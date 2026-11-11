"Hasta siempre, querida Argentina": León XIV deja Luján y llega a Ezeiza, donde Milei lo despedirá antes de su viaje a Perú

Luján fue la última escala de León XIV en la Argentina y, después de cuatro días de actividades, pone rumbo a Perú para continuar con su gira por Sudamérica. Antes de abandonar el país, despidió su visita con una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, que convocó a más de tres millones de fieles, según las estimaciones.

Al finalizar la misa, el Papa expresó: "Gracias por recibirme con los brazos abiertos. Me sentí como en casa. Hasta siempre, querida Argentina", en un mensaje cargado de agradecimiento que despertó aplausos y vítores entre los miles de fieles que se acercaron al santuario para acompañarlo. También pidió una bendición especial para el país: "Que Dios bendiga esta tierra de María Inmaculada, cuyo manto celeste y blanco se quedó en los colores de su bandera".

De cara a su partida, convocó a los presentes a continuar con su misión religiosa y llevar el mensaje cristiano más allá de la celebración. "Vayan y anuncien el Evangelio con alegría y gratitud", pidió.

"Gracias por recibirme con tanto cariño. Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros", agregó antes de cerrar su último encuentro con los fieles argentinos.

Multitud en Luján por la visita del Papa León XIV | Crédito: Dron Prensa PBA

León XIV con la vestimenta litúrgica durante la misa | Crédito: Juan Obregon

La despedida oficial tendrá lugar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, hasta donde se traslada León XIV después de cerrar su agenda en Luján. Allí lo espera el Javier Milei, quien viajó acompañado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el canciller Pablo Quirno para despedir al Pontífice.

Desde Ezeiza, el Papa partirá rumbo a Lima, donde tiene previsto llegar a las 17.30, hora local, para comenzar la segunda etapa de su recorrido apostólico por Sudamérica.

En desarrollo...

MV