El papa León XIV recordó una definición de Francisco: "La Iglesia no es un negocio"

El papa León XIV encabezó un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Córdoba. Desde un escenario montado en la puerta de la Catedral, saludó a los fieles que colmaron el lugar y lo recibieron al canto de "El Papa no se va".

A un día de la polémica por el sector VIP para famosos en la misa del Monumento de los Españoles, el propio papa desde Córdoba recordo la frase de su antecesor y afirmó "La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, la Iglesia no es una ONG; la Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y su Evangelio”. Y agregó: “Si por hipótesis una vez sucediera que la Iglesia no lleva a Jesús, esa sería una Iglesia muerta”.

El Papa León XIV en la Catedral de Córdoba | Crédito: AFP

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El cardenal y arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi le dio la bienvenida. “Gracias por su testimonio, un evangelio anunciado con los pies, pisando nuestro barro, porque eso nos anima a caminar nuestras barriadas, los pasillos de las cárceles”, le dijo.

Y le hizo un pedido: “Ayúdenos, Santo Padre, para que nunca nos olvidemos que no nos está permitido los brazos cruzados de los indiferentes. Que siempre nos conmueva el dolor de nuestro pueblo”. Rossi explicó además que la convocatoria buscó reflexionar sobre el sentido del lema “Vayan y anuncien”.

El Pontífice organizó su mensaje en torno a los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, “tan presentes en la historia de esta tierra”. Recordó que, cuando su práctica corría el riesgo de perderse, Mama Antula “recorrió enormes distancias para mantenerlos al alcance de todos”. Décadas después, el Cura Brochero los convirtió en una pieza central de su ministerio, “atravesando las sierras junto a sus paisanos hasta esta ciudad”. Y, más recientemente, “un jesuita argentino, el papa Francisco, llevó consigo la riqueza de la espiritualidad ignaciana y la compartió con la Iglesia universal”.

El Papa León XIV en la Catedral de Córdoba

“También hoy sacerdotes, seminaristas, familias religiosas y laicos se retiran para guardar silencio y volver a preguntarse delante de Dios qué quiere Él de sus vidas”, señaló. A partir de esas preguntas, invitó a los consagrados a recordar para qué están ahí: Cristo pasó un día, los llamó y comprendieron que valía la pena seguirlo. Todo lo que vino después, planteó, debe volver a ese primer sí.

El Papa también los invitó a hacerse una pregunta que, según dijo, no se puede eludir: en qué le han fallado a Dios. Advirtió que, con el paso del tiempo, es posible acostumbrarse a cosas que antes inquietaban y caer en pecados o apegos que quitan libertad. Y señaló algo que consideró más grave: aprender a justificar lo que uno sabe que no está bien.

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Les pidió además aprender a mirar con los ojos de Dios y dejarse evangelizar por su pueblo, porque quien menos tiene también puede enseñar mucho.

El pontifice destacó la sensibilidad social de la Iglesia argentina, pero pidió ir más allá. “La Iglesia que peregrina en Argentina cuenta con la riqueza de una sensibilidad muy viva hacia las necesidades sociales de sus hijos. De ella han nacido tantas presencias generosas junto a quienes sufren. Pero esa cercanía debe llevarnos todavía más lejos, porque cada persona a la que servimos está llamada a encontrarse con Cristo y a ser transformada por Él”, sostuvo.

Para reforzar la idea, volvió a citar a Francisco: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”.

El Papa León XIV en la Catedral de Córdoba | Crédito: AFP

“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna. La caridad cristiana se compromete seriamente con todo ello. Sin olvidar que quien sufre necesita recibir de nosotros el mayor don que la Iglesia posee: Jesucristo”, afirmó.

“¡Qué grande es, entonces, nuestra vocación!”, exclamó el Papa. Y definió la misión de los consagrados: “Ser portadores de la presencia de Cristo, hacer posible el encuentro con Él por la Palabra, los sacramentos y una cercanía que ayude a reconocer su presencia en la propia vida. El pueblo que les ha sido confiado ansía recibir de ustedes aquello que la Iglesia lleva siglos custodiando para él”

Antes de terminar su discurso, León XIV volvió a evocar a Francisco con una de sus frases más recordadas, la del “hagan lío” que el pontífice argentino les dijo a los jóvenes en Río de Janeiro en 2013. Ante los obispos y consagrados reunidos en Córdoba, pidió: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío!”.

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Qué le dijeron los religiosos

Después llegó el turno de los testimonios de quienes trabajan en distintas comunidades del país. Uno de los momentos más conmovedores lo protagonizó un sacerdote del presbiterio de Córdoba que, hace 11 años, quedó con parálisis después de una cirugía menor. Como no puede hablar, compartió su testimonio con su voz recreada por una aplicación de inteligencia artificial.

El Papa León XIV en la Catedral de Córdoba | Crédito: AFP

“Hace 11 años quedé con múltiples discapacidades para hablar y mover mis manos. Tuve que discernir cómo seguir viviendo como sacerdote y como discípulo de Jesús. Tuve que abatir la negatividad”, relató. “Elegí abrirme, compartir con mis límites, abrazando la vida como viene, seguir sonriendo, seguir formándome en todas las dimensiones, interceder, perdonar y ayudar como puedo. Ser una ofrenda”, agregó.

También contó que hace un par de años le pidieron que volviera a presidir misas: “Fue un gran regalo de Dios para mí”. Al terminar, el Papa se acercó y lo abrazó.

Un seminarista de Mendoza, llamado Julián, celebró la visita del Santo Padre: “Nos hace muy bien tenerlo entre nosotros”. El joven contó que descubrió su vocación mientras participaba de la pastoral, acompañando a personas en situaciones difíciles. “Sin tener muy claro mi camino, internamente sentí que Dios me invitaba a gastar mi vida en aquellos que viven en la intemperie”, sostuvo. Y resumió: “Sensibilizarnos ante el dolor de la gente, no dejarlos solos”.

MSS