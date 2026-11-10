Guerra entre el Gobierno y Villarruel por su ausencia en la misa de León XIV y su breve encuentro del domingo

Un día después de que el papa León XIV la saludara en el Palacio Libertad, la vicepresidenta Victoria Villarruel denunció este lunes que el Gobierno no le hizo llegar el QR para ingresar a la misa del Monumento de los Españoles, a la que no asistió. Lo escribió en X, al responder un hilo de usuarios: "Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad. Pero me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana".

Desde la Casa Rosada lo desmintieron a PERFIL con documentación. "A la vicepresidenta se le cursó la invitación el día 4/11 para participar de la misa en el Monumento a los Españoles. Además, parte del equipo de ceremonial de Nación tuvo reuniones con su equipo para explicarle cómo eran los ingresos y demás cuestiones referidas a las actividades. Asimismo, también le llegó el famoso QR a su secretaria", afirmaron, y adjuntaron fotos del mail enviado a la secretaria de la Vicepresidenta.

En el entorno de Villarruel sostienen lo contrario. "El QR nunca llegó, el Gobierno se comportó como vio todo el mundo. Antes, durante y seguramente después de la visita del Papa. Ellos tienen que habilitar el QR, son mentirosos. No es la primera vez que hacen esto", dijeron a este medio.

Corralito de seguridad, segunda fila y el saludo del Papa

La disputa por la misa llega después de una jornada en la que la ubicación de Villarruel no pasó inadvertida. Según pudo reconstruir PERFIL, personal de seguridad intentó mantenerla en una suerte de corralito en el Palacio Libertad. Ella logró imponerse y quedar en primera fila, junto al titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala, pero después de dejarla parada un largo rato intentaron pasarla a la segunda fila. Obispos y cardenales la protegieron.

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Al terminar su discurso, León XIV bajó del escenario detrás de Milei, quien siguió su camino sin detenerse a saludar a la Vicepresidenta. Alguien le avisó a Villarruel que el Papa quería saludarla, y las imágenes muestran un saludo cálido, de unos 20 segundos, con una bendición. Fue la única que logró acercarse.

PERFIL pudo reconstuir qué le dijo: Villarruel le manifestó que estaba "muy feliz y agradecida", pero a la vez triste por el contexto, y le aseguró que, por su fe católica, trabajaría por la unidad nacional. Villarruel no tenía pensado acercarse a decirle nada en particular, pero fue producto del acercamiento de Prevost.

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Algunas fuentes presentes en el Palacio Libertad creen que el gesto del Pontífice responde al evidente "destrato" del Gobierno, que la había ubicado al costado de todo. "Vino a dar un mensaje de unidad justamente", dijeron. Desde el entorno de Villarruel marcaron además con enojo que "había fotógrafos de Casa Rosada" y "ninguno sacó una foto" del momento o, si la sacaron, "no la difundieron".

En Balcarce 50 intentaron restarle peso. Alegaron que "no hay que politizar los mensajes ni actos del Papa en la Argentina". Sin embargo, cuando el discurso de León XIV criticó al aborto, usuarios libertarios afines al Gobierno, entre ellos Juan Doe, salieron a usarlo políticamente. Villarruel había dicho que el Papa "tiene que hablar" del tema porque "nosotros defendemos la vida desde la concepción", y que es "una deuda que tiene nuestro gobierno con todos aquellos que nos han votado".

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Bullrich: "Parecería exagerado que la fueran a echar"

El otro frente de internas que atraviesa La Libertad Avanza es con la senadora Patricia Bullrich. Después de varios episodios en los que la jefa del bloque libertario del Senado se distanció de Milei, circularon rumores de una ruptura cuando el Papa deje el país, y algunos llegaron a decir que la "echarían". Algunas fuentes de gobierno esperaban una reunión cara a cara, mientras que trascendió que Milei prepara una represalia en su contra apenas termine la visita.

Dirigentes bullrichistas hablaron con PERFIL y relativizaron el escenario. "Ayer la invitaron a la Rosada y al Palacio Libertad, parecería exagerado que la fueran a echar si hacen eso...", dijeron. Y agregaron: "Tampoco se entiende bien cómo sería echarla, se quedan sin que salga una ley más. Patricia no es ella sola. Es una cantidad de consensos que genera en el Senado y en Diputados. Sin ella, cerrás el Congreso y aún te queda un año y un mes con esta composición. Los mercados no se lo tomarían muy bien".

Bullrich junto a sus "incondicionales".

Consultados sobre si Bullrich confirmó a sus diputados, en la reunión de la semana pasada, que sería candidata, lo negaron. Sobre el enojo de la Casa Rosada por esa foto de la ex ministra de Seguridad con su tropa, respondieron: "Ellos se reúnen y hacen sus fotos. Nosotros también nos reunimos, ¿y no podemos hacer la nuestra? Raro...".

La escena del domingo en la Casa Rosada dejó una pausa. Milei y Bullrich intercambiaron una sonrisa cómplice cuando el Presidente le presentó la comitiva al Papa. La senadora quiere seguir presionando pero no ser quien provoque la ruptura. El bloque libertario del Senado podría dividirse en tres en las próximas semanas, lo que le haría perder al Gobierno el control de la Cámara alta.

JD/