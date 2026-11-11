El Papa movió millones de fieles y de dólares: el fuerte impacto en CABA, Luján y Córdoba que revitalizó el turismo

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó mucho más que imágenes de multitudes participando de las celebraciones religiosas. Los feriados extraordinarios impulsaron el turismo, movilizaron millones de personas y generaron un fuerte movimiento económico en hoteles, restaurantes, comercios y empresas de transporte, en un contexto en el que el sector venía mostrando dificultades para sostener la demanda fuera de la temporada alta.

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El principal impacto se concentró en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, los tres grandes escenarios de la visita papal. Sin embargo, el movimiento se extendió a otros destinos turísticos, especialmente de la Costa Atlántica, donde una combinación de buen clima, espectáculos y escapadas de último momento permitió superar las expectativas iniciales.

Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el fenómeno combinó dos tipos de viajeros: los peregrinos que se desplazaron para asistir a las celebraciones religiosas y quienes aprovecharon los días de descanso para realizar viajes recreativos.

El impacto fue significativo, aunque no uniforme. Mientras algunos destinos alcanzaron una ocupación hotelera cercana al 100%, otros no lograron superar el 40%. Además, una parte importante de los visitantes viajó y regresó en el día, por lo que el movimiento de personas no siempre se tradujo en mayores pernoctaciones.

Buenos Aires recibió 1,24 millones de visitantes y generó más de US$ 88 millones

La Ciudad de Buenos Aires fue uno de los principales epicentros de la visita de León XIV. La misa del lunes 9 de noviembre, celebrada en el Monumento de los Españoles, convocó a unos 2,5 millones de personas, según las estimaciones recogidas por CAME.

De acuerdo con el Ente de Turismo porteño, entre el 6 y el 10 de noviembre llegaron 1,24 millones de visitantes, de los cuales 242.000 fueron turistas que pernoctaron en la Ciudad. De ese total, 165.000 fueron argentinos y 77.000 extranjeros. El resto, cerca de un millón, correspondió a excursionistas que viajaron sin pasar la noche.

El impacto económico estimado superó los US$ 88 millones, mientras que la ocupación hotelera promedió el 75%.

La actividad gastronómica también aprovechó la convocatoria. En los alrededores del Monumento de los Españoles se instalaron más de 160 puestos de comida y foodtrucks, distribuidos en siete puntos para atender a los fieles.

A su vez, unos 90 restaurantes, bares y locales gastronómicos se incorporaron a la iniciativa "Menú Papa León", con promociones y descuentos desde el viernes 6 hasta el jueves 12 de noviembre.

La propuesta buscó extender los beneficios económicos más allá de los días centrales de la visita y sostener el consumo durante toda la semana.

Córdoba: 650.000 personas en la misa y fuerte demanda de alojamiento

En Córdoba, la misa celebrada el martes 10 en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) reunió a más de 650.000 personas, según cifras difundidas por el Vaticano.

La ocupación hotelera de la capital provincial rondó el 60%, aunque numerosos establecimientos alcanzaron su capacidad máxima, especialmente los de categorías superiores.

La dimensión del acontecimiento también quedó reflejada en las búsquedas de alojamiento. Según datos de Airbnb, las consultas para hospedarse en Córdoba y Alta Gracia aumentaron más del 400% interanual. En Villa Carlos Paz, las reservas superaron el 70%.

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El transporte terrestre registró uno de los movimientos más importantes. La Terminal de Ómnibus de Córdoba triplicó el flujo habitual de pasajeros respecto de feriados de alta demanda, con visitantes provenientes de distintas provincias argentinas y de países vecinos como Chile, Paraguay, Brasil y Perú.

Solo desde La Rioja viajaron más de 6.700 personas, de acuerdo con cifras policiales de esa provincia.

La organización también implicó una inversión importante. El operativo fue estimado en $23.000 millones, de los cuales el Gobierno provincial aportó $9.300 millones y los restantes $13.700 millones quedaron a cargo del Arzobispado.

Luján: hoteles con más del 90% de ocupación y una demanda récord

La tercera gran convocatoria de la visita papal tiene lugar este miércoles 11 de noviembre en Luján, donde se esperaba la llegada de unos dos millones de fieles.

De acuerdo con la información municipal recopilada por CAME, la ocupación hotelera previa a la celebración superaba el 90%.

La demanda de alojamiento mostró un crecimiento excepcional: las búsquedas en Booking aumentaron más del 1.800% interanual, mientras que Airbnb reportó un incremento superior al 500%.

Ante la magnitud del acontecimiento, el municipio habilitó un registro especial de alojamientos que incluyó viviendas particulares, quintas, instituciones y establecimientos turísticos. La plataforma reunió más de mil opciones, aunque esa cifra no representa necesariamente reservas confirmadas.

El traslado de peregrinos también requirió un operativo extraordinario. El ferrocarril Sarmiento incorporó 42 servicios especiales desde Moreno, mientras que la Conferencia Episcopal distribuyó 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para voluntarios.

Mar del Plata sorprendió con más del 75% de ocupación

El impacto turístico de los feriados no se limitó a los destinos vinculados con las celebraciones religiosas. La Costa Atlántica bonaerense mostró un desempeño superior al esperado, con Mar del Plata como uno de los principales destinos.

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La ciudad superó el 75% de ocupación hotelera, impulsada por una combinación de actividades culturales, deportivas y gastronómicas.

Entre las propuestas que atrajeron visitantes estuvieron el Festival Internacional de Cine, la Media Maratón con 13.000 inscriptos, las finales de los Juegos Nacionales Evita y una nutrida agenda de espectáculos.

Los operadores turísticos describieron el movimiento como uno de los mejores del año fuera de la temporada alta.

Predominaron las estadías de dos noches, con algunas extensiones a tres, y las reservas de último momento. La demanda fue suficiente para agotar los pasajes aéreos y ferroviarios desde Buenos Aires hacia Mar del Plata al comienzo del fin de semana, mientras que las empresas de micros incorporaron servicios adicionales.

Pinamar y Cariló también registraron un movimiento importante, con complejos hoteleros que alcanzaron el 100% de ocupación.

En el partido de Villa Gesell, la ocupación fue del 65% en la ciudad cabecera, pero los destinos del sur tuvieron mejores resultados: Mar de las Pampas llegó al 86%, Mar Azul al 80% y Las Gaviotas al 76%.

Turismo en el interior: destinos llenos y otros que no llegaron al 40%

El relevamiento de CAME mostró una fuerte disparidad entre las provincias.

Santa Fe registró más de 112.000 visitantes y un impacto económico superior a los $20.000 millones, con una ocupación hotelera por encima del 69%. La Fiesta de las Colectividades y la presentación de Ronnie Wood en Rosario estuvieron entre los principales atractivos.

Neuquén recibió más de 20.000 turistas y generó un movimiento económico directo superior a los $8.000 millones. Las contrataciones de último momento elevaron en más de un 30% las reservas iniciales.

Jujuy contabilizó 16.199 turistas, 30.248 pernoctaciones y una ocupación del 61,96%, con un impacto económico estimado en $4.599 millones.

La Quebrada fue la región más elegida, con un 70,6% de ocupación.

San Luis alcanzó un nivel de ocupación del 62,7% y un impacto de $1.799 millones, mientras que Misiones recibió más de 18.500 visitantes y sumó unas 58.000 pernoctaciones.

En contraste, algunos destinos tuvieron un desempeño mucho más moderado. La capital de Catamarca registró una ocupación del 36% y El Soberbio, en Misiones, llegó apenas al 29%.

En Bariloche, la ocupación superó el 55%, con una fuerte presencia de turistas regionales que viajaron en automóvil y privilegiaron el alquiler de departamentos.

El negocio de las peregrinaciones: paquetes de hasta $400.000 y más consumo gastronómico

La visita papal también generó oportunidades comerciales específicas para agencias de turismo y empresas de transporte.

Desde Mendoza se ofrecieron traslados en micro hacia Córdoba desde $105.000 por persona, mientras que las opciones que incluían alojamiento partían de $140.000.

En San Juan, los paquetes turísticos para participar de las celebraciones oscilaron entre $300.000 y $400.000 por persona, según los servicios incluidos.

El comercio de recuerdos religiosos constituyó otro rubro de actividad. Entre los productos comercializados se encontraban remeras de hasta $19.000, gorras a $16.900, rosarios de casi $15.000 y buzos oficiales que alcanzaron los $70.000.

La gastronomía también tuvo un papel central. Según un relevamiento de Focus Market, el operativo de alimentación asociado a la visita requirió unas 100.000 raciones durante ocho días, equivalentes a aproximadamente 40 toneladas de alimentos.

Un impulso extraordinario que no alcanzó a todos los destinos

El balance de CAME permite identificar un fenómeno particular: la visita papal funcionó como un motor excepcional para la actividad turística, pero el impacto económico dependió de la capacidad de cada destino para retener visitantes y generar consumo.

Los desplazamientos de corta duración y las peregrinaciones de ida y vuelta favorecieron especialmente a las empresas de transporte, los restaurantes y los comercios. En cambio, la hotelería recibió beneficios desiguales.

Los destinos que lograron combinar las celebraciones religiosas con propuestas recreativas, espectáculos y actividades culturales estuvieron entre los más beneficiados.

Para el sector turístico, la experiencia dejó una señal relevante: los grandes acontecimientos pueden movilizar la actividad fuera de la temporada alta y generar ingresos adicionales en las economías regionales. Sin embargo, el fuerte movimiento registrado durante los feriados no necesariamente implica una recuperación sostenida de la demanda turística.

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