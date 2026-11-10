El Papa León XIV le puso un límite al algoritmo

El lunes 9 de noviembre, en el Aula Magna de la Universidad Católica Argentina, el Papa León XIV dijo una frase que, si la sacás del palio y la ponés en una reunión de tecnología, cambia de registro pero no de sentido: "La técnica debe estar siempre supeditada a la ética; el algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador".

Ese mismo día, según el Vaticano y las autoridades locales, unas dos millones y medio de personas se juntaron en la misa del Monumento de los Españoles y a lo largo de la avenida del Libertador. Fue la misa más grande de su pontificado. La última vez que un papa había estado en la Argentina fue en abril de 1987, con Juan Pablo II. Pasaron treinta y nueve años.

Se puede leer todo esto como un fenómeno religioso. Se puede leer, también, como un contraste político. Yo me quiero quedar con otra cosa: un papa que se recibió de matemático vino al país a hablar del trabajo, de la técnica y de lo que no se le puede delegar a una máquina.

Robert Francis Prevost nació en Chicago en 1955. En 1977 se licenció en Matemáticas en la Universidad de Villanova, en Pensilvania, y ese mismo año entró a la Orden de San Agustín. Después vivió años largos en el Perú, primero como misionero y más tarde como obispo de Chiclayo. Habla un castellano preciso, de quien lo usó para laburar, no para una visita. Eligió el nombre de León XIV. El número no es decorativo: León XIII, en 1891, escribió Rerum novarum, la encíclica con la que la Iglesia se plantó frente a la Revolución Industrial. El 15 de mayo de 2026, León XIV firmó la suya, Magnifica humanitas, pensada para esta otra revolución, la de la inteligencia artificial.

El golem no contestaba



El domingo 8, en el Palacio Libertad, ya había dejado dos ideas que después repitió. Pidió "el cuidado de la palabra" en la vida pública y la capacidad de reconocer en quien piensa distinto a un compatriota. Y dijo, textual, que "la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía". El lunes, en la UCA, volvió a esa misma frase. En el medio, en el Cottolengo Don Orione de Claypole, les dijo a las personas con discapacidad que sus vidas «no son un peso para la sociedad; son una bendición», y que el progreso de una nación también se mide por cómo las acoge.

León XIV alertó sobre el poder de los agentes de IA: "Las máquinas son herramientas, no personas"

En la universidad, el eje fue el trabajo. Dijo que el desempleo es "un auténtico drama": no es solo perder un sueldo, es herir la dignidad y sacar a alguien de la vida social. Reconoció el derecho a la propiedad privada, y enseguida le puso un límite: está "siempre gravado por una hipoteca social". "No somos dueños absolutos, sino custodios de una herencia que debe compartirse con justicia y equidad". Habló de los cartoneros, los campesinos y los artesanos, y retomó las tres T que tanto usó Francisco: tierra, techo y trabajo. Y les dijo a los empresarios que, cuando el beneficio se vuelve el único criterio de éxito, "la empresa se deshumaniza y deviene en una estructura de pecado que genera exclusión".

Todo eso es doctrina social de la Iglesia. No es una novedad. La novedad es el destinatario de la advertencia técnica. León XIV habló de "los desafíos de la inteligencia artificial y de la automatización desregulada", que pueden poner en riesgo "tantos puestos de trabajo" y volverse "una verdadera amenaza para el adecuado desarrollo humano integral". Pidió que el acceso al trabajo para todos siga siendo un objetivo de las políticas públicas y "criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo".

Cuando la inteligencia artificial entra en el trabajo de verdad, aparece la misma pregunta que el Papa dejó en la UCA, quién discierne. La máquina responde rápido. A veces responde bien. Lo que no puede hacer es hacerse cargo. El discernimiento —decidir qué conviene, qué no, y firmar las consecuencias— sigue siendo de una persona. Si esa persona deja de ejercerlo, no se rompe el mundo de un día para el otro. Se deja de pensar.

Camila Velasco. Ingeniera industrial, founder de la consultora Spark101 y conductora de TeorIA en Perfil Stream. @kamivelasco