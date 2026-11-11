SociedadVisita del Papa León XIV

Tras el encuentro con el Papa León XIV, se desarma el escenario y se van reabriendo calles en Recoleta y Palermo

Los trabajos de desmontaje comenzaron anoche, apenas terminó la jornada con los jóvenes. Ya se normalizó el tránsito en torno a la Nunciatura, pero todavía quedan cortes parciales por el movimiento de camiones y maquinaria.

Tras el encuentro con el Papa León XIV, se desarma el escenario y se van reabriendo calles en Recoleta y Palermo
Tras el encuentro con el Papa León XIV, se desarma el escenario y se van reabriendo calles en Recoleta y Palermo | AFP
Hoy 13:52

Con la finalización del Encuentro con los jóvenes que encabezó el Papa León XIV, la Ciudad comenzó a retirar la infraestructura montada para el evento. Durante la noche se inició el desarme del escenario instalado en el Monumento de los Españoles, junto con el desmonte de las estructuras que sostenían las pantallas, los puestos sanitarios y el vallado, además del traslado de los baños químicos y otras tareas de logística.

Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo
Papa León XIV vigilia de los jovenes Palermo

Recoleta y Palermo, con tránsito en recuperación

En Recoleta, el perímetro de seguridad que rodeaba la Nunciatura Apostólica ya fue levantado y la circulación volvió a la normalidad.


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En Palermo también se retiró el cierre perimetral. Sin embargo, el ingreso y salida de maquinaria y maquinaria obliga a mantener cortadas algunas calles transversales a la avenida Libertador. Además, ya se habilitó el acceso a las cocheras ubicadas sobre esa avenida, entre Olleros y Ortega y Gasset.

Sectores que siguen cerrados por los trabajos

Por las tareas de desmontaje, continúe cortando la avenida del Libertador, entre Olleros y República de la India, y la avenida Sarmiento, entre avenida Santa Fe y avenida Figueroa Alcorta.

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