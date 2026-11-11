Casulla celeste y blanca, palio y mitra: la vestimenta litúrgica del papa León XIV en la misa de Luján

El papa León XIV encabezó hoy la histórica misa campal frente a la Basílica de Luján frente a la atenta escucha de tres millones de fieles. En un gesto de profunda sintonía con el pueblo argentino, el Pontífice se presentó luciendo ornamentos litúrgicos de color azul celeste, tono distintivo dedicado a la Virgen María.

A diferencia del vestuario coral de protocolo que utilizó a su llegada, para la misa el Sumo Pontífice vistió las vestiduras sagradas necesarias para la consagración eucarística. Cada uno de estos paramentos responde a una rica tradición litúrgica y a significados espirituales específicos.

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Los colores de la virgen de Luján: Casulla celeste y blanca

La casulla mariana es la amplia vestidura celeste que lo cubre por completo. Confeccionada en brocado de seda ligera y decorada con un galón central que exhibe la imagen bordada en hilos de oro de Nuestra Señora de Luján, deriva de la antigua paenula romana. Simboliza el yugo del Señor y el amor protector de la Virgen sobre el pueblo de Dios.

Misa del Papa León XIV en Luján | Crédito: Juan Obregon

Misa histórica del papa León XIV en la Basílica de Luján | Crédito: Juan Obregón

El palio papal es la banda de lana blanca de oveja que rodea sus hombros y cae sobre el pecho y la espalda, adornada con cruces negras bordadas. Su origen se remonta a los primeros siglos del cristianismo y representa la oveja perdida que el Buen Pastor carga sobre sus hombros, además del vínculo de comunión entre el Papa y los obispos.

Misa del Papa León XIV en Luján | Crédito: Juan Obregon

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La mitra episcopal es el tocado alto y cónico con dos ínfulas o tiras que caen por la espalda. Elaborada en tela rígida de seda blanca con vivos celestes, evoca las lenguas de fuego del Espíritu Santo en Pentecostés y la autoridad magisterial del obispo sobre la Iglesia.

Misa del Papa León XIV en Luján | Crédito: Juan Obregon

Corte total en el Acceso Oeste por la misa del papa León XIV en la Basílica de Luján

El conjunto del papa León XIV se completó con la alba blanca de lino, base sobre la cual se colocan las demás prendas, y el báculo pastoral, la vara terminada en cruz que sostiene en sus manos como símbolo del pastor que guía a su rebaño. Mientras la mozzetta roja es la prenda diplomática por excelencia, las vestiduras de hoy constituyen el ornamento de mayor dignidad sagrada para la celebración litúrgica.

PM