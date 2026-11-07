Ángel Rossi: “El Papa nos dejará deberes en la línea de la unidad y de cuidar a los más frágiles”

El cardenal Ángel Rossi espera la llegada del papa León XIV a Córdoba con una expectativa que combina la celebración popular y el contenido de un mensaje que considera necesario para la sociedad argentina. Uno de los cuatro argentinos que participaron del cónclave que eligió al actual Pontífice, el arzobispo cordobés mantiene una relación de cercanía con él desde los encuentros del Sínodo de la Sinodalidad y las congregaciones generales previas a la elección de 2025.

En la antesala de la visita, Rossi aseguró que la organización está prácticamente terminada y destacó el esfuerzo de quienes trabajan para recibir al Papa. “Ya está casi todo preparado para la llegada del Papa a Argentina y a Córdoba”, afirmó. También describió este tramo final como un período de trabajo intenso, con una participación que definió como “casi heroica” de muchas personas para que León XIV encuentre una ciudad preparada y hospitalaria.

El cardenal puso el acento en la responsabilidad de recibir no solamente al Pontífice, sino también a los miles de visitantes que llegarán desde distintos puntos del país. “Habrá que cuidar para que no solamente el Papa sino la mucha gente que vendrá de muchos lugares sean recibidos con los brazos abiertos y que ojalá seamos testimonio de hospitalidad, lo que es a su vez una exigencia evangélica muy fuerte”, expresó.

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Para Rossi, la visita tendrá una dimensión que excede los actos protocolares y religiosos. Anticipó que la presencia del Papa generará una celebración popular y que su llegada será, en sí misma, el motivo principal del encuentro. “Seguramente lo que sucederá será una algarabía, un celebrar, una fiesta. Acerca de lo que nos pueda decir, creo que ya su presencia será la razón de la fiesta del pueblo”, señaló.

Los deberes que dejará León XIV



Más allá de la celebración, el arzobispo anticipó que el Pontífice dejará una serie de desafíos para la sociedad argentina. Entre ellos mencionó la necesidad de fortalecer la unidad, recuperar aquello que permite construir consensos y revisar las formas de comunicación que profundizan las divisiones. “Seguramente nos dejará deberes que estarán en la línea de la unidad, de buscar las cosas lindas y no lo que desune; de revisar nuestros lenguajes, a veces tan pobres... y de cuidar sobre todo a los más frágiles”, sostuvo.

La referencia al lenguaje y a la unidad aparece como uno de los ejes que Rossi espera de la prédica papal, en un contexto social atravesado por diferencias y enfrentamientos. Para el cardenal, el mensaje de León XIV tiene una orientación clara: poner a las personas en el centro y prestar especial atención a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad. “Yo creo que el Papa León en su doctrina indica claramente e insiste en poner a la persona en el centro. Ese es el eje de todos sus mensajes: poner las personas en el centro y dentro de esas personas a los más heridos”, concluyó.