El Gobierno contrató a una sola productora por $8.690 millones para la misa del Papa, con VIP para 4.000 invitados

El gobierno de Javier Milei contrató por $8.690 millones a DF Entertainment, la productora que organiza Lollapalooza en el país, para producir la misa de León XIV y la vigilia de jóvenes en el Monumento a los Españoles. El contrato incluyó el polémico sector VIP, con acreditación para hasta 4.000 invitados y 3.500 sillas. A ese sector asistieron famosos que después subieron a sus redes fotos del catering y de las comodidades: una carpa climatizada y un servicio de comida diferenciado. La adjudicación salió de la Jefatura de Gabinete por contratación directa, sin licitación pública, bajo la figura de “compulsa abreviada por urgencia”.

El trámite corrió en el proceso 79-0012-CDI26 del portal oficial COMPR.AR, en el expediente EX-2026-100191830-APN-DCYC#JGM. Se publicó el 14 de octubre a las 19:30, con apenas 24 horas para hacer consultas, y las ofertas se abrieron el 20. Fueron invitadas tres firmas: DF Entertainment, Oymyakon SA y Five Pro Events SA. Solo DF confirmó una propuesta. El área técnica dictaminó que el precio “guarda razonable correspondencia con los valores de plaza”, aunque el pliego no fijó ningún presupuesto oficial para comparar. DF pertenece a Diego Finkelstein y está controlada en un 51% por Live Nation, la empresa que también administra el Luna Park.

La carpa VIP en la Misa del Papa León XIV

La adjudicación se firmó el 23 de octubre mediante la Resolución 338/2026. La firmó Mariana Vello, secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli. PERFIL consultó en Jefatura de Gabinete al respecto pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta. Vello actuó como titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria creada por el DNU 1103/2026 para organizar la visita. Ese decreto la habilitó a adjudicar “cualquiera sea el monto, procedimiento de selección o modalidad aplicable”. La propia resolución reconoce que “se ha prescindido” de dos pasos del régimen de compras: el acto que autoriza la convocatoria y el que aprueba el pliego. Los dos se aprobaron recién al adjudicar, y tampoco hubo dictamen de evaluación. La orden de compra, por el monto total, la autorizó el 26 de octubre la subsecretaria Antonella Melisa Giollo.

Consultada por PERFIL sobre el VIP, la productora se desligó: “No nos encargamos de eso. Solo hicimos producción”. El pliego del proceso, sin embargo, incluye el sector VIP entre las prestaciones a cargo de la adjudicataria. Además, según la reconstrucción del periodista Gonzalo Prado, la Secretaría General de la Presidencia y la Cancillería enviaron a DF las nóminas de invitados para que gestionara los códigos QR de acceso.

Milei y Karina, este lunes, en la misa del Papa León XIV en Palermo. | Crédito: CeDoc

Qué dice el pliego del polémico VIP

El contrato es de modalidad “llave en mano”. Cubre la producción y coordinación general de los dos eventos “con exclusión de las actividades propias del ritual litúrgico”. Incluye seguridad, servicio médico, 31 carpas, limpieza, conectividad y control de accesos.

Para el VIP, el pliego prevé acreditación anticipada de hasta 4.000 participantes, 3.500 sillas para ese sector y otras 1.200 sillas plásticas, de las cuales 1.000 son para la tarima de accesibilidad. También incluye una carpa “VIP 1 – Iglesia” de 30 por 40 metros, para 250 personas, con piso, alfombra beige, entelado y climatización. La lista de carpas suma una de 5 por 5 metros identificada como “Presidencia (JM)”, con las mismas terminaciones.

Polémica por el VIP de la misa del Papa organizado por la Jefatura de Gabinete con 4000 invitados

A eso se agrega un catering VIP diferenciado del de la producción: 250 prestaciones de “coffee” en la misa, 330 en las sacristías, 600 para el coro durante tres días, 20 “Coffee Presidencia” y 250 para el encuentro de jóvenes. El pliego no precisa el menú y deja a la Unidad Requirente la definición de las “bebidas frías y calientes, alimentos y demás productos”.

La cotización fue de renglón único y no admitía cotizaciones parciales. Por eso, los $8.690 millones incluyen la carpa VIP, el catering o las prestaciones para los invitados, sin detallar cada ítem. El pliego prevé un anticipo de hasta el 50%, unos $4.345 millones, y el resto se paga a los 30 días de la recepción definitiva. La Jefatura de Gabinete puede aumentar el monto de forma unilateral hasta un 20%, y hasta un 35% con conformidad de la empresa.

El VIP de la misa del Papa en Palermo.

La seguridad de los Menem

A ese cuadro se suma otra empresa del universo oficialista. Según relevó la revista Noticias, Tech Security SRL tuvo sus agentes “a lo largo y a lo ancho del evento”. La firma nació en 2005 de la mano de Fernando Menem, hermano del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de Pablo Vázquez. Hoy Vázquez tiene el 51%, Fernando el 34% y Adrián Menem el 15%. El 6 de diciembre de 2023, según el Boletín Oficial, Martín Menem transfirió sus acciones a Adrián. Desde su entorno sostienen que no participa en las decisiones comerciales de la empresa. En el Gobierno nadie toma ese gesto como una renuncia real, sino como una cuestión formal.

Los contratos con el Estado no son nuevos. En julio de 2025, el Banco Nación preadjudicó a Tech Security una licitación por $3.933 millones para la vigilancia de su casa central y otras sedes. Las empresas del entorno de Martín Menem y del empresario Nicolás Hazaff sumaron 18 adjudicaciones y unos $12.000 millones en contrataciones públicas durante la gestión de Javier Milei. Entre los organismos figuran el INCUCAI, la Agencia Nacional de Discapacidad y la Cámara de Diputados.

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Con la información disponible no está claro bajo qué esquema trabajó Tech Security en la misa. El pliego no la nombra, pero exige a la adjudicataria un servicio de seguridad de 400 agentes por turno. También permite subcontratar rubros específicos, con aviso previo a la Unidad Operativa de Contrataciones, aunque la responsabilidad sigue en manos de la contratista.

Una oferta, seis contrataciones y el contraste con España

Fueron invitadas tres firmas: DF Entertainment, Oymyakon SA y Five Pro Events SA. Solo DF confirmó su oferta. El pliego se publicó el 14 de octubre, la apertura fue el 20 y la adjudicación llegó el 23. DF pertenece a Diego Finkelstein y es controlada en un 51% por Live Nation, empresa que también administra el Luna Park.

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Para la diputada Marcela Pagano, el de DF es uno de al menos seis procesos por urgencia, sin licitación pública, para la misa y la vigilia, que suman más de $20.350 millones, unos US$13 millones. Con ese total, DF se lleva poco más del 40%. "Una visita papal no es un terremoto. Se planifica", cuestionó Pagano. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para pedirle explicaciones a Karina Milei y a Pablo Quirno: "¿Quién los invitó, con qué criterio y, sobre todo, quién pagó este chiste?".

El gasto total de la visita todavía no se conoce. Letra E reveló que empresarios como Eduardo Eurnekian, Paolo Rocca y José Luis Manzano reunieron unos US$3,5 millones para afrontar parte de los costos. Como contraste, la Conferencia Episcopal Española informó que la visita de León XIV a su país, con 21 actos entre el 6 y el 12 de junio, costó 29,3 millones de euros: el 44,7% salió de empresas y entidades civiles, el 31% de la Iglesia y el 20% de administraciones públicas.

JD/MC