosas masivas, pensado para funcionar durante muy poco tiempo. Después de la misa del lunes, el escenario recibirá el martes a las 20.15 una vigilia dedicada a los jóvenes y las familias. Cuando termine, empezará el desarme para que la zona recupere su aspecto habitual.

Un lugar con historia

La elección del lugar no fue casual. El 12 de junio de 1982, Juan Pablo II celebró allí una misa durante su primera visita al país, en los últimos días de la Guerra de Malvinas. La imagen de aquella multitud quedó en la historia de las grandes celebraciones religiosas de la Argentina.

Antes, en 1934, el mismo sector de Palermo había recibido el Congreso Eucarístico Internacional, al que asistió el entonces cardenal Eugenio Pacelli, que años después sería el papa Pío XII.

Más de cuatro décadas después de la visita de Juan Pablo II, el lugar volvió a recibir a un Pontífice, esta vez con un escenario de ocho pisos cargado de simbolismo y una multitud que convirtió otra vez a Palermo en el centro de una jornada histórica para la Iglesia argentina.

IC/AF