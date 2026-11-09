Sindicatos y piqueteros entienden que León XIV respaldó su plan de lucha contra Milei

Gran parte del sindicalismo y representantes de los movimientos sociales se quedaron con una sensación parecida tras escuchar al Papa León XIV en la Universidad Católica Argentina (UCA). En el encuentro con el mundo del trabajo que encabezó el Sumo Pontífice en la institución, del cual también participaron empresarios, percibieron que hubo dardos directos contra el Gobierno y los ejecutivos presentes, en total sintonía con el mensaje que pregonan y que dejaron plasmado en diversos documentos en los últimos meses.

Ante la consulta de PERFIL, aquellos que lo escucharon en vivo y en directo en un auditorio para 700 personas remarcaron que su exposición fue “histórica”, y con una línea muy contraria a las ideas y políticas que encabeza la administración Javier Milei. De hecho, expresaron que el discurso tocó “la fibra” de la coyuntura “laboral” que atraviesa la Argentina, con el reclamo de inversiones con responsabilidad social, políticas de inclusión y resguardo para quienes quedan fuera del mercado laboral formal.

La dirigente nacional de Libres del Sur, Silvia Saravia, le dijo a este medio que el jefe de la Iglesia Católica planteó conceptos totalmente distantes a la gestión libertaria. “El mensaje del Papa fue contundente respecto a la responsabilidad del Estado en generar las condiciones necesarias para generar trabajo. Fue muy concreto en que no se puede poner como regla la cultura del descarte. Son mensajes muy claros y que son todo lo contrario a lo que plantea el Gobierno de Javier Milei”, indicó ni bien abandonó el auditorio Juan Pablo II de la entidad que está ubicada en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires.

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Acerca del pasaje del evento que más aplausos cosechó, la referente social no dudó en mencionar que fue la historia de vida de una cartonera. “Queda clarísimo en ese mensaje, que lo que muchos descartan otros lo recuperan y lo convierten en oportunidad y en dignidad, pero que no debemos acostumbrarnos a eso”, precisó.

La referencia de Saravia fue acerca de una carta que leyó ante León XIV, en el comienzo del cónclave, Verónica San Martín. “Para mí fue un orgullo representar a mis compañeras ante el Santo Padre, quien tiene el mismo legado del Papa Francisco. Estuve un poco nerviosa por la situación, por lo que estamos pasando, por la crisis que es mundial pero con un Gobierno nacional que nos está sacando todo”, le confesó a PERFIL la referente social.

Se trata de la presidenta de la cooperativa "Recicladores Unidos" de La Plata, Berisso y Ensenada e integrante de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR). Una organización de puentes concretos con el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois, quien supo liderar el Movimientos de los Trabajadores Excluidos (MTE).

Acerca del MTE, aparece un dato: Débora Koraj, presidenta del barrio popular 12 de Septiembre e integrante de la organización, se reunirá este martes con el dirigente eclesiástico en un encuentro organizado por la Vicaría de los Pobres en la provincia de Córdoba. En esa oportunidad, habrá críticas al Gobierno nacional: trascendió desde el lado de Grabois que Korja compartirá la situación compleja de las familias ante la paralización de más de 700 obras de integración sociourbana en todo el país. Una paralización que fue producto del plan motosierra de La Libertad Avanza.

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En la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), la percepción fue similar. En boca del jefe gremial Rodolfo Aguiar, quien se retiró de la UCA en éxtasis por lo que pudo oír, comentó que “el mensaje del Papa puso en evidencia al Gobierno y empresarios con su cultura del descarte” y consideró que “desafió al sindicalismo y a la oposición a asumir su verdadero rol”.

El combativo dirigente, quizás el más beligerante exponente ante el economista libertario desde el 10 de diciembre de 2023, hizo referencia al pasaje en el cual León XIV habló del rol del gremialismo al marcar que debe existir preocupación sobre el crecimiento de la informalidad, que debe combatir la precarización.

“Quedó claro que no puede haber paz sin salarios y jubilaciones dignas, ni justicia social con precarización laboral. Ahora tenemos el desafío de transformar ese mensaje en una fuerza capaz de ponerle un límite a este modelo de exclusión”, anticipó.

Del lado de la CGT, apareció una delegación nutrida en la que estuvieron representados todos los sectores. Y todos se fueron más que conformes con lo que escucharon, sobre todo porque creen que comparten agenda e ideas con el Papa. Un aliciente para fortalecer el plan de lucha contra Milei que anunciaron el 26 de julio en la calle Azopardo, sede de la central obrera.

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Allí estuvieron desde los llamados “independientes”, con el triunviro Cristian Jerónimo a la cabeza con el jefe de la Uocra Gerardo Martínez; los “gordos” bajo la representación del secretario general Jorge Sola; el barrionuevismo con su principal cara, el líder de Gastronómicos Luis Barrionuevo; y el moyanismo bajo la representación del secretario de interior de Camioneros Jerónimo Moyano y el triunviro cegetista Octavio Arguello, entre otros cuadros del movimiento obrero.

La representación sindical no se agotó allí. Porque dieron el presente referentes de las CTA, con Hugo Godoy y Hugo Yasky, y las cabezas de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Johanna Duarte y Alejandro Gramajo. Ambos, como sucedió el pasado 15 de septiembre en el Vaticano ante Robert Prevost, valoraron el mensaje papal como un “impulso para seguir organizando la esperanza y construir justicia social”.

Además, mencionaron que la exposición fue “una clara continuación de la obra de Francisco”, ya que consideraron que el Papa reivindicó la agenda de las 3T, al remarcar que "con su demanda de inclusión social ellos abogan por esas tres 'T', tierra, techo y trabajo, que muchas veces el Papa Francisco indicó como exigencias de la justicia social".





ML