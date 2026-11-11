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León XIV se despidió de la Argentina: “Este país desde ahora tiene dos Papas”

El Pontífice publicó un mensaje en X al cerrar su visita. Agradeció el “cariño” con el que lo recibieron, recordó a Francisco y escribió: “¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”.

León XIV se despidió de la Argentina: “Este país desde ahora tiene dos Papas”
El papa León XIV se despide desde el avión en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, en Córdoba | AFP
Hoy 14:54

El papa León XIV se despidió este miércoles de la Argentina con un mensaje en su cuenta de X, en el que agradeció la recepción que tuvo durante su visita y volvió a recordar a Francisco.

“Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa”, escribió.

Posteo Papa León XIV
Posteo Papa León XIV | Crédito: X @Pontifex_es

Y agregó: “Por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

Al final del mensaje, pidió seguir “unidos en Cristo, rezando unos por otros” y encomendó al país “al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, donde celebró su última misa en la Argentina. “¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, concluyó.

El mensaje llegó al cierre de su visita al país, que incluyó la misa ante cerca de dos millones de personas en Palermo, la visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, la misa en Córdoba, el encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles y la misa en Luján. El Papa partió este miércoles al mediodía desde Ezeiza hacia Perú para continuar su gira.


IC/ML

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