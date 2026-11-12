Veremos qué nos queda de aprendido

Más de siete millones de personas se movilizaron durante la visita al país de León XIV, el acontecimiento más extraordinario que se haya vivido aquí en años. La visita del papa tuvo un fuerte contenido pastoral, evangelizador, y caló profundamente entre los argentinos, católicos o no, que le han dado muestras de veneración. El viaje tuvo una segunda dimensión, política, frente a una sociedad extenuada por la estrechez económica y la violencia discursiva que derrama desde el poder. Pero también frente a un mundo que está empezando a dar señales de cambio.

El papa vino a consolidar la unión entre la Iglesia católica y sus fieles argentinos después del pontificado de Jorge Bergoglio. Contra su deseo más profundo, Francisco fue una figura divisiva para una comunidad en la que muchos le atribuyeron pertenencia a uno de los dos lados de la grieta.

Más allá de su feligresía, esa ha sido una de las razones, la más poderosa, que explica la ausencia de Bergoglio en la Argentina durante sus doce años al frente de la Iglesia de Roma. Un papado que atravesó cuatro gobiernos, de distintas características: los de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y el actual de Javier Milei.

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El papa estadounidense no dejó espacio sin revindicar el mandato de Francisco, del que es heredero natural y tributario. Probablemente es en la Argentina (acaso también en España, país al que tampoco visitó) donde la palabra de Bergoglio fue más incomprendida. Con su visita, el papa contribuyó a esclarecerla.

La dimensión política del mensaje de León XIV trasciende las fronteras argentinas. Pero es aquí donde especialmente reverbera. Nacido en Chicago y terminado de hacer clérigo en Chiclayo, Perú, Prevost viene de ejercer su derecho al voto en las elecciones de los Estados Unidos en la que arrasaron los candidatos demócratas. Un hecho sin precedentes en un pontífice, pero que, se sabe, fue usual durante su desempeño como sacerdote y obispo. Participó así -arriesgamos a decir que contribuyó- a un episodio decisivo para la configuración de un orden internacional post Donald Trump, aún incierto, pero que parece estar tomando forma y consistencia. El antecedente regional de ese giro fue la inesperada reelección de Lula en Brasil, la segunda economía de América, tras la sucesión de victorias de expresiones de la derecha dura en Chile, Colombia y Perú. Y más lejos, la posibilidad que se ha abierto en Israel de que el líder de la coalición entre la extrema derecha y partidos ultraortodoxos, Benjamín Netanyahu, acabe siendo desplazado del poder.

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Desde su asunción, Prevost alzó con firmeza la voz contra la prepotencia de su compatriota Trump, rechazó su política migratoria, central en el proyecto MAGA, y condenó por “injusta” la guerra contra Irán.

Durante su paso por la Argentina, el papa habló de la necesidad de “custodiar” y “fortalecer la democracia” y advirtió sobre “la integridad personal” de los gobernantes y los efectos de la corrupción en la confianza de los ciudadanos, mensajes que han sido leídos en clave interna por la prensa en los EEUU. Donde más ha gravitado políticamente el discurso de León XIV es desde luego en la Argentina. Como ya se dijo aquí, la excepcionalidad del discurso del papa radica en que proviene de una voz legitimada ante los ojos y oídos de una sociedad herida y repetidamente decepcionada. Una buena porción de la cual sigue huérfana de liderazgos.

Así se han recibido sus reclamos en favor de fortalecer la universidad, la investigación científica, el cuidado de las personas con discapacidad, de los desvalidos. Seguirán resonando especialmente dos recortes del mensaje que deja Prevost en la Argentina: sus llamados a ponerle fin al brutalismo político y a humanizar la economía. Han tenido como destinatario inconfundible al Presidente de la Nación, pero no sólo a él. Merecen ser repetidos: “La democracia se fortalece también en la manera cotidiana de actuar en la vida pública: en la disposición a escuchar, en el cuidado de la palabra, en la búsqueda paciente de acuerdos y en la capacidad de reconocer a quien piensa distinto”. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”.

En su despedida, el papa devolvió el fervor y la devoción con los que lo recibió la gente de a pie, los “santos de la puerta de al lado”, como los llamó Bergoglio, con una frase que llegó a los corazones: “Desde ahora Argentina tiene dos papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

En un país sin lugar para sosiego ni ilusiones, veremos qué nos queda de aprendido..