Las cuatro definiciones de León XIV que marcaron su visita a la Argentina: juventud, economía, propiedad privada y discapacidad

La visita de León XIV a la Argentina estuvo atravesada por una serie de mensajes que excedieron el ámbito religioso y tuvieron impacto en la discusión pública. Frente al presidente Javier Milei, empresarios, trabajadores, jóvenes y organizaciones sociales, el Papa abordó cuatro cuestiones centrales: las oportunidades para las nuevas generaciones, el sentido de la economía, los límites sociales de la propiedad privada y la dignidad de las personas con discapacidad.

Aunque evitó las referencias directas a las decisiones del Gobierno, sus intervenciones incluyeron definiciones sobre el papel del Estado, la iniciativa privada, el trabajo y las responsabilidades de una sociedad frente a los sectores más vulnerables.

1. Juventud: "Una nación debe preguntarse en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra"

Durante su primer discurso ante Javier Milei y las autoridades nacionales, el 8 de noviembre en el Palacio Libertad, León XIV puso el foco en las dificultades que enfrentan los jóvenes para desarrollar sus proyectos de vida en la Argentina.

"Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños", sostuvo.

El pontífice vinculó esa problemática con la necesidad de fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación. También reclamó generar espacios para que las nuevas generaciones puedan participar, aportar ideas y asumir responsabilidades.

Dos días después, durante la vigilia en el Monumento de los Españoles, volvió a dirigirse a los jóvenes con un mensaje de compromiso y libertad: "¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida!". En su reflexión, cuestionó la búsqueda del dinero, el éxito, la apariencia y la popularidad como objetivos capaces de desplazar otros valores.

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2. Economía: "Debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía"

En su encuentro con las autoridades argentinas, León XIV dejó una de las frases más contundentes de su visita: "La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía".

El Papa planteó que el crecimiento económico debe traducirse en oportunidades concretas y alcanzar también a quienes atraviesan mayores dificultades. En ese sentido, mencionó a las familias afectadas por la incertidumbre, las personas que buscan trabajo, los jubilados y quienes, aun teniendo empleo, no consiguen cubrir las necesidades de sus hogares.

También destacó el valor del trabajo como una dimensión fundamental de la dignidad humana y advirtió que el desempleo no representa solamente la pérdida de un ingreso, sino también una forma de exclusión social.

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3. Propiedad privada: "Este derecho está siempre gravado por una hipoteca social"

Durante su encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA), el 9 de noviembre, León XIV abordó uno de los principios centrales de la doctrina social de la Iglesia: la relación entre la propiedad privada y el destino universal de los bienes.

"Si bien la Iglesia reconoce y defiende el derecho a la propiedad privada, este derecho está siempre gravado por una hipoteca social", afirmó.

La definición estuvo acompañada por una explicación sobre la responsabilidad que implica disponer de los bienes y los recursos. "La tierra y sus frutos han sido dados por Dios para el sustento de toda la humanidad", agregó.

El pontífice sostuvo que las personas no son dueñas absolutas de los recursos, sino custodias de una herencia que debe compartirse con justicia y equidad. También advirtió sobre las desigualdades estructurales que marginan a los sectores más débiles.

En ese mismo encuentro, reconoció el papel de los empresarios en la generación de empleo y riqueza, pero planteó que la actividad empresarial debe orientarse por la función social de la propiedad y del capital.

4. Discapacidad: "El progreso de una nación también se mide por la acogida"

La visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, dejó otro de los mensajes centrales de León XIV. Frente a trabajadores, residentes, familiares y voluntarios de la institución, el Papa reivindicó la dignidad de las personas con discapacidad y cuestionó las miradas que las consideran una carga para la sociedad.

"Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición", expresó.

Luego formuló una definición sobre el desarrollo social: "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".

León XIV destacó los valores de dignidad, integración y amistad fraterna, y advirtió sobre sociedades concentradas en la búsqueda del éxito económico y el culto de la apariencia física.

Su mensaje también estuvo dirigido a quienes trabajan en instituciones de acompañamiento y cuidado. En ese sentido, convocó a fortalecer las obras de caridad y a construir una sociedad capaz de superar el individualismo y la exclusión.