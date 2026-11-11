“Alma misionera”, la historia de la canción que acompañó la visita del Papa en la Argentina

Después de su paso por Córdoba, el papa León XIV tuvo un encuentro con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde la canción “Alma misionera” volvió a ser protagonista. El Pontífice se emocionó y se sumó a la interpretación junto al arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, entre los aplausos de los fieles y los fuegos artificiales que iluminaban el cielo y anunciaban el final del encuentro.

No era la primera vez que la cantaba. El lunes 9, en el Cottolengo Don Orione de Claypole, el Papa ya la había entonado junto al coro de la institución, en un gesto espontáneo que generó emoción y sorpresa entre los presentes.

A su vez, la canción también había sonado el domingo 8, antes de la primera misa de León XIV en el país, en la voz de Soledad Pastorutti y su hermana Natalia.

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La historia de “Alma misionera”

La canción la escribió Mónica de la Canal cuando tenía apenas 18 años, inspirada por su cercanía con los misioneros claretianos de la parroquia del Corazón de María. “Esa canción la compuse en el año 1981 en Chascomús para los misioneros claretianos de la parroquia del Corazón de María, a la que siempre íbamos con mi grupo de compañeras y compañeros que militábamos en la Iglesia Católica”, contó.

Lo que empezó como una composición dedicada a esa comunidad religiosa se convirtió en un fenómeno que se difundió en retiros espirituales, colegios y encuentros juveniles. Primero llegó a Gándara, una localidad cercana a Chascomús, después a La Plata y, con el tiempo, a distintas partes del mundo. Actualmente, De la Canal mantiene una disputa judicial por la autoría y busca acreditarla con el manuscrito original y los testimonios de quienes la acompañaron en esa época.

La canción transmite un mensaje de entrega y solidaridad, la letra expresa la disposición de una persona a dejar de lado sus propias comodidades para acompañar a quienes necesitan esperanza, alegría y contención.

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“Alma misionera” también acompañó otros grandes acontecimientos de la Iglesia. Uno de ellos fue la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, en 2013, el primer gran encuentro con jóvenes que encabezó el papa Francisco, ante peregrinos de todo el mundo.

Más de diez años después, la canción volvió a sonar en una celebración multitudinaria, esta vez con León XIV cantándola junto a los jóvenes que participaron de la vigilia en Buenos Aires.

LT